atuendos, vestimentas, día soleado, anterior al descubrimiento de América, siglo XIII, XIV, habitar, habitantes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante décadas, una fecha funcionó como frontera para ordenar los relatos sobre el Imperio Inca. El año 1438 quedó asociado a un cambio de escala, aunque muros, terrazas y defensas conservan rastros que plantean otra secuencia. Bajo esas construcciones, los arqueólogos buscan señales de decisiones políticas, trabajo colectivo y disputas territoriales que admiten nuevas lecturas.

La discusión no consiste solo en trasladar una cifra dentro de un calendario. Las muestras de carbón, semillas y madera permiten fechar remodelaciones, ocupaciones y abandonos.

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También muestran que un asentamiento puede registrar etapas distintas, como páginas superpuestas, y que la cronología depende de cómo se vinculan esos datos con las fuentes coloniales disponibles hoy.

Nuevas fechas cuestionan el inicio tradicional del Imperio Inca

Investigaciones reunidas por la revista Science proponen que la formación y expansión del Imperio Inca pudieron comenzar antes de la cronología tradicional.

Los trabajos, realizados en Perú, Chile, Argentina y Ecuador, usan dataciones por radiocarbono y otros métodos para revisar el período atribuido al gobierno de Pachacútec. El planteo alcanza al centro del poder y fronteras.

En el parque arqueológico de Sacsayhuamán, en Cusco, un equipo integrado por Sabino Quispe, Abimael Choqque y Alexei Vranich fechó hacia 1400 la transformación de terrazas usadas para reuniones y banquetes.

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Las obras de piedra se habrían intensificado desde 1418, varias décadas antes del año que los manuales ubican como comienzo de la expansión imperial.

El cambio incluyó muros con bloques trasladados desde lugares ubicados a decenas de kilómetros. Junto a las terrazas, el equipo halló una ofrenda de 18 objetos de bronce y cobre. La arqueóloga Julia Earle interpretó ese depósito como ruptura. “Con esta ofrenda intentan inaugurar un tiempo nuevo; de verdad hay un momento en que todo cambia”, dijo.

Para los investigadores, la escala de esas construcciones requiere organización política, movilización de trabajadores y recursos. Esa combinación sugiere una concentración de poder anterior a 1438, aunque las dataciones no resuelven por sí solas cómo se produjo cada conquista. El arqueólogo Sabino Quispe señaló que los incas desmontaron terrazas abiertas y levantaron muros de piedra ajustada.

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Machu Picchu se muestra parcialmente cubierta de vegetación en una imagen histórica de las primeras expediciones de Hiram Bingham, que llevó el sitio al conocimiento académico y global.

Las resistencias y las fronteras también modifican el calendario

En las tierras altas al norte del lago Titicaca, la arqueóloga Elizabeth Arkush revisó fechas de pucaras vinculados con comunidades colla. Algunos asentamientos fortificados coexistieron entre 30 y 60 años con poblaciones incas, según el reporte. También aparecieron defensas construidas varias décadas después de la llegada inca, un indicio de resistencia y adaptación local prolongadas.

En Chamical, al sur de Ecuador, Dennis Ogburn encontró cerámica inca, puntas de flecha de hueso y una piedra para hondas. Las fechas de semillas, madera y carbón vegetal sitúan la construcción del puesto entre 1432 y 1451. Esa franja antecede a la conquista que la cronología habitual ubicaba entre 1463 y 1471, durante Pachacútec gobernante.

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En el valle de Copiapó, al norte de Chile, cráneos perforados y remodelaciones fechadas entre 1400 y 1440 abrieron una línea. Después de 1440, la presencia inca se concentró cerca de instalaciones de fundición de cobre. En el noroeste de Argentina, las dataciones sugieren ocupaciones entre 1350 y 1440, con permanencias de hasta 230 años.

La referencia de 1438 procede de una cronología elaborada en la década de 1940 por el arqueólogo estadounidense John Rowe, basada en crónicas coloniales y tradiciones orales incas. Según ese esquema, el Tahuantinsuyo habría tenido 94 años antes de la conquista española de 1532. Las muestras y modelos estadísticos reducen incertidumbres, pero los especialistas piden pruebas.

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