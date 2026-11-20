Durante la emisión del programa 'Sin Qué Decir', Korina Rivadeneira y Mario Hart participaron en una mesa de diálogo junto a otros panelistas en el set. Durante la conversación, Rivadeneira expresó su postura respecto a no retomar el vínculo de pareja y su apertura a conocer nuevas personas.

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Mario Hart no descartó una posible reconciliación futura con Korina Rivadeneira, madre de sus dos hijos, durante su visita al programa ‘Sin + que decir’. Sin embargo, la actriz venezolana explicó que, aunque está enfocada en su familia y sus proyectos, sí le gustaría conocer a una nueva persona cuando llegue el momento.

La conversación surgió cuando María Pía Copello consultó a la expareja sobre una eventual segunda oportunidad en el amor. Korina respondió que no puede anticipar lo que ocurrirá más adelante, pero sostuvo que la separación fue la mejor decisión que pudieron tomar ante las diferencias que atravesaban.

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“Todo puede pasar, de hecho es lo que más pueden desear nuestros hijos, pero creo que lo hicimos fue lo mejor”, manifestó Korina Rivadeneira. La actriz dejó abierta una posibilidad a largo plazo, aunque remarcó que actualmente ambos mantienen una dinámica distinta como padres.

Mario Hart coincidió con la idea de que el futuro puede ser imprevisible. El piloto destacó que su prioridad es conservar una buena relación con Korina por el bienestar de sus hijos y no cerró por completo la puerta a que sus caminos vuelvan a unirse en otra etapa de sus vidas.

Korina Rivadeneira gesticula frente a un micrófono durante una entrevista en un estudio de podcast.

Mario Hart imagina una posible reconciliación en el futuro

“Uno nunca sabe lo que puede pasar... por siempre somos padres de dos niños, como padres siempre vamos a tratar de hacer lo mejor para ellos y para eso tener una buena relación... yo creo que eso está por encima de cualquier cosa... y bueno de acá 10, 15 años, cuando yo tenga 60 y ella 55, por qué no, si estamos solteros por qué no... hoy por hoy estamos bien así, tratamos de que sea lo más digerible para nuestros hijos”, expresó Mario Hart.

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El expiloto de autos puso como prioridad la convivencia cordial que mantiene con Korina Rivadeneira. Ambos continúan compartiendo responsabilidades familiares y coinciden en actividades relacionadas con sus hijos, por lo que han buscado sostener una comunicación que les permita tomar decisiones en conjunto.

Korina explicó que el final de la relación no estuvo marcado por un hecho grave que generara rencor entre ellos. Según contó, el vínculo se quebró debido a las diferencias que tenían como pareja, aunque todavía comparten afinidades vinculadas con el deporte y la crianza de sus niños.

“A nosotros no nos pasó nada fuerte, nada que nos haga como odiarnos ni nada. O sea, creo que, a ver, la relación llegó a quebrarse por nuestras diferencias, porque somos personas muy distintas, entonces no llegamos a coincidir en muchas cosas, pero nada más”, señaló la venezolana.

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La actriz añadió que existen intereses que seguirán compartiendo, especialmente los deportes que practican y que desean transmitirles a sus hijos. “Creo que tenemos muchas cosas en común también que compartimos, que son los deportes y creo que es algo que vamos a seguir haciendo porque queremos que nuestros hijos también hagan esos deportes que Mario hace”, sostuvo.

Mario Hart y Korina Rivadeneira hablaron sobre su relación actual como padres. YouTube: 'Sin +Que Decir'.

Korina Rivadeneira está abierta a conocer a alguien

Ethel Pozo dirigió la conversación hacia la vida sentimental actual de Korina Rivadeneira. La conductora quiso saber si la actriz tenía la misma postura de Mario Hart, quien aseguró que no considera que este sea el momento para iniciar una relación seria debido a la cantidad de actividades, viajes y responsabilidades que mantiene.

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Korina fue clara al responder que se encuentra bien en esta etapa, enfocada en su vida personal y en sus hijos. No obstante, admitió que no descarta la posibilidad de conocer a alguien, aunque no quiere apresurar esa experiencia ni convertirla en una prioridad inmediata.

“Es que yo estoy bien ahorita, estoy enfocada en mis cosas, en mis hijos. Honestamente, sí, sí me gustaría conocer a alguien, pero no es algo de este momento, ¿no? No estoy apurada con nada”, expresó Rivadeneira.

La declaración marcó una diferencia con la postura de Mario Hart. Mientras él señaló que no tiene espacio para dedicarle tiempo a una pareja, Korina manifestó que se sentiría dispuesta a conocer a una persona si aparece alguien con quien pueda construir un vínculo de manera natural.

El piloto explicó que su rutina actual dificulta una relación. “Yo personalmente, tengo tantas cosas que hacer, me quedan tan cortos los días siempre. Que además, en pensar en tener que dedicarle tiempo a alguien, no podría”, comentó.

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Hart agregó que una futura pareja tendría que comprender sus viajes, obligaciones y tiempo limitado. Según dijo, necesitaría a alguien que acepte esa dinámica sin exigirle una disponibilidad que no puede ofrecer en este momento.

“O esa persona tendría que ser muy, muy abierta en entender a uno con la cantidad de cosas que tiene, con los viajes, con las responsabilidades”, afirmó. Por esa razón, sostuvo que no piensa comenzar una relación seria por ahora.

La conversación dejó en evidencia que Mario Hart y Korina Rivadeneira atraviesan la separación sin una confrontación pública. Él no descartó una reconciliación cuando ambos sean mayores, mientras ella afirmó que está abierta a conocer a otra persona, sin dejar de priorizar a sus hijos y sus propios proyectos.

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El piloto no descartó una reconciliación con la actriz en el futuro. YouTube: 'Sin +Que Decir'.