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Entradas para la ‘Noche de la Pumas’ 2026: precios y cómo comprar boletos para presentación oficial de Universitario

El equipo de Paco Hervás se medirá con Sancor Seguros Vôlei Londrina de Brasil el próximo viernes 9 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes. Entérate si todavía quedan tickets

Entradas para la ‘Noche de las Pumas’ 2026 de Universitario
Entradas para la ‘Noche de las Pumas’ 2026 de Universitario
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Universitario de Deportes presentará a su plantel femenino de vóley para la temporada 2026/27 durante la tercera edición de la ‘Noche de las Pumas’. La jornada se realizará el viernes 9 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador. El evento incluirá un partido ante Sancor Seguros Vôlei Londrina, club de la máxima categoría de Brasil. El encuentro principal comenzará a las 20:00, hora de Perú.

El club ‘merengue’ arrancó la venta de entradas y se espera un lleno total tras la llegadas de Aixa Vigil, Maricarmen Guerrero, y Claudia Palza que ilusionan a los hinchas con el primer título nacional.

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Precios de entradas

Los hinchas de la ‘U’ podrán asegurar su asiento en el Polideportivo Lucha Fuentes ingresando al portal de Teleticket. Los precios van desde los S/. 20 soles hasta los S/. 180 soles que te otorga una experiencia con las voleibolistas.

- Norte Alta: S/. 20.00

- Norte Baja: S/. 25.00

- Sur Alta: S/. 20.00

- Sur Baja: S/. 25.00

- Occidente Alta: S/. 50.00

- Occidente Baja: S/. 60.00

- Occidente Baja Conadis: S/. 8.00

- Oriente Alta: S/. 30.00

- Oriente Baja: S/. 40.00

- Oriente Conadis: S/. 8.00

- Experiencia Las Pumas: S/. 180.00

*Cupos limitados para la Experiencia Las Pumas

Precios de entradas para la Noche de las Pumas 2026
Precios de entradas para la Noche de las Pumas 2026

Cronograma de venta de entradas

- Socios Cremas y Adherentes: De jueves 10 de septiembre hasta el domingo 13 de septiembre / 19:30 horas

- Hinchada Crema en General: De domingo 13 de septiembre hasta agotar stock / 19:30 horas

Cronograma de venta para la Noche de las Pumas 2026
Cronograma de venta para la Noche de las Pumas 2026

El renovado plantel de Universitario para la Liga Peruana de Völey 2026/2027

Universitario armó una nómina con continuidad y refuerzos para la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley. La institución crema anunció el retorno de la brasileña Sarah Evaristo, quien volverá a integrar el equipo después de una etapa anterior en el club.

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El cuadro merengue también acudió al mercado local para incorporar a Ingrid Herrada, Claudia Palza, Maricarmen Guerrero y Aixa Vigil. Las cuatro jugadoras ampliarán las alternativas disponibles para la campaña.

La planificación deportiva mantuvo a parte de las extranjeras que ya formaban parte del plantel. Cat Flood, Maluh Oliveira, Seleisa Elisaia y Taya Beller acordaron su permanencia.

La continuidad también incluyó a Lucía Magallanes, Karla Ortiz, Daniela Muñoz, Mirian Patiño y Angélica Bustamante. Las voleibolistas peruanas seguirán vinculadas a la institución.

La voleibolista dio sus primeras declaraciones como nuevo fichaje de Universitario. (Universitario TV)

¿Transmitirán la Noche de las Pumas 2026?

Todavía no se ha confirmado si se transmitirán la ‘Noche de las Pumas’ 2026 por algún canal de señal abierta o de cable, pero se pudo conocer que solo será televisado por el Youtube de Universitario de Deportes, el cual tiene un costo referencial de S/ 12.90 mensuales. Todo se confirmará en los próximos días, mientras tanto, los hinchas empiezan a suscribirse al canal oficial de la ’U’.

Fecha de inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

La Liga Peruana de Vóley 2026/27 no comenzaría el 5 de octubre y su estreno se reprogramaría para el sábado 17 de ese mes. La Federación Peruana de Vóley (FPV) deberá confirmar la modificación en los próximos días. Hasta entonces, la nueva fecha permanece como una previsión y no como un anuncio oficial.

El cambio de calendario daría más tiempo a los clubes que ceden varias jugadoras a la selección peruana para el Campeonato Sudamericano. Universitario de Deportes figura entre los equipos que podrían beneficiarse, ya que cuenta con más de cuatro voleibolistas convocadas a la ‘bicolor’.

La postergación reduciría el impacto de la competencia internacional sobre el inicio de su participación local. El resto de los conjuntos también dispondría de días adicionales para completar su preparación. El objetivo es evitar contratiempos como los registrados durante la Tarde Blanquiazul de Alianza Lima en la temporada pasada.

Daniela Muñoz – Universitario Vóley – Liga Peruana de Vóley - Perú – deportes – 25 mayo de 2026
Karla Ortiz continuará en el club por tercera campaña consecutiva, mientras Ingrid Herrada llega para reforzar la conducción del equipo crema. (Instagram: Vóley Universitario 1924)

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