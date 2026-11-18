En todo este periodo el DNI digital será gratis. - Crédito Reniec

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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció una nueva forma de identificarse, esta vez con un DNI digital que podrá presentarse desde un celular, una representación virtual del DNI Electrónico con los mismos efectos jurídicos, validez legal y mecanismos de autenticación que la versión física.

Según Reniec, durante un acto de presentación liderado por la jefa de la institución, Carmen Velarde, el trámite está disponible para mayores de 18 años que cuenten con un documento vigente, ya sea electrónico o convencional azul.

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La credencial se descarga automáticamente una vez completadas las verificaciones de identidad y queda almacenada en la billetera digital “Perú Pass”, cuya aplicación oficial puede descargarse desde Play Store o App Store. Desde allí, el titular puede consultar sus datos y fotografía, además de compartir solo la información solicitada sin exhibir todo el documento.

Requisitos para generar un DNI Digital

Para iniciar el proceso se necesita un teléfono con conexión estable a Internet, Android 12 o superior o iOS 16 o superior, al menos 4 GB de memoria RAM, 200 MB de espacio libre y una cámara de 8 megapíxeles o más.

Un ciudadano utiliza la aplicación móvil DNIBIOFACIAL del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil para efectuar trámites de identidad en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También deben instalarse las aplicaciones oficiales ID Perú y Perú Pass desde Play Store o App Store.

Validación con código del DNI y reconocimiento facial

El registro comienza en Perú Pass, donde el usuario debe crear un PIN personal de seis dígitos para acceder a la billetera. Luego debe seleccionar el botón “+”, elegir RENIEC y escoger la opción “DNId – Titular”.

La primera comprobación requiere escanear el código MRZ , la franja ubicada en la parte posterior del DNI físico. Después, la aplicación plantea cinco preguntas para confirmar la identidad; si el usuario no las supera, puede intentarlo con la huella dactilar.

El tercer paso utiliza la cámara frontal del teléfono para realizar el reconocimiento facial a través de ID Perú. La persona debe colocar el dispositivo a la altura de los ojos para que la aplicación capture y valide su rostro.

Una vez aprobadas las comprobaciones, el DNI digital se incorpora a Perú Pass. El acceso a la credencial puede autorizarse con el PIN creado durante la configuración o con las herramientas biométricas del celular, como la huella dactilar o el reconocimiento facial.

Reniec presenta DNI Digital: ¿Cómo se descargará esta nueva forma de identificación?

Código QR para confirmar la identidad del titular

Las personas que necesiten comprobar los datos de un DNI digital deben ingresar al sitio Identidad RENIEC, abrir la sección “Servicios del DNI digital”, seleccionar “Verificación” y luego “Acceso al servicio”. En el apartado “Verificación de credenciales” aparece la opción “Probar mi DNI digital”.

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El verificador debe revisar los datos requeridos y presionar “Continuar”. A continuación, el titular de la credencial abre Perú Pass y escanea el código QR generado para autorizar la validación de la información solicitada.

Advertencia sobre compartir una foto del DNI

El Reniec también advirtió a la ciudadanía sobre los riesgos de compartir fotografías del documento nacional de identidad (DNI) sin una justificación válida. La entidad alertó que la exposición de estos datos personales puede facilitar delitos como la suplantación de identidad, las estafas financieras y la creación de cuentas falsas, situaciones que podrían comprometer la seguridad de los ciudadanos.

Entre los principales riesgos identificados por Reniec figuran los siguientes:

Suplantación de identidad: terceros podrían utilizar los datos del titular para hacerse pasar por él ante otras personas o entidades.

Estafas y fraudes financieros: la información expuesta puede ser aprovechada en intentos de engaño relacionados con operaciones económicas o servicios financieros.

Creación de cuentas falsas: los datos personales podrían emplearse para registrar perfiles fraudulentos o respaldar actividades engañosas en plataformas digitales.

Fraudes informáticos: la información obtenida puede formar parte de maniobras delictivas que buscan aprovecharse de la confianza de los usuarios.