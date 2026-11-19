La defensa legal de Néstor Villanueva, a cargo de la abogada Lucy Cabrera, anunció que solicitará la tenencia temporal de los hijos que comparte con Flor Polo. El pedido se fundamenta en el presunto incumplimiento del régimen de visitas y en la reciente denuncia por violencia física y psicológica interpuesta por Polo contra su pareja actual.

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Néstor Villanueva solicitará la tenencia temporal de sus dos hijos con Flor Polo, luego de que la empresaria denunciara a su expareja, Luiggi Yarasca, por presunta agresión física y psicológica.

El cantante busca que un juez revise la situación de los menores y evalúe si corresponde modificar el acuerdo vigente. Su abogada, Lucy Cabrera, adelantó que el pedido se sustentará, entre otros puntos, en el supuesto incumplimiento del régimen de visitas.

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La defensa de Villanueva expuso su posición durante una entrevista en América Hoy. Cabrera afirmó que Flor Polo no estaría facilitando los encuentros del artista con sus hijos, pese a que existiría un acuerdo previo entre ambos padres.

La letrada sostuvo que esa situación perjudicaría a los niños, ya que limitaría el vínculo con su padre. Por ese motivo, anunció que presentarán una solicitud formal ante las autoridades competentes.

Una abogada analiza la situación del régimen de visitas en el proceso de custodia entre Néstor Villanueva y Flor Polo.

“Se va a solicitar que se modifique la tenencia por incumplimiento de la madre de ejercer el derecho del padre al régimen de visitas”, manifestó Cabrera en el programa televisivo.

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La abogada señaló que la normativa permite solicitar modificaciones en este tipo de acuerdos cuando cambian las circunstancias familiares. No obstante, recalcó que será el Poder Judicial el que determine si existen elementos para variar la tenencia.

La medida que plantea la defensa de Villanueva no apunta a una decisión definitiva. Cabrera explicó que el cantante pediría asumir el cuidado de los menores de forma temporal mientras la madre recibe atención psicológica.

“Lo que vamos a solicitar es una tenencia temporal mientras que Flor vaya a tratamiento psicológico, pero eso lo va a determinar el juez”, declaró la representante legal del cumbiambero.

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La abogada Lucy Cabrera expone las acciones legales de Néstor Villanueva para obtener la tenencia de sus hijos junto a una fotografía de Flor Polo con los menores.

Cabrera también indicó que, desde la perspectiva de su patrocinado, los hijos de la expareja necesitan una evaluación de las condiciones actuales en las que se desarrolla su convivencia familiar. La solicitud, precisó, quedará sujeta al análisis judicial y a las medidas que se consideren adecuadas para los menores.

La defensa de Villanueva sostiene que las medidas de protección no impiden las visitas

Durante la misma entrevista, Lucy Cabrera se refirió a las medidas de protección que involucran a Néstor Villanueva y sus hijos. Según explicó, esas disposiciones le prohíben ejercer cualquier tipo de violencia física o psicológica contra los menores, pero no establecerían una restricción para verlos.

La abogada diferenció el contenido de esas medidas de una eventual prohibición de acercamiento. Bajo esa interpretación, Villanueva podría mantener contacto con sus hijos dentro del régimen acordado, siempre que se respeten las condiciones impuestas por las autoridades.

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“Ninguna ley, ninguna resolución me impide ver a los menores”, sostuvo Cabrera al hablar de la situación de su defendido. “Lo que Néstor tiene es una medida de protección que no puede ejercer violencia física o psicológica contra los menores”, agregó.

Flor Polo y Néstor Villanueva están enfrentados otra vez.

La representante legal atribuyó la falta de encuentros entre el cantante y sus hijos a una decisión de Flor Polo. También remarcó que una controversia sobre el cumplimiento de las visitas deberá ser revisada por la vía correspondiente.

“Néstor no puede ver a los menores por única y exclusivamente decisión de la madre”, afirmó la abogada en declaraciones a América Hoy.

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El anuncio surge en medio de la exposición pública de Polo tras la denuncia que presentó contra Luiggi Yarasca. La empresaria lo acusó de presunta agresión física y psicológica, mientras que él ha negado públicamente los señalamientos en su contra.

Para la defensa de Villanueva, el contexto personal y legal que atraviesa la madre de sus hijos amerita que se evalúe la situación familiar. Cabrera sostuvo que cualquier resolución debe priorizar las condiciones que garanticen el bienestar de los menores.

Por ahora, no existe una decisión judicial sobre el pedido que planea presentar el cantante. La eventual tenencia temporal, así como cualquier cambio en el régimen de visitas, dependerá de la evaluación que realice el juez a cargo del caso.

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