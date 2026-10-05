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Oliver Sonne sale sorpresivamente de la convocatoria de Perú: no jugará el último partido ante Colombia

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informó que el lateral quedó desafectado y no estará disponible para el último compromiso de la ‘bicolor’ en su gira por Norteamérica

Oliver Sonne fue desafectado de la convocatoria de Perú y no jugará ante Colombia.
Oliver Sonne fue desafectado de la convocatoria de Perú y no jugará ante Colombia. Crédito: FPF
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Oliver Sonne quedó fuera de la convocatoria de la selección peruana para el partido ante Colombia, correspondiente al último compromiso de la ‘bicolor’ en su gira por Norteamérica. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) comunicó este lunes 5 de octubre, a un día del encuentro, que el lateral fue sometido a una evaluación médica y, tras coordinar con su club, Burnley FC, se determinó que retornará a Inglaterra.

La decisión significa que el futbolista no podrá participar en el cierre de la fecha FIFA con el combinado nacional. Sonne había formado parte de los planes de Mano Menezes durante los tres primeros encuentros de esta serie de amistosos, pero ahora deberá dejar la concentración peruana y volver a Europa para continuar con el proceso correspondiente junto a su equipo.

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A través de sus canales oficiales, la FPF explicó que la desafectación se produjo luego de una evaluación médica y en coordinación con el Burnley Football Club, institución a la que pertenece el lateral derecho.

“La Federación Peruana de Fútbol informa que, tras una evaluación médica y en coordinación permanente y cordial con el Burnley Football Club, el jugador Oliver Sonne ha sido desafectado de la presente convocatoria para el partido ante Colombia y retornará a Inglaterra”, señaló el organismo.

FPF explicó que la desafectación de Oliver Sonne se produjo luego de una evaluación médica.
FPF explicó que la desafectación de Oliver Sonne se produjo luego de una evaluación médica. Crédito: FPF

La FPF también expresó sus buenos deseos para el futbolista y le deseó una pronta recuperación. El comunicado, sin embargo, no especificó cuál es la dolencia que presenta Sonne ni brindó un diagnóstico sobre su estado físico.

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Por ello, cualquier detalle adicional sobre la lesión o el tiempo que podría permanecer fuera de las canchas dependerá de las evaluaciones que se realicen en Inglaterra con su club.

Jugó los tres partidos de la gira

Oliver Sonne había participado en los tres partidos anteriores de la selección peruana durante la gira por Norteamérica. El lateral fue titular ante Estados Unidos y Canadá, mientras que frente a México sumó minutos tras ingresar desde el banco de suplentes.

Su último encuentro fue precisamente ante el combinado canadiense. El futbolista estuvo desde el arranque, pero no completó el compromiso y fue sustituido a los 66 minutos, cuando Marco Huamán ingresó para ocupar su lugar.

Aquella modificación se produjo durante el segundo tiempo del encuentro disputado en Norteamérica, que terminó con victoria canadiense por 2-0. Sonne cerró así su participación en la gira, aunque inicialmente estaba contemplado para formar parte del plantel que enfrentaría a Colombia.

En total, el defensor estuvo presente en las tres primeras presentaciones de la ‘bicolor’, pero finalmente no podrá completar la serie de cuatro compromisos programados durante esta fecha FIFA.

Oliver Sonne fue titular en el partido contra Canadá.
Oliver Sonne fue titular en el partido contra Canadá. Crédito: FPF

Perú pierde una alternativa para enfrentar a Colombia

La ausencia de Sonne representa una baja para Mano Menezes, quien deberá definir al encargado de ocupar el sector derecho ante el combinado colombiano. Todo apunta a que Marco Huamán será elegido por el técnico brasileño para asumir esa posición en el último compromiso de la gira.

La ‘bicolor’ llegará al encuentro después de una derrota 4-1 frente a Estados Unidos, un empate 1-1 ante México y una caída 2-0 contra Canadá. El objetivo será cerrar la gira con una actuación positiva antes de regresar al Perú.

El partido ante Colombia se disputará este martes 6 de octubre desde las 18:45 horas de Perú, en el NU Stadium de Miami. Será el cuarto y último encuentro de la selección peruana durante esta gira.

Mientras el equipo se prepara para el compromiso, Oliver Sonne emprenderá el regreso a Inglaterra tras quedar desafectado de la convocatoria. La FPF, por su parte, informó que mantiene coordinación con el Burnley y le deseó al jugador una pronta recuperación.

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