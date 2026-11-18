El presidente chino Xi Jinping estrecha la mano de la mandataria Fujimori junto a Peng Liyuan en el marco de la 33ª Reunión de Líderes Económicos de APEC.

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Keiko Fujimori se incorporó este martes a la 33ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, donde fue recibida personalmente por el presidente chino Xi Jinping y su esposa, Peng Liyuan, en el Centro Internacional de Comunicación de esa ciudad. La jefa de Estado peruana llega a la cumbre tras sostener el lunes una reunión bilateral con Xi Jinping en la que ambos mandatarios acordaron profundizar la Asociación Estratégica Integral China-Perú y potenciar la cooperación comercial, de infraestructura y de nuevas tecnologías.

La bienvenida incluyó una reunión protocolar con los líderes de las 21 economías miembro del foro y una serie de presentaciones culturales organizadas por China, que este año ejerce por tercera vez la presidencia de APEC bajo el lema “Construyendo una comunidad del Asia-Pacífico para prosperar juntos”. Los tres ejes que vertebran la agenda anfitriona son la apertura comercial, la innovación y la cooperación regional. La sesión plenaria de la cumbre está programada para el jueves 19 de noviembre, jornada en la que Fujimori también tiene previstas reuniones bilaterales adicionales.

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Los mandatarios de las economías de APEC, entre ellos la presidenta Fujimori, posan para la fotografía oficial frente a un panel con la vista urbana de Shenzhen.

El viaje a China y Japón, que se extiende del 15 al 21 de noviembre, fue autorizado por el Senado con 44 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones. El Poder Ejecutivo argumentó que la participación directa de la presidenta en el foro era indispensable para defender los intereses económicos del país en su principal mercado externo. El ministro de Trabajo, Juan Sheput, salió a respaldar públicamente la iniciativa antes del debate parlamentario al advertir que el Gobierno no podía descuidar la generación de empleo, la atracción de inversiones ni el crecimiento de las exportaciones peruanas.

La presidenta agradeció públicamente la autorización a través de sus redes sociales y sintetizó los objetivos del viaje: “Participaré en la Cumbre de Líderes del APEC y llevaré adelante una agenda de alto nivel para fortalecer nuestras relaciones, promover la inversión, abrir nuevos mercados y obtener apoyo y cooperación frente al fenómeno de El Niño”, escribió Fujimori antes de partir.

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Los jefes de Estado y de Gobierno de APEC, entre ellos la presidenta Fujimori, posan para la fotografía oficial frente a un panel panorámico de la ciudad de Shenzhen.

Xi Jinping recibió a Fujimori y propuso cuatro áreas de cooperación bilateral

El encuentro del lunes entre Fujimori y Xi Jinping fue la pieza central de la agenda bilateral previa a la cumbre. El mandatario chino subrayó que China se ha mantenido como el mayor socio comercial del Perú y el principal destino de sus exportaciones durante 12 años consecutivos, y destacó que hace apenas dos semanas entró en vigor el Protocolo de Optimización del Tratado de Libre Comercio (TLC) China-Perú. Desde Beijing, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino publicó un comunicado en el que Xi Jinping articuló cuatro ámbitos concretos para elevar la relación bilateral a “nuevas alturas”.

Los cuatro ejes propuestos por el presidente chino contemplan el fortalecimiento de los intercambios políticos de alto nivel, la articulación de estrategias económicas que aprovechen el nuevo protocolo del TLC, la profundización de los lazos culturales y educativos entre ambos pueblos, y la coordinación multilateral en organismos como la ONU y el propio APEC para “defender el verdadero multilateralismo y el libre comercio”. Fujimori, por su parte, reafirmó la adhesión de Perú al principio de una sola China, llamó a ampliar las inversiones chinas en el país y agradeció el apoyo de Beijing frente a las consecuencias del fenómeno de El Niño.

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La presidenta Fujimori posa junto a diversos dignatarios durante la 33ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.

El Puerto de Chancay, símbolo de la apuesta china en América Latina

Uno de los proyectos que ocupó un lugar destacado en las conversaciones fue el Puerto de Chancay, la megaobra portuaria construida con participación de empresas chinas en la costa central peruana. Xi Jinping lo citó como ejemplo de que la cooperación bilateral “ha fomentado enérgicamente el vínculo económico-comercial entre Asia y América Latina y el Caribe”, mientras Fujimori señaló que la infraestructura “desempeña un papel importante en el desarrollo económico del Perú”.

El puerto se convirtió en los últimos años en un activo estratégico para el comercio de la región y en un punto de tensión diplomática con Washington, que ve con preocupación la presencia china en la costa del Pacífico latinoamericano. Según informó El País, la reunión en Shenzhen se produce en un contexto de presión de la administración de Donald Trump para que Lima limite la influencia de Beijing, aunque Fujimori optó por un tono de acercamiento con China al responder de forma cordial la carta que el propio Xi Jinping le envió el 2 de noviembre con motivo del 55º aniversario de relaciones diplomáticas entre ambos países.

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La presidenta Fujimori estrecha la mano de Peng Liyuan ante la presencia de Xi Jinping en el marco de la reunión de líderes de APEC.

Fujimori se reunió también con Xi Jinping frente a empresarios y con líderes de la región

Antes del inicio formal de la cumbre, la presidenta peruana participó en el APEC CEO Summit 2026, donde se dirigió a los principales empresarios chinos y ratificó las oportunidades de inversión que ofrece el país. “Ayer tuve un extraordinario encuentro con los más importantes empresarios de China y reafirmamos juntos nuestra decisión y voluntad de seguir trabajando juntos en beneficio de todos los peruanos”, publicó la mandataria en sus redes sociales. En su discurso ante el empresariado, Fujimori también apeló a la solidaridad de los inversores ante el impacto esperado del fenómeno de El Niño en la costa norte peruana.

En paralelo, la presidenta mantuvo un encuentro bilateral con el presidente chileno, José Antonio Kast, con quien exploró la profundización del comercio binacional, la cooperación frente al cambio climático y la realización de un Gabinete Binacional en 2027. También se reunió con el presidente de Vietnam, To Lam, a quien invitó a realizar una visita oficial al Perú y ofreció compartir la experiencia peruana de cara a la presidencia vietnamita de APEC en 2027. Durante ese encuentro, Fujimori buscó ampliar el acceso de los productos agroindustriales y pesqueros peruanos al mercado vietnamita en el marco del Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).

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La mandataria Fujimori camina sobre una alfombra roja durante la 33ª Reunión de Líderes Económicos de APEC.

El ex embajador Capuñay destacó la relevancia estratégica de la participación de Lima

El ex embajador peruano en China y Japón, Juan Carlos Capuñay, advirtió antes del viaje que la participación de Fujimori en APEC tenía una doble dimensión: contribuir al análisis del panorama económico regional y reafirmar los intereses concretos de Lima en materia comercial y de inversión. “La estructura económica y comercial del Perú está fundamentalmente vinculada al Asia-Pacífico”, señaló Capuñay a la agencia Andina, en referencia a que la región concentra a los principales socios del país: China, Japón y Estados Unidos.

El diplomático precisó que el APEC combina una instancia informal de diálogo entre líderes con una serie de reuniones bilaterales formales, y que la presidenta llevaría una agenda densa en ese segundo nivel. “La presidenta Fujimori se reunirá con el presidente chino Xi Jinping para analizar las perspectivas comerciales, las inversiones futuras y las oportunidades de cooperación técnica”, detalló Capuñay. La sesión plenaria de la 33ª Reunión de Líderes Económicos de APEC está pautada para este jueves 19 de noviembre en Shenzhen.

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