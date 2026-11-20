Capitán de Sport Huancayo confiesa su hinchaje por Universitario previo al duelo decisivo por el Torneo Clausura 2026, pero realiza fuerte advertencia.

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Ricardo Salcedo, capitán de Sport Huancayo, habló en la previa del duelo decisivo ante Universitario de Deportes por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro, previsto para el domingo 22 de noviembre, definirá al ganador de la segunda fase del campeonato peruano.

En diálogo con Fútbol Como Cancha, Salcedo se refirió a los comentarios sobre la campaña del ‘rojo matador’ y a la condición de no favorito que le asignaron frente a Universitario y Sporting Cristal.

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“Uno ve las noticias: hace cinco o seis fechas decían que en cualquier momento nos caíamos. Hemos llegado a esta última fecha dependiendo de nosotros. Se habla mucho de la ‘U’ y de Cristal porque son equipos grandes, se entiende y se respeta. Pero creo que es mejor llegar así, con perfil bajo y dependiendo de uno mismo”, expresó.

El mediocampista afirmó que esas versiones no incomodaron al plantel. Por el contrario, señaló que pudieron servir como una motivación adicional para afrontar la recta final del torneo.

“Hace algunas fechas, cuando veíamos esas noticias, no nos molestaba porque es parte de esto. Pero, como dices, por ahí lo tomamos como un aliciente para sacar los partidos adelante. Lo conversábamos y creo que pudo haber sido una pequeña motivación extra para llegar a este momento”, añadió.

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Su hinchaje por Universitario

Por otro lado, Ricardo Salcedo fue consultado por su hinchaje por Universitario de Deportes, rival de Sport Huancayo en la definición del Torneo Clausura. El volante fue visto en varias ocasiones en el estadio Monumental.

“Ya se sabe por unas fotos que me sacaron en el estadio. Soy hincha desde chico, pero, siendo una ocasión normal, de un partido normal, eso para mí es irrelevante. Ahora imagínate, ¿no?”, expresó.

El capitán del ‘rojo matador’ confirmó que es hincha de Universitario, aunque remarcó que esa condición no influirá en el partido, ya que prioriza sus responsabilidades profesionales.

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“Hay niveles de hinchaje, creo. Yo sí me considero muy hincha, pero importa mi equipo, mi carrera y mi familia. En ese momento es irrelevante, como te digo”, sostuvo.

Además, se refirió a una eventual final ante Alianza Lima, en caso de que Sport Huancayo gane el Torneo Clausura y supere las semifinales de los playoffs. “Primero tenemos que ganar el domingo, después la semifinal y luego pensaremos en eso. Pero sí, sería lindo”, señaló.

Ricardo Salcedo, capitán de Sport Huancayo, habló de su hinchaje por Universitario.

Su historia con Sport Huancayo y su futuro

Ricardo Salcedo también se refirió a su extensa trayectoria en Sport Huancayo y a la posibilidad de consolidar su historia en el club con un título. El volante alcanzará los 300 partidos en su onceava temporada y podría levantar su primer trofeo en la máxima categoría del fútbol peruano.

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“Se me viene a la mente todo lo que he pasado: las cosas buenas y las malas. El fútbol es hermoso, pero también hay malos momentos personales y grupales. Pienso continuamente en todas esas cosas. Tengo toda una vida acá: muchos años, muchos partidos, muchos viajes, muchas concentraciones. Tengo mucha ilusión por este momento que estamos viviendo, pero también soy consciente de que, para quedar en la historia y para que sea algo importante, solo sirve ganar el campeonato. Si no, después nadie se acuerda si quedas segundo”, afirmó.

Por último, Salcedo aseguró que continuará en Sport Huancayo. Consultado por su futuro de cara a 2027, respondió: “Yo ya tengo contrato vitalicio hasta que me retire”.

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