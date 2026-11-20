El político y empresario Rafael López Aliaga revela en una entrevista con Beto Ortiz los motivos de su inasistencia a un evento del Papa Francisco en Lima, incluyendo detalles sobre la invitación y su estado de salud.

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El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, explicó su ausencia en los actos oficiales por la visita del papa León XIV a Lima. En una entrevista para el programa Beto a Saber, el exalcalde y actual primer regidor electo de Lima explicó que no recibió una invitación formal al Teatro Nacional y que la ubicación asignada, junto a Dina Boluarte y José Jerí, influyó en su decisión de no asistir.

López Aliaga relató que el aviso para asistir a la ceremonia en el Teatro Nacional le llegó a través de una llamada telefónica de una senadora de su partido, el mismo día del evento. “Tengo el encargo de tal persona de transmitirte que vayas al Teatro Nacional”, le dijo la legisladora, según el testimonio del político.

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Frente a ello, el dirigente cuestionó la ausencia de una invitación escrita con una respuesta que encadenó varias objeciones: “¿No hay un papel? Porque todos los políticos que conozco han recibido una invitación hace una semana. A mí no me ha llegado ni un papel”. Según su versión, otros políticos sí recibieron con anticipación y de manera formal la invitación.

Rafael López Aliaga y Dina Boluarte en una reunión de trabajo cuando esta última era presidenta. | Presidencia

El líder de Renovación Popular explicó que, además de la falta de invitación formal, pesaron otros dos factores en su decisión. “Tengo un grupo de Chile que ha venido especialmente a esta ceremonia y tengo cena con esta gente, no voy a dejarla tirada. Tampoco es la forma, porque le dije, ¿dónde me tocaría estar? Me tocaría estar al lado de Dina Boluarte, al lado del señor Jerí, al lado del señor Balcázar y al lado de otro personaje más. Le dije, no, gracias”.

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Esa combinación de factores (la falta de convocatoria escrita, el compromiso previo con la delegación chilena y la distribución de asientos junto a Dina Boluarte y José Jerí) configuró, según su propio relato, el conjunto de razones que lo llevaron a declinar la invitación verbal.

Según López Aliaga, durante la visita del sumo pontífice, realizó otros actos en su honor. “He ido a misa a diario, he ofrecido mi rosario diario por el Papa, he hecho pequeños actos de desagravio por el Papa. Me he dedicado a la oración por el Papa en estos días. Fue mi forma de unirme al Papa”.

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Presencia de Dina Boluarte en ceremonia del papa León XIV generó polémica.

Presencia de Dina Boluarte generó críticas

La expresidenta Dina Boluarte generó un fuerte rechazo entre legisladores del Congreso de la República tras su participación en el encuentro con el papa León XIV, celebrado el 11 de noviembre en el Gran Teatro Nacional de San Borja. Diputados de distintas bancadas, tanto de izquierda como de derecha, coincidieron en cuestionar su asistencia y, además, el incumplimiento del código de vestimenta solicitado para la ceremonia, la primera de la gira apostólica del pontífice en Perú.

Boluarte acudió al recinto con un vestido blanco, una elección que contradijo el protocolo establecido para el encuentro. Según explicó la diputada Andrea Medina, de la bancada Obras, ese color está reservado de manera exclusiva para las reinas católicas, mientras que el resto de los asistentes debía vestir de oscuro. “El protocolo es vestirse de negro. Quiere llamar la atención”, señaló la parlamentaria, quien agregó que la exjefa de Estado “no es ni reina” sino “una expresidenta nada más”.

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Diputados de Ahora Nación, Juntos por el Perú, Renovación Popular y Obras se pronuncian sobre la asistencia de Boluarte.

La diputada Indira Huilca, de Ahora Nación, apuntó directamente contra la coherencia de la presencia de Boluarte en un acto centrado en el mensaje del pontífice. “Una muestra más de cinismo de esta mujer, realmente. ¿Qué mensaje puede ella venir a escuchar de un hombre que está hablando de justicia social? Imposible”, afirmó al ser consultada sobre la participación de la exmandataria.

En la misma línea, la diputada Rossana Alayza, de Buen Gobierno, calificó la presencia de Boluarte como “inaceptable” y vinculó esa valoración con el incumplimiento del código de vestimenta. “Inaceptable, inaceptable. Encima mal vestida, no puede ni cumplir el protocolo”, sostuvo.

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El diputado Javier Cipriani, de Renovación Popular, coincidió con el señalamiento sobre la vestimenta y calificó a la expresidenta de “sinvergüenza”. “Como ella sola. Sigue siendo una sinvergüenza. Y como dijo mi colega, muy mal vestida”, expresó.

La diputada Roxana Rocha, también de Renovación Popular, consideró que la inclusión de Boluarte en la lista de invitados constituyó un error de organización del encuentro. “Es un error haberla invitado. No debería de estar acá. Ella no es una presidenta elegida por el pueblo”, afirmó.

Junto a Boluarte, ocuparon la primera fila del auditorio los también expresidentes Manuel Merino, José Jerí y José María Balcázar. La diputada Catherin Palomino extendió sus cuestionamientos al conjunto de exmandatarios presentes: “Dina Boluarte, una sinvergüenza y asesina, ha tenido el descaro de venir a escuchar al santísimo papa León. Encima mal vestida la sinvergüenza. Dios los crea y ellos se juntan, los más grandes traidores de la patria de nuestro querido pueblo peruano, la responsable de los más de 50 masacrados en el régimen de Dina Boluarte, el traidor Balcázar y el títere Jerí”.

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