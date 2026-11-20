El volante peruano hizo su debut goleador con FC Magdeburg. Créditos: X

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El viernes 20 de noviembre, Felipe Chávez marcó su primer gol en la Segunda División de Alemania, conocida como Bundesliga 2. El futbolista peruano anotó para el FC Magdeburg en el partido ante Arminia Bielefeld, disputado en la SchücoArena.

La jugada ocurrió a los 12 minutos, cuando el marcador todavía estaba 0-0. Chávez recibió el balón por el centro, abrió hacia la izquierda para Moritz-Broni Kwarteng y corrió al espacio para buscar la devolución.

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Kwarteng interpretó la acción y le entregó el pase entre líneas. ‘Pippo’ ingresó al área y definió de primera, con un remate cruzado de zurda, para superar la marca defensiva y vencer al portero Jonas Kersken.

Los jugadores de Magdeburg abrazaron al joven de 19 años. Además de abrir el marcador, el tanto significó un momento especial en su carrera: fue su primera anotación oficial en el fútbol profesional. Antes había convertido con Bayern Múnich, aunque solo en partidos amistosos.

Felipe Chávez anotó su primer gol en Alemania: peruano se consolida con FC Magdeburg.

Gol para la victoria de Magdeburg

El gol de Felipe Chávez resultó decisivo para que el FC Magdeburg venciera 2-1 a Arminia. El peruano abrió el marcador y, más tarde, Emmanuel Iyoha amplió la diferencia. Henri Koudossou descontó para el conjunto local, pero no alcanzó para evitar la derrota.

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Con este resultado, Magdeburg ascendió al tercer puesto de la Bundesliga 2, con 23 puntos, a ocho de Hertha Berlín, líder con 31 unidades y un partido pendiente por la fecha 12.

Los dos primeros de la Segunda División obtienen el ascenso directo a la Bundesliga. El tercero, posición que ocupa el equipo de Felipe Chávez, disputa un repechaje ante el decimosexto de la máxima categoría.

FC Magdeburg, de Felipe Chávez, se ubica tercero en la Bundesliga 2.