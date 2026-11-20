La tenista nacional venció a la suiza Marie Mettraux (#483 WTA) por 6-3 y 6-1. Crédito: X Jorge Valencia.

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Lucciana Pérez mantuvo su paso firme en Brasil y avanzó a las semifinales del W35 de Sao Paulo tras imponerse por 6-3 y 6-1 sobre la suiza Marie Mettraux. La peruana, ubicada en el puesto 337 del ranking de la WTA, resolvió el partido de cuartos de final sin ceder sets y amplió su recorrido en el certamen sobre polvo de ladrillo.

La limeña tomó el control desde el servicio y mostró eficacia también al resto. Pérez ganó 59 puntos en total, frente a los 38 de Mettraux, y se impuso en seis de sus ocho juegos de saque. Además, concretó seis oportunidades de quiebre, una diferencia que terminó por inclinar el desarrollo del encuentro ante la tenista europea, número 483 del escalafón.

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El resultado le permite recuperar parte de los puntos que dejará de contabilizar a partir del 30 de noviembre. Con esta victoria, la peruana sumó 14 de las 27 unidades que perderá en esa fecha, un aspecto relevante para sostener su posición en una recta final de temporada que todavía le ofrece opciones para mejorar su ubicación.

Pérez buscará ahora su tercera final del año ante la argentina Victoria Bosio, número 339 de la WTA, quien eliminó a la italiana Martina Colmegna, ubicada en el puesto 401. El encuentro está previsto para este sábado 21 de noviembre, aproximadamente a las 11:00 horas, y no existen antecedentes entre ambas en el circuito profesional. La peruana tiene dos triunfos en semifinales durante 2026, además de dos derrotas en esa instancia.

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Lucciana Pérez Alarcón accede a las semifinales del W35 de Sao Paulo. Crédito: FPT. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las dos finales que ha disputado Lucciana Pérez en el 2026

La primera definición individual de Pérez llegó el 14 de junio en el W35 de San Gregorio, Italia. En aquella ocasión enfrentó a la argentina Nadia Podoroska y cayó por 6-2, 4-6 y 7-6, después de un partido que se definió en el tercer set. La peruana logró recuperarse tras perder el parcial inicial, pero no pudo cerrar el encuentro en la definición.

Ese torneo italiano también dejó una señal positiva para la tenista de 23 años. Aunque no consiguió el título de singles, levantó el trofeo de dobles, su único campeonato de la temporada hasta el momento. El título en parejas le permitió sumar una experiencia competitiva que ahora intenta trasladar a sus presentaciones individuales, con Sao Paulo como una nueva oportunidad.

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Su segunda final del año se disputó el 26 de julio, en el W75 de Vacaria, Brasil, una categoría superior dentro del circuito de la Federación Internacional de Tenis (ITF). Allí, Pérez perdió ante la argentina Julia Riera por 7-5 y 6-0. Pese al resultado, ese recorrido representó su actuación más avanzada de 2026 en un torneo de mayor exigencia.

La clasificación entre las cuatro mejores en Sao Paulo abre la posibilidad de disputar una nueva definición y buscar su primer trofeo individual de la campaña. Pérez ya dejó fuera a sus tres primeras rivales sin perder parciales y enfrentará a Bosio con la opción de sumar otra victoria que le permita alcanzar una tercera final en el calendario.

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Lucciana Pérez obtiene su primer título de la temporada. Crédito: W35 de San Gregorio.

2027 clave

La prioridad inmediata de Pérez pasa por cerrar 2026 con resultados que le ayuden a proteger su ranking y consolidar continuidad en el circuito profesional. El torneo brasileño aparece en ese escenario como una instancia para sumar puntos, competir en rondas decisivas y sostener la regularidad que mostró en las últimas semanas.

El próximo año supondrá un cambio en su planificación. La peruana terminará su carrera universitaria y podrá destinar sus esfuerzos por completo al tenis profesional. La apuesta será total a partir de 2027, con el objetivo de aumentar su presencia en torneos ITF y avanzar en la clasificación mundial.

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