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¿La Noche de las Pumas será transmitido por señal abierta?: Universitario revela detalles de su presentación de vóley

El equipo de Paco Hervás tendrá su evento este viernes 9 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes y se enfrentará a Sancor Seguros Vôlei Londrina

La Noche de las Pumas se vivirá este viernes 9 de octubre.
La Noche de las Pumas se vivirá este viernes 9 de octubre.
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La Noche de las Pumas 2026 reunirá a Universitario de Deportes con su hinchada para la presentación oficial del plantel femenino de vóley que competirá en la temporada 2026/27.

La tercera edición del evento se realizará el viernes 9 de octubre a las 20:00 horas de Perú en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador. El conjunto merengue enfrentará a Sancor Seguros Vôlei Londrina, club que participa en la máxima categoría del vóley brasileño.

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¿La Noche de las Pumas será transmitido por señal abierta?

Cada vez falta menos para la Noche de las Pumas 2026 y los hinchas empiezan a preguntarse si la presentación de Universitario de Deportes será televisado por algún canal de señal abierta. Eso se debe a que solo se ha confirmado que será transmitido por el Youtube oficial de la ‘U’, el cual cuenta con una suscripción mensual.

Daniel Amador, gerente de marketing y comercial, reveló que el club está muy cerca de cerrar negociaciones con una casa televisora, pero detalló las condiciones que deberán cumplirse para confirmarlo.

“Claramente, es un producto muy apetecible, con mucha demanda para las televisoras y, de hecho, no todas se ajustan a nuestra estrategia. No todas nos dan, por ejemplo, la exclusividad del canal de YouTube para hacerlo abiertamente; es parte de la estrategia que nosotros mantenemos y firmes nos mantenemos en eso, porque es una estrategia y es un objetivo que estamos viendo. Pero probablemente, y lo digo probablemente porque todavía no lo puedo confirmar, hemos encontrado la manera de poder trabajar con una muy importante, si no la más importante del Perú, para poder transmitirlo también por señal abierta”, apuntó el directivo en entrevista con el programa ‘Colectivo world’.

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Universitario de Deportes tendrá su presentación oficial este viernes 9 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes. (colectivo_world)

Además, precisó que en los próximos días se confirmará si el evento de las ‘cremas’ será televisado o no. Y reconfirmó que irá por Universitario TV: “Entonces es algo que en verdad ya está casi cerrado, estamos avanzando en los últimos detalles nada más y también lo tendríamos por señal abierta, pero la transmisión exclusiva por YouTube sería del club, que eso es algo que creo que no muchos pueden lograr dentro de esas negociaciones. Así que eso es algo que les queríamos contar también el día de hoy y seguramente ya en los próximos días vamos a estar comunicando exactamente con qué canal sería”.

¿Qué canal de señal abierta sería el que transmitirá la Noche de las Pumas 2026?

Tras las declaraciones de Daniel Amador, gerente de marketing y comercial; se viene especulando qué canal será el que podría transmitir la Noche de las Pumas 2026. Surgieron como opciones Latina TV, América TV y TV Perú; e Infobae Perú pudo conocer que la señal del Estado sería la elegida y en las próximas horas se haría oficial. Todo dependerá si las negociaciones llegan a buen puerto.

El primer reto de Universitario: Copa Brasilia 2026

Universitario de Deportes afrontará la Copa Brasilia como su primer desafío de pretemporada antes de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. El cuadro crema disputará dos partidos frente a clubes de la Superliga de Brasil.

El torneo reunirá a la ‘U’, Brasilia Vôlei, Gerdau Minas y Fluminense. El equipo anfitrión será Brasilia Vôlei, mientras que el conjunto de Río de Janeiro está dirigido por Facundo Morando, extécnico de Alianza Lima.

La Copa Brasilia servirá como preparación para el inicio de la campaña peruana. Universitario tendrá dos exigencias ante rivales de la principal categoría brasileña, dentro de un certamen de cuatro participantes que permitirá evaluar al plantel crema antes de sus próximos compromisos oficiales.

La competencia se jugará el viernes 2 y el sábado 3 de octubre en el Ginásio da Federação de Vôlei do Distrito Federal. El escenario tiene capacidad para 1.200 espectadores.

Universitario jugará ante Brasilia vóley y Fluminense en el torneo amistoso Copa Brasilia. Crédito: X Universitario.
Universitario jugará ante Brasilia vóley y Fluminense en el torneo amistoso Copa Brasilia. Crédito: X Universitario.

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