Jhonny Vidales defiende el proceso de Mano Menezes con Perú pese a que el balance es preocupante: “Estamos en construcción”

Jhonny Vidales se ha transformado en un puntual recurrente en las nominaciones de Mano Menezes con Perú. - Crédito: FPF

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El nuevo tropiezo de Perú, a manos de Canadá en el tercer partido de la cadena de cuatro del parate FIFA, ha dejado muy apesadumbrados a los integrantes del combinado nacional, sobre todo a Jhonny Vidales, uno de los nombres nuevos de la era Mano Menezes.

“Duele porque veníamos de hacer un buen partido contra México. Hay que levantar la cabeza rápido para afrontar el próximo partido que también será duro”, manifestó en una entrevista al paso con Bicolor + al término del duelo celebrado en la ciudad de Montreal.

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Jhonny Vidales plantará batalla contra Alex Valera y Gianluca Lapadula por un hueco en la selección peruana. - Crédito: FPF

Posteriormente, Vidales ha remarcado que la selección peruana aún no está al 100%, dado que está en obras. De ahí que invoque a la tranquilidad, aunque reconoce que esa situación no da pie para enlazar tantos reveses en un corto periodo de tiempo.

“Hay que afinar detalles. En este nivel se decide por detalles, hay que seguir mejorando, estamos en construcción y somos un equipo que nos vamos conociendo, pero no hay excusas”, externó Jhonny.

El conjunto peruano cayó 2-0 de visita en choque preparatorio en tierras norteamericanas - Crédito: Bicolor .

Con respecto al ensayo final contra Colombia, a disputarse dentro de tres días, el también extremo indicó que “va a ser duro, hay que pasar la página. Hay que ser autocríticos, seguir mejorando y trabajando”.

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De 34 años, Jhonny Vidales se ha ganado un sitio con Perú por su buen hacer en FBC Melgar. El DT Menezes ha valorado su regularidad en el campeonato doméstico y lo ha incluido en sus planes; incluso, suele ser una clara opción en ataque.

Canadá venció a Perú con un doblete de Jacob Shaffelburg. - Crédito: AFP

Alarmante desempeño

Lo hecho hasta aquí por la selección peruana en el parón FIFA es deplorable: suma dos caídas —una resonante por el marcador— y un empate. A falta del partido del próximo martes (06.10.2026) frente a Colombia, el balance del trabajo de Mano Menezes es tétrico.

La marcha de la gira en Norteamérica empezó con una dolorosa goleada infligida por un remozado Estados Unidos. Al margen del gol de Gianluca Lapadula, que supuso un empate parcial alentador, el rendimiento de la disciplina nacional fue esperpéntico. Al final, los ‘yankees’ triunfaron 4-1.

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Un resumen imperdible con las jugadas más destacadas y los goles que marcaron la derrota de Perú ante Estados Unidos por amistoso FIFA | América TV

El tramo de amistosos prosiguió con una presentación, un poco más decente, contra México. En la antesala los entrenadores acordaron variar sus sistemas. De ahí que ambos combinados aparecieron con estructuras alternas. En ese contexto, la ‘bicolor’ encajó el primer golpe.

Luego de afianzarse en el terreno de juego, los de Mano Menezes se atrevieron a realizar un ataque que resultó exitoso. Pedro Gallese sacó en largo para que un pivoteo rival fuera aprovechado por la presión alta de Jairo Vélez, quien luego de superar a un zaguero quedó frente a Óscar García para vencerlo con un tiro cruzado.

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Jairo Vélez decantó la balanza a favor de Perú ante México, en Nueva Jersey. - Crédito: FPF

La alegría para Perú, sin embargo, fue más que efímera porque iniciando el complemento los mexicanos hallaron el 1-1 a través de un golpe de cabeza certero de Víctor Guzmán, tras un terrible descuido en la marca dentro del área. El resultado no se movió.

El penúltimo ensayo en la ventana de selecciones se consumó en otra caída para los de Menezes a manos de un envalentonado Canadá. Un doblete de Jacob Shaffelburg (19′ y 35′) supuso el 2-0 definitivo con el que se agudizó la crisis nacional.