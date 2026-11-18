Alianza Lima inicia su plan para el Mundial de Clubes de Vóley 2026: ¿Cuándo será su debut?

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El plan de Alianza Lima para el Mundial de Clubes de Vóley 2026 comenzó este miércoles 18 de noviembre. Las ‘blanquiazules’ disputarán un partido adelantado para afrontar sin pendientes su participación en el máximo torneo de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB).

El equipo de Alejandro Schneider enfrentará esta tarde a Deportivo Wanka en un partido adelantado de la séptima fecha de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. El encuentro comenzará a las 17:30 horas de Perú y se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador.

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Alianza Lima se medirá con Deportivo Wanka este miércoles 18 de noviembre desde las 17:30 horas de Perú.

Con este compromiso, Alianza Lima dejará cumplida una jornada de la primera etapa antes de viajar a Brasil para afrontar su desafío internacional. El resto de los equipos completará la fecha en diciembre, de acuerdo con la programación establecida.

Conoce cuándo será el debut de las ‘blanquiazules’ en el Mundial de Clubes de Vóley, torneo que disputarán por segunda vez en su historia.

Fecha del debut de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2026

En ese sentido, los hinchas mantienen la expectativa por la participación de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley, cuyo debut está cada vez más cerca.

De acuerdo con el fixture, las ‘blanquiazules’ se estrenarán ante el anfitrión, Osasco São Cristóvão Saúde, el martes 8 de diciembre a las 18:30 horas de Perú, en el Gimnasio Polideportivo Wlamir Marques.

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El presidente de la Confederación Sudamericana de Voleibol se refirió a las coordinaciones que realizó con la Federación Peruana de Voleibol para coordinar que las 'blanquiazules' digan presente en la máxima cita. Crédito: Instagram Latina Deportes.

Fixture completo de Alianza Lima en el Mundial

Martes 08 de diciembre: Alianza Lima vs. Osasco São Cristóvão Saúde (Brasil) | 18:30 horas | Gimnasio Polideportivo Wlamir Marques

Miércoles 09 de diciembre: Alianza Lima vs. NEC Red Rockets Kawasaki (Japón) | 11:30 horas | Gimnasio Polideportivo Wlamir Marques

Jueves 10 de diciembre: Alianza Lima vs. Eczacıbaşı Peron Istanbul (Turquía) | 11:30 horas | Gimnasio Polideportivo Wlamir Marques

*Horarios de Perú

Dónde ver el Mundial de Clubes de Vóley 2026: canal TV

En Perú, Latina TV transmitirá el Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2026 por señal abierta, a través de los canales 2 y 702 HD. Los encuentros también podrán verse en la página web y la aplicación oficial de la televisora.

Infobae Perú acompañará la cobertura de cada partido en su página web con el punto a punto, las incidencias, los resultados, la tabla de posiciones, las declaraciones de las protagonistas y toda la información sobre la participación de Alianza Lima en el torneo.

Equipos confirmados para el Mundial de Clubes de Vóley 2026

Las convocadas de Alianza Lima para el Mundial de Clubes de Vóley 2026

Opuesta: Iona María Baciu.

Centrales: Diana de la Peña, Avril Morán, Clarivett Yllescas, Flavia Montes y Allison Holland.

Armadoras: Cristina Cuba y María Alejandra Marín.

Puntas receptoras: Sandra Ostos, Esmeralda Loroña, Daniela Bulaich, Nayeli Yábar y Ysabella Sánchez.

Líberos: Zahira Quiñe y Esmeralda Sánchez.

El plantel oficial de Alianza Lima para el Mundial de Clubes de Vóley 2026. Crédito: Latina

Formato del Mundial de Clubes de Vóley 2026

Los ocho equipos competirán divididos en dos grupos de cuatro. La fase inicial se disputará del 8 al 10 de diciembre y cada club enfrentará una vez a los otros tres rivales de su zona.

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Los dos primeros de cada grupo clasificarán a las semifinales, programadas para el sábado 12 de diciembre. En esa ronda, el primero de una serie jugará contra el segundo de la otra.

El torneo concluirá el domingo 13 de diciembre con el partido por el tercer lugar y la final por el título.