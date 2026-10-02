Universitario vs Gerdau Minas 3-0: resumen del triunfazo y clasificación ‘crema’ a la final de la Copa Brasilia de vóley 2026

Las 'pumas' se llevaron el juego en tres sets corridos. El último terminó 25-23. Créditos: Metrópoles.

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Universitario de Deportes debutó en la Copa Brasilia el viernes 2 de octubre frente a Gerdau Minas, en el Ginásio da Federação de Vôlei do Distrito Federal. Las ‘pumas’ sorprendieron al vencer al vigente subcampeón de la Superliga de Brasil y aseguraron su clasificación a la final del torneo. En busca del título, enfrentarán al ganador del duelo entre Fluminense y Brasilia Vôlei.

Primer set

Universitario mostró resistencia desde el inicio ante Gerdau Minas y se llevó el primer set por 25-22. El equipo peruano apostó con frecuencia por los ataques de Cat Flood, aunque la estadounidense encontró oposición en el bloque rival cuando intentó repetir esa variante. La recepción también sufrió en algunos pasajes, sobre todo cuando Gerdau buscó a Aixa Vigil y consiguió un ace.

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Con Taya Beller, Aixa Vigil, Lucía Magallanes, Mirian Patiño, Flood y Maluh Oliveira en cancha, las ‘pumas’ se mantuvieron en partido pese a que el conjunto brasileño llegó a sacar una ventaja máxima de cuatro puntos. la ‘U’ ensayó varios ataques zagueros y, cerca del cierre, encontró mejores respuestas ante el bloqueo alto de Thaisa Daher y sus compañeras.

El punto de quiebre llegó cuando el cuadro ‘crema’ remontó una desventaja de cuatro unidades y se acercó 20-19. Mirian Patiño tuvo intervenciones importantes al recuperar balones comprometidos, lo que permitió que Universitario pasara al frente por primera vez en el partido con el 22-20. A partir de ese momento, sostuvo la diferencia de dos puntos y cerró el parcial con un 25-22.

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Las 'pumas' se impusieron 25-22 en el inicio del partido por la Copa Brasilia 2026. Créditos: Metrópoles.

Segundo set

Universitario mantuvo su propuesta colectiva y defensiva en el segundo set, con una mayor distribución del juego ofensivo. Las ‘pumas’ ya no dependieron solo de Cat Flood, sino que buscaron alternativas con Aixa Vigil y Maluh Oliveira, lo que les permitió tomar una ventaja de hasta seis puntos tras el 14-8.

El dominio ‘crema’ obligó a Gerdau Minas a solicitar un tiempo técnico para cortar el impulso rival. La presión de la ‘U’ también derivó en errores del cuadro brasileño, tanto en el saque como en ataque. Lucía Magallanes aportó el primer ace del equipo peruano en el partido.

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Aunque Gerdau reaccionó y redujo la diferencia a 18-16, Universitario encontró una respuesta inmediata con el ingreso de Daniela Muñoz. La atacante apareció en un momento clave y ayudó a recuperar una ventaja de cuatro puntos. Luego, Vigil y Maluh sumaron unidades para que el conjunto de Ate cerrara el parcial por 25-20 y quedara a un set de la victoria.

Las 'pumas' sorprendieron imponiéndose 25-20 y se acercaron al triunfo en la Copa Brasilia. Créditos: Metrópoles.

Tercer set

En el tercer set, Universitario mantuvo la convicción y el orden que había mostrado en los parciales anteriores. El equipo de Paco Hervás entendió mejor cómo utilizar el bloqueo brasileño a su favor, ante la dificultad de superar la altura de las jugadoras de Gerdau Minas.

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El inicio fue más equilibrado, con ambos equipos intercambiando puntos. El conjunto brasileño buscó extender el encuentro y evitar una derrota en tres sets. Sin embargo, la ‘U’ logró despegarse en la parte final del parcial, cuando alcanzó una ventaja de 20-14 gracias a su solidez defensiva y a la presión desde el saque. Sarah Evaristo aportó un ace en ese tramo.

Gerdau Minas reaccionó tras un tiempo solicitado por su entrenador y recortó la diferencia hasta quedar a dos puntos. La respuesta obligó a Paco Hervás a pedir dos tiempos en apenas cinco minutos para reorganizar a sus jugadoras.

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Universitario logró controlar la presión en el cierre y selló el triunfo por 25-23. Con ese resultado, las ‘pumas’ vencieron por 3-0 al cuadro brasileño sin ceder sets, clasificándose a la final de la Copa Brasilia.

Universitario venció 3-0 a Gerdau Minas y clasificó a la final de la Copa Brasilia de vóley 2026.