El procedimiento utiliza almidón, agua, glicerina y ácido acético para obtener una mezcla que se vierte en moldes y se deja secar durante aproximadamente 24 horas - Créditos: Tecsup.

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Las cáscaras de papa y yuca, que habitualmente terminan en la basura después del consumo o procesamiento de estos alimentos, pueden convertirse en materia prima para elaborar bioplástico. Un proyecto desarrollado por estudiantes busca aprovechar el almidón presente en estos residuos orgánicos para obtener un material biodegradable que podría utilizarse en la fabricación de envolturas y bolsas para determinados productos.

La iniciativa fue desarrollada por Anyela Baca y Zayuri Díaz, estudiantes del sexto ciclo de la carrera de Procesos Químicos y Metalúrgicos de Tecsup. Ambas plantearon utilizar los restos de estos tubérculos para recuperar el almidón y transformarlo en un material que permita explorar alternativas al plástico convencional. La propuesta contempla posibles aplicaciones en el sector alimentario y agrícola, aunque todavía se encuentra en una etapa de evaluación.

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El proyecto se desarrolla en un contexto de elevada generación de residuos plásticos en el país. Según información del Ministerio del Ambiente (Minam), en el Perú se producen más de un millón de toneladas de estos desechos al año, equivalentes a 30,6 kilogramos por persona. Sin embargo, apenas el 9 % llega a reciclarse, una situación que evidencia las dificultades para gestionar estos materiales y reducir su impacto ambiental.

El bioplástico elaborado con almidón de yuca presentó una degradación más rápida que el de papa durante una prueba de siete días, según las primeras evaluaciones de las estudiantes - Créditos: Tecsup.

¿Cómo se elabora el bioplástico con cáscaras de papa y yuca?

El procedimiento comienza con la recuperación del almidón contenido en las cáscaras de ambos alimentos. Este componente constituye la materia prima principal para obtener el producto mediante el método casting, una técnica que consiste en preparar una mezcla líquida, colocarla en moldes y dejarla secar hasta conseguir una lámina.

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Para elaborar la preparación, las estudiantes utilizan almidón, agua, glicerina y ácido acético. Los ingredientes se integran hasta conseguir una composición homogénea que posteriormente se vierte en los recipientes destinados a darle forma al material. Después, las muestras pasan por un proceso de secado que dura aproximadamente 24 horas.

“Las cáscaras que se desechan contienen almidón, que tiene potencial para elaborar un material biodegradable”, explicó Anyela Baca, quien destacó el aprovechamiento de estos restos como una alternativa para obtener nuevos materiales.

Las estudiantes aplican el método casting para transformar los residuos de papa y yuca en láminas biodegradables que podrían servir como alternativa al plástico convencional - Créditos: Tecsup.

¿Qué productos podrían fabricarse con este material?

Entre los posibles usos del bioplástico figuran las envolturas para dulces y galletas, además de bolsas destinadas al almacenamiento de fertilizantes. Estas aplicaciones forman parte de las alternativas que contempla el equipo, aunque su viabilidad dependerá de los resultados de las evaluaciones sobre las propiedades del producto.

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“En envolturas de dulces o galletas y en bolsas para fertilizantes”, señaló Zayuri Díaz al referirse a los usos que podría tener el material elaborado a partir de los residuos de tubérculos.

Para conocer sus características, las estudiantes realizan pruebas relacionadas con su comportamiento frente al agua, su capacidad de absorción de humedad y otras propiedades físicas y mecánicas. Asimismo, preparan muestras con diferentes gramajes para determinar las cantidades necesarias durante los ensayos y comparar el desempeño de cada composición.

Bioplástico elaborado con yuca se degradó más rápido

Una de las evaluaciones preliminares permitió identificar diferencias entre las muestras fabricadas con almidón de papa y aquellas obtenidas de la yuca. Durante una prueba realizada a lo largo de siete días, las estudiantes observaron que el material elaborado con el segundo tubérculo presentaba una degradación más rápida.

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Este resultado constituye una referencia para continuar examinando el comportamiento de ambas composiciones. Los ensayos permitirán identificar sus características, reconocer posibles limitaciones y determinar cuáles podrían ofrecer mejores condiciones para los usos planteados.

El proyecto todavía requiere evaluaciones para establecer las propiedades del bioplástico y conocer su desempeño en aplicaciones específicas. Sin embargo, la experiencia plantea una posibilidad de aprovechamiento de los residuos alimentarios, al convertir las cáscaras de dos productos de consumo habitual en materia prima para desarrollar materiales biodegradables.