Una zona acordonada en Ayacucho señala el lugar donde peritos de la Fiscalía recuperaron los restos de una joven desaparecida hace 42 años.

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A 42 años del crimen, la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo de Ayacucho recuperó los restos óseos de una ciudadana que habría sido asesinada por miembros de la Marina de Guerra del Perú el 20 de noviembre de 1984, en la provincia de La Mar.

La diligencia de exhumación se realizó en el paraje Cunchulambras, jurisdicción de la comunidad de Saytahuaylla, distrito de San Miguel. La investigación fiscal no ha difundido la identidad de la presunta víctima.

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Según la investigación del Ministerio Público, los marinos habrían incursionado en Saytahuaylla mientras la agraviada pastoreaba sus animales. Al divisarla, los efectivos presuntamente le dispararon, lo que provocó su muerte en el acto. Sus restos fueron hallados posteriormente entre árboles de eucalipto.

Peritos del Ministerio Público inspeccionan una fosa en Ayacucho durante las diligencias para recuperar los restos de una joven presuntamente asesinada en 1984.

El fiscal adjunto provincial Richard Ataucusi Saccsara dirigió la exhumación junto con el arqueólogo forense Fredy Yaranga Loayza, integrante del Equipo Forense Especializado. Las osamentas serán sometidas a pericias antes de su restitución e inhumación digna.

La jornada contó con soporte logístico y acompañamiento psicosocial de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que colaboró en el inicio de esta investigación humanitaria. El Distrito Fiscal de Ayacucho señaló que las diligencias buscan garantizar los derechos a la verdad, la memoria y la restitución digna de los familiares de víctimas del periodo de violencia política.

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Un perito del Ministerio Público excava una fosa en Ayacucho para recuperar los restos de una joven que desapareció hace 42 años.

La CVR atribuyó 54 % de las víctimas fatales a Sendero Luminoso y 37 % a agentes del Estado

El caso se remonta a uno de los años más violentos del conflicto armado interno. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) estimó que el periodo dejó una cifra probable de 69.280 víctimas fatales, entre muertos y desaparecidos.

En sus conclusiones, la CVR indicó que el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL) fue responsable del 54 % de las víctimas fatales reportadas ante la comisión. El organismo sostuvo que la causa inmediata y fundamental del conflicto fue la decisión de esa organización de iniciar una lucha armada contra el Estado en 1980, cuando el país retornaba a la democracia mediante elecciones libres.

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La entidad señaló que Sendero Luminoso recurrió a una estrategia de violencia y control sobre territorios rurales y comunidades campesinas. El informe indicó que brechas sociales, económicas, étnicas y culturales ayudaron a explicar la expansión de la violencia, aunque no justificaron la decisión de iniciar acciones armadas.

Especialistas y autoridades realizan trabajos de exhumación y recuperación de restos óseos en una zona rural de Ayacucho.

Los agentes del Estado, categoría que abarca a las Fuerzas Armadas, Policía, grupos paramilitares y comités de autodefensa, fueron atribuidos con 37 % de las víctimas fatales reportadas. La CVR concluyó que las Fuerzas Armadas aplicaron inicialmente una estrategia de represión indiscriminada contra población considerada sospechosa de vínculos con Sendero Luminoso; después, esta pasó a ser más selectiva, pero continuó permitiendo numerosas violaciones de derechos humanos.

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Respecto del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), la comisión le atribuyó 1,5 % de las víctimas fatales reportadas. El grupo inició su lucha armada en 1984 y, según el informe, sus acciones contribuyeron a instalar la idea de la violencia como un recurso político, pese a que el MRTA decía regirse por las Convenciones de Ginebra. La CVR documentó asesinatos, secuestros y toma de rehenes cometidos por esa organización.

Las conclusiones de la comisión calificaron el conflicto de 1980 a 2000 como el episodio de violencia más intenso, extenso y prolongado de la historia republicana peruana. La recuperación de los restos permitirá continuar con las diligencias fiscales y, tras las pericias, avanzar hacia su restitución e inhumación digna.

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