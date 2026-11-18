Cada domingo al mediodía, peregrinos de distintas partes del mundo se congregan en la Plaza de San Pedro para escuchar al pontífice. La tradición se consolidó durante el siglo XX y permanece como una de las citas del Vaticano. (Vatican Media)

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El papa León XIV convirtió el balcón de la Nunciatura Apostólica de Lima en uno de los puntos de contacto con los fieles durante los seis días de su visita al Perú. Desde esa residencia, donde se alojó durante su estadía, ofreció varios saludos antes de iniciar sus actividades y al término de sus jornadas. Sus mensajes incluyeron llamados a la fe, la unidad, la escucha de la palabra de Cristo y la atención a los más pequeños.

El último de esos encuentros ocurrió el lunes 16 de noviembre, antes de que el pontífice dejara la sede diplomática para trasladarse a la Base Aérea Las Palmas. Ante las personas que aguardaban en los exteriores, con banderas, imágenes religiosas y expresiones de afecto, dirigió un saludo que reunió agradecimientos, una referencia al Señor de los Milagros y una bendición.

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“Buenos días, Lima. Buenos días a todos”, expresó el Santo Padre al aparecer en el balcón. A su alrededor se escuchaba una canción inspirada en un mensaje del profeta que invitaba a anunciar la buena nueva.

El pontífice invocó la devoción por el Señor de los Milagros durante uno de sus mensajes dirigidos a la multitud congregada en la sede diplomática.

El mensaje de Jesucristo

A partir de aquella referencia, León XIV habló sobre la tarea de los creyentes y la transmisión del mensaje de Jesucristo. También aludió a una de las expresiones de devoción más representativas del país: “Cristo, el Señor de los Milagros. Cristo que nos acompañe siempre”, manifestó frente a los asistentes.

La aparición formó parte de sus últimos momentos de cercanía con los fieles peruanos antes del retorno a Roma. La Nunciatura Apostólica fue el lugar desde el que salió para cumplir compromisos en Lima y otras regiones del país, además de albergar encuentros privados y reuniones relacionadas con su labor pastoral.

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Durante la visita, los exteriores de la residencia recibieron a miles de personas. Los fieles aguardaban sus apariciones, rezaban, cantaban y expresaban su emoción cuando el papa se asomaba para saludarlos. En sus dos primeros días en Lima, cuando se hospedó en la Nunciatura, ofreció algunos balconazos. Tras volver del interior del país a la capital peruana, volvió a repetir esos encuentros, tanto por la mañana como por la noche.

Una fotografía distribuida por Vatican Media muestra al papa León XIV durante los saludos en la Nunciatura en Lima, Perú, el 16 de noviembre de 2026. EFE/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT HANDOUT SOLO PARA USO EDITORIAL/PROHIBIDA SU VENTA

“Muchas gracias”

Uno de los mensajes nocturnos tuvo lugar el jueves 12 de noviembre, después de una jornada que incluyó actividades en el Centro Histórico de Lima y una vigilia de oración en el Estadio Nacional. Frente a la Nunciatura, cientos de personas corearon: “Esta es la juventud del papa”, mientras esperaban una nueva salida del pontífice.

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León XIV apareció en el balcón y agradeció las muestras de afecto. “Muchas gracias por esta presencia tan hermosa, por este entusiasmo, porque todos estamos buscando estar unidos siempre en Jesucristo”, dijo ante los aplausos de la multitud.

El papa también pidió una bendición para quienes permanecían frente a la residencia y los exhortó a mantenerse firmes en sus creencias. “Vamos a pedir la bendición de Dios sobre todos ustedes, que nos ayude a ser siempre fieles, que abramos nuestro corazón, que sepamos escuchar su palabra, sobre todo que estemos unidos como hermanas y hermanos en Cristo”, manifestó.

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El papa León XIV emite un mensaje de despedida ante los asistentes desde el balcón de la Nunciatura Apostólica de Lima.

Después inició una oración junto con los fieles. El intercambio siguió una fórmula litúrgica en la que el pontífice pronunció distintas invocaciones y las personas reunidas en los exteriores respondieron desde la calle.

Horas antes, el Santo Padre había encabezado una vigilia de oración en el Estadio Nacional, que reunió a más de 52 mil jóvenes. Allí les pidió que no construyeran su vida solo a partir de las expectativas de otras personas. “No se conformen con vivir siguiendo lo que otros esperan de ustedes. Dios los ha creado capaces de realizar un bien que nadie más podrá hacer exactamente de la misma manera”, señaló.

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La despedida antes de la misa en Las Palmas

El lunes 16 de noviembre, desde el mismo balcón, León XIV agradeció la presencia de quienes llegaron a despedirlo antes de su última misa en territorio peruano. “Dentro de pocos minutos estaré saliendo aquí de la Nunciatura para ir a la celebración de la santa misa. Quiero agradecer a todos ustedes por su participación, su presencia y su acogida, por haber acompañado a un servidor durante estos días”, afirmó.

El papa León XIV permanece sentado durante su discurso de despedida en el marco de la visita apostólica en Perú.

El pontífice pidió a los peruanos conservar la fe y la esperanza después de su partida. “Que el Señor les bendiga siempre, que estén siempre llenas de fe y esperanza”, expresó.

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También dejó un mensaje centrado en la cercanía con quienes requieren mayor atención: “Que el amor de Dios les ayude siempre a ser ese signo hermoso de la presencia de Dios, la cercanía de Dios, especialmente a los más pequeños”.

Antes de retirarse, impartió su bendición a los presentes: “El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén”.

La despedida concluyó con una frase breve: “Buen día. Muchas gracias. Y hasta luego”.

Tras ese último saludo desde la Nunciatura, el papa León XIV partió hacia la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco, donde presidió la Santa Misa programada para las 10:30. Luego tenía previsto trasladarse a la Base Aeronaval del Callao para participar en la ceremonia oficial de despedida antes de abordar el avión de regreso a Roma.

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