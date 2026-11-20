Magaly Medina cuestionó la sentencia que la llevó a prisión y aseguró que espera que su experiencia no se repita ante el pedido judicial de Jefferson Farfán.

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El Poder Judicial rechazó el pedido del exfutbolista Jefferson Farfán para que se le revoque la pena de servicio comunitario a la conductora de televisión Magaly Medina y se disponga su ingreso a un penal por presuntamente haber incumplido con las jornadas del trabajo a la sociedad. No obstante, en la resolución de 38 páginas a la que accedió Infobae, el Juzgado advierte formalmente que si incumple con las jornadas, se hará efectiva la condena de prisión, es decir, será capturada e internada en un centro penitenciario.

Como se recuerda, Farfán solicitó al Juzgado de ejecución de sentencia revocar la pena de Medina porque, según fotos y videos que grabaron terceros, habría incumplido con las jornadas de los días 7, 8, 14, 15, 21 y 22 de abril de este año. En su reportaje hizo énfasis en que el día 8 la conductora de televisión habría permanecido solo 6 minutos en el interior de la parroquia a donde fue asignada.

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Un documento judicial desestima la revocatoria de la pena comunitaria solicitada por Jefferson Farfán contra Magaly Medina y apercibe el cumplimiento de las jornadas.

Farfán no logra enviar a prisión a Medina

Para empezar, el Juzgado decide no darle valor probatorio al material aportado por la defensa de Farfán porque se trata de una prueba privada, o sea, un documento elaborado por un privado sin intervención de algún funcionario público.

Por el contrario, la jueza Sandra Mori le da valor a los informes de la Oficina de Medio Libre del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) por tratarse de un documento público emitido por autoridades publicas competente. Aplica la presunción de legalidad y veracidad. Y, según estos documentos, Medina sí acudió los días 7, 14, 15, 21 y 22 de abril. Respecto al día 8, el informe consigna que la propia conductora acudió e informó que no se quedaría a cumplir su jornada.

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La defensa de Farfán también alegó que Medina habría faltado a las jornadas del 28 y 29 de Abril y 19 y 20 de Mayo del año 2026, lo que efectivamente certificó el INPE. Sin embargo, la jueza menciona que, respecto a los dos primeros días, la conductora informó que viajaría a Estados Unidos y México. Sobre los otros dos días cuestionados decide no ahondar porque los dio por justificados en su momento.

La Fiscalía abrió una investigación preliminar contra Jefferson Farfán por presuntos delitos de acoso y extorsión en agravio de Magaly Medina.

Más faltas

El exfutbolista, además, cuestionó las jornadas de los días 21, 22, 28 y 29 de julio de 2026 y 4, 5, 11 y 12 de agosto de 2026. Sobre el 21 y 22, Medina dijo que no asistió por grabaciones de su programa; respecto al 28 y 29, dijo que viajo a España por motivos laborales. Invocó también motivos laborales sobre el resto de días.

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Al respecto, el Juzgado de ejecución advierte que, si bien Magaly Medina “no asiste al cumplimiento de algunas de sus jornadas por motivos que precisa en sus distintos escritos, sin embargo aquella no hace abandono injustificado y tiene voluntad de cumplimiento porque asiste a su jornada”.

Por ello, la jueza Mori afirma que no se cumple con la condición de “abandono” del servicio comunitario, condición exigida para la revocatoria de la pena. Esta recién se dará si el INPE comunica formalmente al Poder Judicial que Medina no asiste a sus jornadas, previa notificación de esta entidad a la sentenciada.

Magaly Medina y Jefferson Farfán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tampoco se presenta, dice la magistrada, la condición de previo apercibimiento judicial.

Así, el Juzgado resolvió que los 10 días que Medina no asistió a sus jornadas de servicio comunitario, por motivos laborales o sin justificación que haya sido aceptada, serán reprogramados.

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Por ello, la magistrada citó a Medina para que acuda a la sede del Juzgado el próximo lunes 23 de noviembre para que recoja el oficio de reprogramación de jornadas, el mismo que deberá entregar a la Oficina de Medio Libre del INPE.