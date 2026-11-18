El joven volante habló de su integración al plantel principal de la 'bicolor', de Mano Menezes, de su estilo de juego y del amistoso con Bolivia. (Video: Doble Punta)

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El nombre de Francesco Andrealli fue la gran sorpresa de la última convocatoria de la selección peruana para el amistoso ante Bolivia. Y aunque no tuvo minutos en ese encuentro, el mediocampista del equipo Primavera de Como 1907 de Italia valoró sus primeros días junto al plantel adulto y destacó la cercanía que encontró dentro del grupo.

“Me sentí bien y me gustaron esos días con la selección mayor. Me llamó la atención que en Perú siempre están con alegría y broma. Siempre escuchan música y eso me gusta. En Italia cuando se almuerza o cena, tienes que estar sin teléfono, sin música, sin nada”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, Doble Punta.

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El jugador de 19 años consideró que esa diferencia no afecta el trabajo cotidiano si los futbolistas están habituados a ella. “Si estás acostumbrado, está bien. Depende del técnico también”, expresó sobre la libertad que puede tener el grupo en función de las decisiones del entrenador.

Francesco Andrealli tuvo una buena conexión con Alfonso Barco durante su concentración con la selección peruana adulta. - créditos: FPF

La integración también incluyó el contacto con Gianluca Lapadula, uno de los referentes del plantel. Francesco Andrealli reveló que el delantero le transmitió tranquilidad desde los primeros días de concentración. “Me dijo que tengo que estar tranquilo y cualquier problema puedo hablar con él tranquilamente, que siempre me va a ayudar”, relató. El mediocampista añadió que varios integrantes de la selección le dieron un mensaje similar antes de su primera convocatoria.

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Eso sí, cuando fue consultado por el futbolista de la ‘bicolor’ que más le sorprendió, atinó a responder lo siguiente: “Todos son buenos. Hay capacidad técnica y hay que interpretarlo mejor en algún momento”.

Francesco Andrealli sobre su estilo de juego

Francesco Andrealli se describió como un mediocampista con despliegue, vocación para recuperar la pelota y capacidad para ocupar distintas zonas del campo. Su posición principal se ubica en el centro, aunque también contempla una función más adelantada. “Un jugador que le gusta correr, recuperar el balón. Y también puede jugar más adelante, como ‘6’ o volante central”, contó. El integrante de la selección peruana indicó que se siente cómodo tanto como mediocentro como en un doble volante de contención. “Como ‘6’ o más adelante, como ‘8’”, agregó sobre su ubicación favorita.

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El sistema táctico tampoco representa una limitación para el ítalo-peruano. “Para mí es igual, no cambia nada. Pero me gusta jugar más con la pelota, como todos”, comentó.

El periodista Gustavo Peralta contó detalles de las impresiones que tuvo el técnico Mano Menezes con el joven jugador y del proyecto que hay en Videna. (Video: Modo Fútbol)

Francesco Andrealli sobre su no presencia en el Perú vs Bolivia

Por otro lado, Francesco Andrealli aseguró que no mantuvo una conversación con Mano Menezes sobre su ausencia en el amistoso ante Bolivia. “No, yo no sabía nada. No sabía si iba a jugar o no. No sé qué me faltó para jugar”, contestó.

El joven volante afirmó que recibió de buena manera las palabras del DT brasileño acerca de su desempeño en los entrenamientos. “Yo seguiré siempre trabajando y espero que un día me pueda dar mi oportunidad”, manifestó.

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Andrealli también planteó que a la selección peruana le falta jugar más con la pelota e interpretar mejor algunos pasajes del partido. “Algún momento tenemos que jugar más con la pelota, interpretar el juego, pero somos listos, me gusta como hemos jugado”, señaló.

Sobre una eventual convocatoria para marzo, indicó que todavía no recibió información. El futbolista mencionó los amistosos frente a Panamá y explicó que deberá conversar con su club para resolver el permiso correspondiente.

La sincera opinión de Francesco Andrealli sobre la selección peruana tras amistoso ante Bolivia.

¿Francesco Andrealli jugará con Perú el Sudamericano Sub 20 de 2027?

Finalmente, Andrealli Romero expresó su deseo de participar en el Sudamericano Sub 20 de 2027 con Perú. Para Andrealli, el atractivo no se limita a los partidos, sino también al ambiente que rodea a los torneos juveniles en la región. “Sí, me gustaría jugar el Sudamericano. El ambiente, todo en Sudamérica me gusta”, afirmó.

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El volante cerró con una sonrisa al mencionar la intensidad competitiva que identifica en el fútbol de esta parte del continente. “Me gusta también cómo se pelean”, agregó entre risas.