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A qué hora juega Perú vs Colombia: partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2026

Ninguna de las dos llega con victorias bajo el brazo. La ‘Bicolor’ perdió ante Canadá y la ‘Tricolor’ cayó ante Paraguay. El amistoso del martes en Miami es, para ambas, una cita con la redención

Selección Peruana – Selección de Colombia – Perú – deportes – 4 octubre
La selección dirigida por Mano Menezes busca recuperarse tras caer 2-0 ante Canadá y medir su reacción este martes en el estadio del Inter Miami, antes del inicio de las Eliminatorias Sudamericanas
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La selección peruana tiene una deuda pendiente con sus hinchas. Tras encajar tres resultados que dejaron más dudas que certezas —una goleada de 4-1 ante Estados Unidos, un empate 1-1 frente a México y una caída de 2-0 ante Canadá—, el equipo dirigido por Mano Menezes tiene este martes 6 de octubre una oportunidad concreta para cerrar la gira con algo de dignidad.

El rival será Colombia, que tampoco llega en su mejor momento: los dirigidos por Néstor Lorenzo no han ganado desde el Mundial de la FIFA de Norteamérica y arrastran un empate ante México y una derrota ante Paraguay en esta misma fecha FIFA. El escenario será el estadio del Inter Miami, en la ciudad de Miami.

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A qué hora juega Perú vs Colombia, amistoso por fecha FIFA 2026

El duelo está fijado para las 18:45 horas de Perú y Colombia. Para quienes sigan el partido desde otras latitudes, los horarios son los siguientes: 17:45 en México; 18:45 en Ecuador; 19:45 en Estados Unidos, Bolivia, Chile y Venezuela; y 20:45 en Argentina, Uruguay y Paraguay.

Selección Peruana – Selección de Colombia – Perú – deportes – 4 octubre
Perú y Colombia se enfrentarán este martes 6 de octubre desde las 18:45 horas. El partido tendrá distintos horarios en la región y será una nueva prueba para ambos equipos antes de las Eliminatorias. (Selección Peruana)

El encuentro no tendrá carácter de revancha emocional solamente: ambas selecciones volverán a verse las caras en las próximas Eliminatorias Sudamericanas, donde deberán disputarse puntos que definirán la clasificación al Mundial 2030.

El antecedente más reciente entre ellas data del 6 de junio de 2025, cuando empataron sin goles en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, por la fecha 15 de esa misma competencia.

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Antes de ese resultado, el historial reciente incluye un 1-1 en Lima el 6 de septiembre de 2024 y una victoria peruana 1-0 en Bogotá el 28 de enero de 2022. En amistosos, el encuentro más cercano fue el 15 de noviembre de 2026 en el estadio Hard Rock de Miami, donde Colombia se impuso 1-0 con gol de Alfredo Morelos.

De igual manera, los hinchas peruanos podrán seguir el partido a través de América TV (canal 4), señal que tiene los derechos de transmisión de los encuentros de preparación de la selección nacional. También estará disponible en la plataforma de streaming América tvGO, de acceso gratuito, y en Bicolor+, aunque esta última requiere suscripción activa.

La última derrota peruana

Selección Peruana – Selección de Colombia – Perú – deportes – 4 octubre
Perú llega al cierre de su gira con una derrota ante Canadá y un balance que incluye un empate frente a México. Colombia tampoco ganó en esta fecha FIFA y acumula un empate y una caída. (Selección Peruana)

Perú llega al cierre de su gira norteamericana con el ánimo golpeado. La derrota más reciente ante Canadá, el sábado 3 de octubre en el Saputo Stadium de Montreal, expuso las limitaciones del equipo. Jacob Shaffelburg fue el verdugo con un doblete: el primero al minuto 18, tras un centro de Liam Millar que Miguel Araujo no logró despejar y que Shaffelburg empujó al aprovechar el pivoteo de Daniel Jebbison; el segundo al minuto 35, después de que Jonathan David habilitara a Millar por la derecha, quien centró bombeado al área y encontró al delantero en el segundo palo, con Diego Romero fuera de su lugar y Oliver Sonne sin llegar al rechazo.

Mano Menezes realizó modificaciones en el complemento, pero el equipo no encontró precisión en los últimos metros y el resultado no se movió.

Así llega Colombia

Selección Peruana – Selección de Colombia – Perú – deportes – 4 octubre
Perú y Colombia afrontan el amistoso con la necesidad de recuperar confianza. El equipo de Mano Menezes viene de perder ante Canadá, mientras el conjunto de Néstor Lorenzo cayó ante Paraguay. (Selección Colombia)

Los cafeteros, por su parte, atraviesa un proceso de recambio generacional que la tiene lejos de su mejor versión. Sin James Rodríguez ni Juan Fernando Quintero —ambos alejados de la selección— el equipo de Lorenzo no ha podido recuperar el nivel que mostró en el Mundial. El 26 de septiembre empató 1-1 con México y el 2 de octubre cayó 1-0 ante Paraguay en el estadio Sports Illustrated de Nueva Jersey, con gol de Hugo Benítez al minuto 56. La figura más destacada en estos amistosos ha sido Luis Javier Suárez.

Del lado peruano, el empate 1-1 ante México en el estadio Sports Illustrated fue el único resultado rescatable de la gira. Jairo Vélez había puesto en ventaja a la ‘Bicolor’ al minuto 26, pero en el segundo tiempo Víctor Guzmán igualó para el equipo conducido por Rafael Márquez.

Este martes, con el proceso de Menezes todavía en construcción y el de Lorenzo buscando estabilidad, ambas selecciones jugarán un amistoso que, aunque no tiene puntos en juego, sí tiene algo que ningún resultado borra fácilmente: la imagen que se llevan los hinchas antes de que comiencen las Eliminatorias.

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