Personal de la ONPE y representantes del JNE supervisan el cargamento de material electoral en un almacén de Lurín con miras a los comicios regionales.

Guardar

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fiscalizó el inicio del despliegue de material electoral para la Segunda Elección Regional 2026, prevista para el domingo 6 de diciembre en 15 regiones del país. La jornada definirá a los gobernadores y vicegobernadores que asumirán funciones durante el periodo 2027-2030.

La supervisión se realizó este 20 de noviembre en el almacén de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en Lurín, con la participación del presidente del JNE, Roberto Burneo, y del jefe de la ONPE, Bernardo Pachas. Los fiscalizadores verificaron las condiciones de seguridad de los vehículos encargados de transportar ánforas, actas, cédulas de sufragio, listas de electores y otros documentos.

PUBLICIDAD

El primer envío partió por dos rutas aéreas y cinco terrestres

El primer grupo de material fue enviado por dos rutas aéreas y cinco terrestres hacia oficinas descentralizadas de procesos electorales en varios puntos del país. Los destinos iniciales incluyeron Mariscal Ramón Castilla, Maynas, Alto Amazonas y Requena, en Loreto; Pataz, en La Libertad; Huarmey, en Áncash; además de Ucayali, Bagua, Bongará y Chachapoyas, en Amazonas, así como Chucuito, Huancané y San Antonio de Putina, en Puno.

Personal con chalecos del Jurado Nacional de Elecciones supervisa el avance de un camión de carga escoltado por una caravana de vehículos en Perú.

El JNE informó que los vehículos contaban con precintos de seguridad y resguardo de la Policía Nacional. Alrededor de 15.000 fiscalizadores del organismo participarán en la segunda vuelta regional, según indicó Burneo durante la actividad.

PUBLICIDAD

Las instituciones del sistema electoral entran así en la etapa final de preparación para una elección que resolverá las autoridades regionales de los próximos cuatro años. El JNE también anunció que organizará debates entre las fórmulas en competencia y que los Comités Interinstitucionales de Prevención de Conflictos Electorales ya se encuentran activos.

Representantes electorales ofrecen declaraciones a los medios durante el inicio del envío de cédulas y ánforas en un almacén de Lurín.

La segunda vuelta se realiza cuando ninguna fórmula alcanza el 30 % de votos válidos

El artículo 5 de la Ley n.º 27683 establece que el gobernador y el vicegobernador regional son elegidos en una sola fórmula, mediante sufragio directo y para un mandato de cuatro años. Para ganar en primera vuelta, una candidatura debe obtener al menos el 30 % de los votos válidos.

PUBLICIDAD

Cuando ninguna fórmula alcanza ese umbral, pasan a una nueva elección las dos que consiguieron las mayores votaciones. En esa instancia, la fórmula que obtenga mayoría simple de votos válidos será proclamada ganadora.

Estas son las 15 regiones que participarán en la Segunda Elección Regional 2026 y los candidatos a gobernador que competirán:

Amazonas: Amilcar Díaz Mendoza, de Somos Perú ; y Segundo Quiterio Hernández Vásquez, de Alianza para el Progreso .

Áncash: Antonio Jorge Casana Alancastre, de Alianza para el Progreso ; y Beto Brontinegro Romero, de Podemos Perú .

Arequipa: Florentino Alfredo Zegarra Tejada, de Fuerza Arequipeña ; y Jenry Federico Huisa Calapuja, de Ahora Nación .

Cajamarca: Edison Carrasco Olivera, de Somos Perú ; y Walter González Cruz, de Alianza para el Progreso .

Junín: Fernando Pool Orihuela Rojas, de Podemos Perú ; y Elías Dante Mallma Auqui, de Alianza para el Progreso .

La Libertad: Aldo Carlos Mariños, de Somos Perú ; y Elías Nicolás Rodríguez Zavaleta, de Podemos Perú .

Lambayeque: César Martín Perales Saavedra, de Somos Perú ; y Rolando Barboza Díaz, de Fuerza Popular .

Lima Provincias: Andrés Eduardo Tello Velazco, de Somos Perú ; y Javier Jesús Alvarado Gonzales del Valle, de Alianza Renovación Popular y Toro .

Loreto: Germán Vladimir Chong Ríos, de Somos Perú ; y Fernando Meléndez Celis, de Alianza para el Progreso .

Moquegua: Abraham Alejandro Cárdenas Romero, de Acción Popular ; y Juan Luis Herrera Chejo, de Somos Perú .

Pasco: Lucio Rojas Vitor, de Frente de la Esperanza ; y Luis Marín Pomachagua Zamora, de Podemos Perú .

Piura: Reynaldo Adolfo Hilbck Guzmán, de Alianza para el Progreso ; y Roddy Guillermo La Torre Gómez, de Podemos Perú .

Puno: Jhomar Marcelino Tonconi Quispe, de Alianza Juntos por el Perú ; y Eduardo Quispe Pandia, de Ahora Nación .

Tacna: Segundo Mario Ruiz Rubio, de Alianza para el Progreso ; y Walter Anchapuri Zapata, de Ahora Nación .

Tumbes: Carlos Manuel Rolando Feijoo Ruiz, de Fe en el Perú; y Luis Constantino Arévalo Guerrero, de Somos Perú.

JNE habilitó seguimiento ciudadano y prepara una propuesta de Código Electoral

La entidad recordó que la ciudadanía puede revisar información sobre el proceso a través de la plataforma “JNE fiscaliza”. En la actividad de Lurín participaron también representantes de la Contraloría, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

PUBLICIDAD

La fiscalización se ejecuta en aplicación del artículo 179 de la Ley Orgánica de Elecciones, con el objetivo de resguardar la legalidad, la transparencia y la voluntad popular. En paralelo, Burneo adelantó que el JNE prevé presentar durante los primeros meses de 2027 una propuesta de Código Electoral, que incluiría iniciativas sobre antecedentes de candidatos y el fortalecimiento del sistema de sanciones.