¿Por qué Alianza Lima vs Deportivo Wanka es el único partido adelantado de la fecha 10?

El duelo entre Alianza y Wanka fue programado para el miércoles 18 de noviembre, mientras que los otros cinco encuentros de la décima jornada se disputarán el sábado 12 y domingo 13 de diciembre. La modificación del calendario está vinculada a la participación de las ‘blanquiazules’ en el Mundial de Clubes de Vóley 2026, que se desarrollará en São Paulo, Brasil, del 7 al 13 de diciembre.

El conjunto dirigido por Alejandro Schneider representará al Perú en el certamen internacional y tendrá que afrontar sus compromisos en plena disputa de la liga local. Por ese motivo, su partido ante Deportivo Wanka se adelantó para evitar que coincida con su participación en el torneo FIVB.