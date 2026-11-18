Mario Hart presencia desde la zona del público una escena romántica entre los actores Korina Rivadeneira y Nacho Di Marco sobre el escenario. (Studio Tres)

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Mario Hart asistió al estreno de ‘Esta no es otra fiesta de chamba’ para acompañar a Korina Rivadeneira, pero terminó bajo la mirada de las cámaras de espectáculos. El piloto acudió a la función junto a su familia y se encontró con una escena que no tenía prevista: un beso de ficción entre la actriz y el argentino Nacho Di Marco.

La secuencia formaba parte de la trama de la obra. Mientras Rivadeneira y Di Marco actuaban sobre el escenario, varios reporteros enfocaron a Hart para registrar su expresión desde el público.

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El exparticipante de realities señaló que disfrutó de la función, aunque reconoció que la situación lo tomó desprevenido. Aclaró que su incomodidad no tuvo relación con el beso, sino con la atención que recibió en ese momento.

Mario Hart se encuentra entre el público observando una obra teatral protagonizada por Korina Rivadeneira y Nacho Di Marco. En el escenario, decorado con elementos navideños, los actores interpretan una escena que incluye un beso y un diálogo, mientras los espectadores siguen la presentación desde sus asientos. | Studio Tres

“Es un beso de actuación y, además, estamos separados hace más de casi 10 meses y normal”, comentó el piloto al referirse a su actual vínculo con la actriz.

Hart explicó que no esperaba que la escena ocurriera durante la función ni que los equipos de prensa estuvieran atentos a su reacción. “Solo que no me lo veía venir y el momento fue incómodo, no por el beso de la obra, sino por las cámaras y qué van a decir”, sostuvo.

El exintegrante de programas de competencia contó que, durante el número teatral, pensó en cómo podía ser interpretado cualquier gesto suyo. Según dijo, las cámaras parecían esperar ese instante para captar su rostro ante el beso entre Rivadeneira y Di Marco.

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Al recordar cómo manejaba estas situaciones cuando aún era pareja de Korina Rivadeneira, Hart indicó que prefería no presenciar escenas románticas que formaban parte de sus trabajos como actriz. Pese a ello, aseguró que siempre entendió que se trataba de una exigencia profesional.

Los actores Korina Rivadeneira y Nacho Di Marco interpretan una escena de beso sobre un escenario teatral decorado con motivos navideños. (Studio Tres)

“Ahora, la verdad que no. No es que me haya puesto celoso ni nada. Normal. Está haciendo su chamba”, afirmó Mario Hart.

Después de la presentación, el piloto conversó con Rivadeneira sobre lo ocurrido. Le comentó que habría preferido saber con anticipación que la obra incluía un beso y que habría una importante presencia de medios de comunicación.

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“Le dije: ‘Oye, me hubieras dicho por lo menos que iban las cámaras y que había un beso, para un poco estar preparado o por último no ir y que no haya esta situación de que me estén ponchando a mí cuando hay un beso en la ficción’”, relató.

De acuerdo con Hart, la actriz le respondió que la cantidad de cámaras también había sorprendido a integrantes de la producción. El piloto sostuvo que el equipo de la puesta en escena no esperaba que la cobertura se concentrara en esa secuencia.

Mario Hart presencia la obra de teatro entre los asistentes del público y sostiene un vaso con bebida en una sala iluminada de azul. (Studio Tres)

‘Esta no es otra fiesta de chamba’ aún tiene funciones disponibles

‘Esta no es otra fiesta de chamba’ es una comedia teatral inmersiva de StudioTres, los creadores de Tengo un Matri. La propuesta reúne situaciones de oficina, vínculos sentimentales, secretos, karaoke y concursos dentro de una fiesta en la que los asistentes también forman parte de la dinámica.

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El elenco está integrado por Mariella Zanetti, Gonzalo Molina, Claudia Berninzon, Korina Rivadeneira, Nacho Di Marco, Ítalo Maldonado, Joaquín Escobar, Giuliana Muente y José Carlos Goytizolo.

El afiche de la obra teatral Esta no es otra fiesta de chamba presenta las fechas de sus presentaciones en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco.

Las siguientes funciones serán el 1 y 15 de diciembre de 2026 en el Centro de Convenciones Bianca, en Barranco.

Las entradas para la obra tienen precios desde S/ 50 hasta S/ 150, de acuerdo con la ubicación seleccionada.