Universitario finalizó su participación en la Copa Brasilia de vóley 2026: su próximo reto será La Noche de las Pumas.

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Universitario de Deportes cerró su participación en la Copa Brasilia de vóley 2026 el sábado 3 de octubre, en el Ginásio da Federação de Vôlei do Distrito Federal. Las ‘pumas’ disputaron una final exigente ante Fluminense, que se definió en el quinto set, pero no lograron quedarse con el título. El equipo ‘crema’ finalizó en el segundo lugar del cuadrangular internacional. Conoce qué se viene para las dirigidas por Paco Hervás tras su actuación en Brasilia.

Las 'pumas' lucharon hasta el final y cayeron en el quinto set por 15-10 en el final del torneo internacional. Créditos: Metrópoles.

Su próximo reto: La Noche de las Pumas

Luego de su participación en la Copa Brasilia, Universitario regresará a Perú para retomar los entrenamientos bajo la dirección de Paco Hervás y ultimar detalles para La Noche de las Pumas.

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El evento se realizará el viernes 9 de octubre, a las 20:00 horas, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. La jornada servirá para presentar al nuevo plantel de Hervás e incluirá un amistoso internacional.

La ‘U’ enfrentará a Sancor Seguros Vôlei Londrina, equipo que acaba de ascender a la Superliga de Brasil. Será una nueva exigencia para las ‘merengues’ antes de su participación en la Liga Peruana de Vóley, torneo en el que buscarán alcanzar la primera final de su historia.

Por el momento, Universitario informó que transmitirá La Noche de las Pumas a través de su canal de YouTube. Además, existe la posibilidad de que el evento también se emita por señal abierta, ya que el club negociaría con TV Perú, canal 7, aunque todavía no hay un anuncio oficial.

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La Noche de las Pumas se realizará el viernes 9 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Entradas para la Noche de las Pumas 2026

Los hinchas de Universitario podrán asegurar su ingreso al Polideportivo Lucha Fuentes a través de la plataforma Teleticket.

Las entradas tienen precios desde S/20 hasta S/180, monto que incluye la Experiencia Las Pumas, una actividad con cupos limitados que permitirá compartir con las voleibolistas del club.

La zona de Occidente Baja ya se agotó, aunque todavía hay boletos disponibles en otros sectores para asistir al evento. Estos son los precios:

Norte Alta: S/20

Norte Baja: S/25

Sur Alta: S/20

Sur Baja: S/25

Occidente Alta: S/50

Occidente Baja Conadis: S/8

Oriente Alta: S/30

Oriente Baja: S/40

Oriente Conadis: S/8

Experiencia Las Pumas: S/180

Así va la venta de entradas para la Noche de las Pumas, según la última actualización de Universitario.

¿Cómo le fue en la Copa Brasilia de vóley 2026?

Universitario de Deportes debutó con una victoria contundente en la Copa Brasilia al imponerse por 3-0 a Gerdau Minas, vigente subcampeón de la Superliga de Brasil. El triunfo, con parciales de 25-22, 25-20 y 25-23, clasificó a las ‘pumas’ a la final del cuadrangular internacional y confirmó el buen momento del equipo dirigido por Paco Hervás.

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La escuadra ‘crema’ respondió con orden defensivo, presión desde el saque y alternativas en ataque frente a uno de los rivales de mayor jerarquía del torneo. En el primer set, Universitario remontó una desventaja de cuatro puntos y encontró en Mirian Patiño a una de sus figuras por sus recuperaciones. Cat Flood lideró la ofensiva en los momentos de mayor exigencia.

La ‘U’ amplió su dominio en la segunda manga. Aixa Vigil y Maluh Oliveira tuvieron mayor participación en ataque, mientras que Daniela Muñoz ingresó para sostener la diferencia ante la reacción brasileña. Lucía Magallanes aportó el primer ace del elenco peruano.

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En el tercer parcial, Universitario sacó ventaja con solidez defensiva y presión en el servicio. Sarah Evaristo sumó un ace en un tramo clave. Gerdau Minas redujo la distancia sobre el final, pero las ‘pumas’ resistieron y cerraron una actuación que las instaló en la definición del torneo.

Las 'pumas' se llevaron el juego en tres sets corridos. El último terminó 25-23. Créditos: Metrópoles.

En la final, Universitario cayó 3-2 ante Fluminense, tras una definición disputada que llevó a ambos equipos hasta el quinto set. Las dirigidas por Paco Hervás estuvieron cerca de conquistar el cuadrangular internacional, pero el cuadro brasileño impuso su bloqueo y aprovechó mejor los momentos decisivos.

Luego de un inicio favorable para las ‘pumas’ (25-23), Fluminense reaccionó en el segundo parcial y ganó 25-17. El ‘tricolor’ elevó la intensidad, sacó provecho de su mayor alcance cerca de la red y encontró respuestas en el ataque. Universitario intentó reducir la distancia con el saque y los ingresos desde el banco, aunque los errores en recepción condicionaron el cierre.

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La ‘U’ recuperó la ventaja en el tercer set, que ganó 25-22. Cat Flood lideró el ataque peruano, mientras que Sarah Evaristo, Mirian Patiño y el bloque aportaron en una remontada que dejó a las ‘cremas’ a una manga del título.

Las 'pumas' volvieron a ponerse arriba en el marcador con un ajustado 25-22 en la final de la Copa Brasilia de vóley 2026. Créditos: Metrópoles.

Fluminense respondió con otro 25-17 en el cuarto parcial. Bianca Bertolino y Natália Danielski fueron decisivas para que las brasileñas forzaran el desempate.

En el quinto set, Universitario no pudo sostener la paridad. Fluminense tomó ventaja con su bloqueo, capitalizó imprecisiones de las ‘pumas’ y cerró el encuentro por 15-10. Flood y Aixa Vigil intentaron acercar a la ‘U’, pero el esfuerzo no alcanzó.

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