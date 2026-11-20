¿Cuándo juega Perú con Panamá por amistoso?

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La Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó la programación completa del partido entre Perú y Panamá, el último amistoso del año 2026. Mano Menezes cerrará la temporada afrontando un cotejo que se jugará en Cusco y con jugadores de la Liga 1, debido a que no será fecha FIFA.

Perú vs Panamá: día y hora confirmada del amistoso en Cusco

La selección peruana cerrará 2026 con un amistoso ante Panamá en Cusco. El partido está previsto para el miércoles 9 de diciembre, a las 18.00 horas de Perú, en el estadio Garcilaso de la Vega.

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El encuentro será la última actividad del combinado nacional durante el año. La convocatoria tendrá una finalidad de preparación con miras a dos escenarios: Lima y Cusco.

Perú jugará amistoso con Panamá

¿Por qué se jugarán con jugadores de la Liga 1?

La selección peruana enfrentará a Panamá como cierre de su calendario de 2026. El amistoso se jugará en Cusco y permitirá al cuerpo técnico trabajar con un grupo convocado para adaptarse a las condiciones de esa ciudad y de Lima antes de los próximos desafíos.

En el llamado anterior, el entrenador incluyó a 16 futbolistas de la Liga 1. La lista tuvo tres novedades: Luis Iberico y Maxloren Castro, ambos de Sporting Cristal, además de Erinson Ramírez, de Juan Pablo II. La convocatoria para el compromiso frente al seleccionado panameño buscará sostener esa preparación en una sede de altura.

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“Hemos conversado, aprovechamos esta convocatoria para conversar con algunos jugadores, encaminar esa posibilidad de estar con nosotros en diciembre, periodo en que vamos a estar reunidos para jugar con Panamá”, comentó Mano Menezes en conferencia de prensa.

El DT de la selección peruana dio detalles del último amistoso de la 'blanquirroja' en el 2026. (Ovación)

Canal TV para ver Perú vs Panamá en Cusco

América Televisión transmitirá el amistoso de la selección peruana ante Panamá por señal abierta. Los espectadores podrán seguirlo a través de los canales 4 y 704 HD.

La emisión también estará disponible en América TVGO, la plataforma gratuita de transmisión en línea del canal. El servicio permitirá acceder al partido desde dispositivos compatibles.

Infobae Perú realizará la cobertura desde el escenario deportivo. El medio ofrecerá la previa, el minuto a minuto, las principales jugadas y las declaraciones de los protagonistas.

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Maxloren Castro fue felicitado por sus compañeros tras su primer gol con Perú en amistoso ante Bolivia. - créditos: FPF

Perú subió en el ranking FIFA

La selección peruana subió al puesto 52 del ranking FIFA después de vencer 2-0 a Bolivia en un amistoso disputado en el estadio Alejandro Villanueva.

El triunfo del viernes 13 de noviembre puso fin a una racha de cuatro partidos sin victorias para el equipo dirigido por Mano Menezes. El resultado también aportó puntos para que la ‘bicolor’ avanzara una posición en la clasificación mundial.

Pese al ascenso, Perú continúa lejos de su mejor ubicación histórica. Dentro de Sudamérica, solo se encuentra por encima de Bolivia.

La selección nacional figura detrás de Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Ecuador, Paraguay, Venezuela y Chile en el ranking FIFA.

Perú se ubica en el puesto 52 del ranking FIFA. Créditos: Momento Deportivo.

Así fue el triunfo de Perú ante Bolivia

Perú celebró al vencer 2-0 a Bolivia en el estadio Alejandro Villanueva, en el último amistoso internacional de la selección durante el año.

El resultado representó la segunda victoria de Mano Menezes en ocho partidos como entrenador de la ‘bicolor’. También fue su primer triunfo como local al frente del combinado nacional.

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Gianluca Lapadula abrió el marcador a los 12 minutos. Maxloren Castro aseguró la victoria a los 86. El estadio de Matute no se llenó, aunque los asistentes respaldaron a la selección durante el encuentro.

Erinson Ramírez debutó con Perú y dejó una actuación que generó buenas sensaciones. El próximo amistoso oficial está previsto para marzo de 2027.

La 'bicolor' derrotó 2-0 a la 'verde' en choque preparatorio de cara a las próximas Eliminatorias Sudamericanas - Crédito: Bicolor .