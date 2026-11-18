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¡Día de partido! Alianza Lima se medirá con Deportivo Wanka en un encuentro parte de la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley, pero que se adelantará por la participación de las ‘íntimas’ en el Mundial de Clubes.
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Tras la dura derrota frente San Martín, las ‘blanquiazules’ buscarán levantarse con las ‘wankas’ este miércoles 18 de noviembre. Entérate si aún quedan tickets
Alianza Lima afrontará a Deportivo Wanka en el partido adelantado de la décima fecha de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. El conjunto blanquiazul adelantará el duelo para este miércoles 18 de noviembre después de sufrir su primera derrota de la temporada frente a Universidad San Martín.
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Alianza Lima ya tiene definido el equipo con el que afrontará uno de los mayores desafíos de su temporada. El cuadro ‘blanquiazul’ participará por segundo año consecutivo en el Mundial de Clubes de Vóley 2026 y la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) publicó en su página oficial la nómina de deportistas inscritas para la competencia, que se disputará en São Paulo, Brasil, del 8 al 13 de diciembre.
¿Por qué Alianza Lima vs Deportivo Wanka es el único partido adelantado de la fecha 10?
El duelo entre Alianza y Wanka fue programado para el miércoles 18 de noviembre, mientras que los otros cinco encuentros de la décima jornada se disputarán el sábado 12 y domingo 13 de diciembre. La modificación del calendario está vinculada a la participación de las ‘blanquiazules’ en el Mundial de Clubes de Vóley 2026, que se desarrollará en São Paulo, Brasil, del 7 al 13 de diciembre.
El conjunto dirigido por Alejandro Schneider representará al Perú en el certamen internacional y tendrá que afrontar sus compromisos en plena disputa de la liga local. Por ese motivo, su partido ante Deportivo Wanka se adelantó para evitar que coincida con su participación en el torneo FIVB.
Así, Alianza Lima podrá cumplir con este encuentro de la primera etapa antes de viajar a Brasil y concentrarse en su desafío internacional. Mientras tanto, los demás equipos completarán la décima fecha en diciembre, de acuerdo con la programación establecida.
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La Liga Peruana de Vóley 2026/27 completó la quinta fecha de la Fase 1 con resultados que provocaron movimientos importantes en la clasificación. La Universidad San Martín, Universitario y Alianza Lima continúan entre los principales protagonistas, aunque el panorama en la parte alta de la tabla tuvo cambios tras los últimos encuentros.
¿Cómo llegan Alianza Lima y Deportivo Wanka?
Alianza Lima afrontará este partido con la intención de recuperarse después de sufrir su primera derrota en la temporada. Las dirigidas por Alejandro Schneider cayeron por 3-1 ante Universidad San Martín el sábado 14 de noviembre, en un encuentro correspondiente a la quinta fecha de la Fase 1. Los parciales fueron 25-19, 25-21, 18-25 y 25-22.
Antes de ese resultado, las ‘blanquiazules’ habían conseguido cuatro victorias consecutivas y se mantenían invictas en el campeonato. Actualmente, ocupan el tercer puesto de la clasificación con 10 puntos, por lo que buscarán sumar de a tres para mantenerse cerca de los primeros lugares.
Deportivo Wanka, por su parte, también llega después de una derrota. En su última presentación perdió por 3-0 frente a Olva Latino, con parciales de 22-25, 20-25 y 21-25. El equipo registra una victoria y cuatro caídas en lo que va de la competencia, por lo que necesita mejorar sus resultados para alejarse de la parte baja de la tabla. Actualmente, suma tres unidades y se ubica en el undécimo lugar.
¿Dónde ver duelo entre Alianza Lima y Deportivo Wanka?
El encuentro entre ambos elencos podrá seguirse EN VIVO por Latina Televisión, a través de su señal abierta en el canal 2 y el 702 HD. La transmisión también estará disponible mediante la página web y la aplicación oficial de Latina, para quienes prefieran seguir el partido desde sus dispositivos móviles o computadoras.
Asimismo, los aficionados podrán seguir todos los detalles del encuentro a través de la página web de Infobae Perú, donde encontrarán el minuto a minuto, las principales incidencias, el resumen y el resultado final. Además, podrán consultar la tabla de posiciones actualizada de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 tras la finalización del compromiso.
Alianza Lima vs Deportivo Wanka: programación
El partido entre Alianza Lima y Deportivo Wanka se disputará este miércoles 18 de noviembre de 2026, desde las 17:30 horas de Perú, en el Polideportivo Luisa Fuentes, ubicado en Villa El Salvador. El compromiso corresponde a la décima fecha de la primera etapa de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 y fue adelantado respecto al resto de encuentros de esa jornada.