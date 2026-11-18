El entrenador 'blanquiazul' compartió sus expectativas de cara a la revancha ante Universitario en Matute. (Video: Gerson Cuba)

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Alianza Lima no pierde la ilusión de quedarse con el Torneo Clausura de la Liga Femenina. Después de caer por 3-1 ante Universitario de Deportes en el partido de ida de la final, el equipo ‘blanquiazul’ se prepara para afrontar la revancha de este domingo 22 de noviembre en Matute, donde tendrá la difícil misión de remontar la diferencia de dos goles. Pese al resultado adverso, el entrenador José Letelier confía en la capacidad de sus dirigidas para cambiar la historia y pelear por el título.

El técnico chileno reconoció que los primeros días después de la derrota fueron los más complicados para el grupo. Sin embargo, aseguró que el plantel ya dejó atrás ese momento y se encuentra concentrado en el compromiso que podría definir al campeón del segundo torneo de la temporada.

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“Anímicamente ya pasó lo más difícil, que fueron los primeros días. Ya estamos pensando en el partido del domingo. Las chicas están comprometidas. Hay buen ánimo y estamos trabajando bien para llegar de la mejor manera”, manifestó el estratega, quien destacó la disposición de sus futbolistas para afrontar el desafío.

Una de las novedades que podría tener Alianza Lima para el encuentro de vuelta es Adriana Lúcar. La delantera viene recuperándose de una lesión y, de acuerdo con lo explicado por Letelier, ya superó ese problema físico. No obstante, todavía necesita recuperar su mejor condición para estar en plenitud y convertirse en una alternativa para el comando técnico.

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“Adriana se está recuperando. De la lesión está recuperada, pero todavía tiene que ir poniéndose al nivel óptimo en lo físico y en lo futbolístico. Ella va a ser una carta importante también para lo que necesitemos el día del partido”, señaló el entrenador.

José Letelier confía en que Alianza Lima pueda remontar ante Universitario y quedarse con el Torneo Clausura. Crédito: LFP

La clave de Alianza Lima para remontar ante Universitario

Letelier también tiene claro que su equipo necesita una presentación muy sólida para revertir el marcador global. Universitario consiguió una ventaja de dos goles en el Monumental y las ‘blanquiazules’ deberán buscar una diferencia importante en Matute. Sin embargo, el entrenador considera que la búsqueda del resultado no debe llevar a sus dirigidas a perder el orden ni a cometer errores que puedan complicar todavía más la serie.

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“El fútbol es de equilibrios. Lógicamente necesitamos marcar una diferencia, buscaremos que nuestro volumen ofensivo sea importante para estar más cerca del gol. Ya no podemos cometer errores. Sabemos en la posición en la que estamos: necesitamos no solo ganar el partido, sino también acercarnos a la diferencia de goles que marcó Universitario. Estamos muy bien enfocados y la clave estará en no desesperarnos”, explicó.

El técnico ‘blanquiazul’ reconoció que el resultado de la ida representa un escenario adverso, pero recordó que todavía queda un partido por disputar y que el equipo debe aprovechar sus opciones. Para ello, considera importante que sus futbolistas mantengan la concentración y afronten el clásico con la convicción de que pueden conseguir el objetivo.

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“Es un clásico en una final. Se nos ha presentado una situación adversa, pero tenemos que tener la capacidad para sobreponernos a eso. Falta un partido y nos tenemos que jugar todas nuestras opciones para darlo vuelta”, sostuvo.

Alianza Lima no pudo en la ida y buscará dar vuelta a una serie en la que cae por 3-1. Crédito: Instagram Liga Femenina.

Finalmente, el entrenador chileno expresó su confianza en lograr la remontada y recordó que los antecedentes entre ambos clubes no necesariamente determinan lo que ocurrirá en esta nueva definición. Alianza y Universitario ya se han enfrentado en otras finales, pero esta vez las ‘íntimas’ tendrán que superar una desventaja que nunca antes habían afrontado en una serie de este tipo.

“Estamos esperanzados en que podamos lograr darle vuelta a la llave. No va a ser fácil, pero estamos enfocados en que tenemos la capacidad como para poder estar cerca de esa instancia”, afirmó.

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“Hemos jugado muchas veces con Universitario en finales. Todas son distintas. Las situaciones también van siendo distintas. No nos había tocado enfrentar una situación adversa en cuanto a resultado en una final, pero vamos a afrontarla y haremos todo lo posible para que remontemos”, concluyó Letelier.