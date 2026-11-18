ATU enviará al MEF adenda para formalizar operación del Metropolitano tras 15 años y renovar flota. (Foto: Agencia Andina)

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El calor dentro de los buses del Metropolitano puede sentirse entre 3 y 4 °C por encima de la temperatura ambiental durante las horas punta, cuando las unidades circulan llenas y con escasa ventilación. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó que esta condición incrementa el riesgo de golpes de calor, sobre todo en niños y adultos mayores.

La advertencia ocurre en medio de temperaturas elevadas en Lima, donde el termómetro podría llegar a 32,5 °C durante la semana. El escenario se relaciona con el calentamiento del mar y el contexto del fenómeno El Niño, que mantiene condiciones cálidas en la costa peruana.

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El meteorólogo Nelson Quispe, especialista del Senamhi, explicó que el calor corporal de los pasajeros se acumula en espacios cerrados. “Cada persona emite calor. Debido a esta acumulación de calor corporal y a la falta de ventilación, la sensación de calor aumenta entre 3 y 4 °C por encima de la temperatura real”, indicó en declaraciones recogidas por Agencia Andina.

Un autobús del sistema Metropolitano transporta a numerosos pasajeros durante el horario de tránsito en una de las vías de Lima, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Buses llenos pueden elevar la sensación térmica hasta 39 °C

En un bus repleto del Metropolitano, la temperatura percibida puede superar ampliamente el registro oficial. Si Lima alcanza los 36 °C previstos para los meses más cálidos del verano de 2027, el interior de una unidad concurrida podría llegar a una sensación de entre 38 °C y 39 °C.

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Quispe sostuvo que el problema no se limita al transporte público. La concentración de personas y la falta de circulación de aire pueden elevar la sensación térmica en reuniones masivas, viviendas cerradas y otros espacios sin ventilación adecuada.

El especialista recordó el caso de una misa multitudinaria realizada en Lima, donde el termómetro registró 31,5 °C. Sin embargo, por la presencia de más de un millón de asistentes, la sensación de calor en el lugar habría oscilado entre 35 °C y 36 °C.

Niños y adultos mayores enfrentan mayor riesgo de golpe de calor

El Senamhi recomendó evitar la permanencia prolongada en espacios con aglomeración de personas y poca ventilación, en especial para niños y adultos mayores. Ambos grupos pueden ser más vulnerables ante un golpe de calor, una condición que requiere atención oportuna.

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“La hidratación es fundamental”, remarcó Quispe. También aconsejó procurar que las viviendas tengan entradas y salidas de aire, pues abrir solo una ventana no garantiza que el calor acumulado se disipe.

El meteorólogo señaló que la radiación ultravioleta alcanza sus niveles más intensos entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Para actividades al aire libre, recomendó reducir la exposición directa durante ese periodo, usar protección solar con anticipación y optar por prendas claras que reflejen la radiación.

Lima norte y este concentrarán las temperaturas más altas de la semana

De acuerdo con el aviso de alerta roja por calor, los distritos de Carabayllo, Puente Piedra y Los Olivos, en Lima norte, figuran entre las zonas que podrían registrar las temperaturas más altas. En Lima este, La Molina, Santa Anita y San Juan de Lurigancho también enfrentarían jornadas de intenso calor.

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Varias personas caminan bajo el sol y se hidratan en la Plaza Mayor de Lima durante una jornada de altas temperaturas monitoreada por el Senamhi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El meteorólogo Erickson Rojas indicó que el aviso culminaría el viernes 20 de noviembre, aunque las altas temperaturas podrían extenderse por más días. La persistencia del calor se explica por el contexto de El Niño Costero y por una temperatura superficial del mar elevada.

Quispe agregó que, en los últimos días, las diferencias térmicas entre los distritos costeros y los sectores alejados del mar se redujeron. La brisa marina, habitualmente asociada a un alivio de la temperatura, transporta ahora aire cálido y húmedo hacia distintos puntos de la capital. El Senamhi pidió a la población revisar sus canales oficiales ante la difusión de pronósticos no verificados en redes sociales.

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