Don Omar confirma concierto en el Estadio Nacional

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Don Omar volverá a Lima para ofrecer un concierto el 28 de octubre de 2027 en el Estadio Nacional, como parte de The Last King World Tour Latam 2027. La producción anunció que la preventa de entradas comenzará el jueves 19 de noviembre, desde las 10:00, con precios preferenciales para clientes de Interbank.

El show marcará el retorno de William Omar Landrón, nombre real del intérprete de “Danza Kuduro”, “Pobre Diabla” y “Dile”, a los escenarios peruanos tras varios años de ausencia. La presentación reunirá canciones de las distintas etapas de una trayectoria que lo posicionó como una de las figuras del reguetón en América Latina.

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Las entradas estarán disponibles mediante Teleticket. De acuerdo con la información difundida por la organización, la venta anticipada ofrecerá hasta 15% de descuento con tarjetas Interbank, aunque las condiciones específicas de la promoción dependerán de la disponibilidad asignada para cada zona.

Las entradas para Don Omar irán desde S/130 en preventa

El recinto contará con zonas VIP, General, tribuna Norte y sectores numerados en Oriente y Occidente. La entrada más económica corresponderá a la tribuna Norte, que tendrá un valor de S/130 durante la preventa y de S/151 en la tarifa regular.

Don Omar confirma concierto en Lima para 2027 y anuncia preventa para fanáticos

La zona General costará S/230 con el descuento de preventa y S/265 en la etapa regular. Para el área VIP, el valor será de S/340 con tarjetas Interbank, mientras que el precio completo ascenderá a S/392.

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Los sectores Occidente 1 numerado y Oriente 1 numerado tendrán un costo de S/320 en preventa y S/370 en la venta regular. En el caso de Occidente 2 numerado y Oriente 2 numerado, los boletos estarán disponibles a S/270 en la primera etapa y a S/312 después de la promoción.

Habrá dos paquetes Kingdom con acceso anticipado y artículos de la gira

Además de las ubicaciones convencionales, la producción habilitará dos experiencias denominadas Kingdom VIP 1 y Kingdom VIP 2. Ambas incluirán acceso temprano, artículos promocionales y un ingreso sin numeración, según el material difundido para el concierto.

El paquete Kingdom VIP 2 tendrá un precio de S/1.075. Entre sus beneficios figuran el acceso anticipado a la zona General, un kit de regalo con póster y polo de la gira, y una participación del artista que aparece como no confirmada.

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Por su parte, Kingdom VIP 1 costará S/1.730. Esta alternativa permitirá el ingreso a las zonas Kingdom VIP 1 y Kingdom VIP 2, además de los beneficios establecidos en el paquete anterior. La información difundida también indica que la participación de Don Omar en estas experiencias no está asegurada.

Precio de entradas para ver a Don Omar. Teleticket

Los boletos de los paquetes Kingdom no tendrán asiento asignado. Los compradores deberán tener en cuenta que el acceso estará sujeto a las indicaciones que comuniquen la productora y Teleticket antes de la fecha del espectáculo.

El repertorio incluirá los éxitos que marcaron su carrera

La gira llevará a Don Omar nuevamente ante el público de Lima con un repertorio que incluiría canciones asociadas a sus más de dos décadas de carrera. Entre los títulos que podrían sonar en el Estadio Nacional aparecen “Dale Don Dale”, “Pobre Diabla”, “Dile”, “Salió el Sol”, “Virtual Diva”, “Taboo”, “Bandoleros” y “Ella y Yo”.

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También forman parte de su catálogo “Reggaetón Latino”, “Hasta Abajo”, “Sexy Robótica”, “Angelito”, “Guaya Guaya”, “Dutty Love”, “Ayer la Vi” y “Hasta Que Salga el Sol”. La lista definitiva de canciones todavía no fue anunciada, por lo que el orden y la selección dependerán de la producción del tour.

“Danza Kuduro”, lanzada junto al cantante portugués Lucenzo, es uno de los temas de mayor alcance internacional de su discografía. La canción se sumó a una lista de éxitos que mantuvo presencia en radios, plataformas digitales, fiestas y discotecas de Perú y otros países de la región.

El artista puertorriqueño inició su carrera discográfica a comienzos de los años 2000 y publicó álbumes como The Last Don, King of Kings, iDon y Meet the Orphans. El nombre de su nueva gira retoma el título de su primer trabajo y uno de los apelativos que lo acompañan desde esa etapa.

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La preventa para el concierto del 28 de octubre de 2027 en el Estadio Nacional iniciará el jueves 19 de noviembre a las 10:00 a través de Teleticket.

Don Omar regresará a Lima en 2027. REUTERS/Juan Barbosa