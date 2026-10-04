Universitario subcampeón de la Copa Brasilia de vóley 2026: resumen de la derrota de las ‘pumas’ ante Fluminense en la final

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El sábado 3 de octubre, Universitario de Deportes volvió a exhibir un buen nivel en la Copa Brasilia de vóley 2026. Las ‘pumas’ enfrentaron a Fluminense en una final definida en cinco sets en el Ginásio da Federação de Vôlei do Distrito Federal. El equipo peruano cayó en un partido disputado y terminó como subcampeón del cuadrangular internacional.

Primer set

Universitario se impuso 25-23 a Fluminense en un primer set cambiante, en el que logró reaccionar después de verse en desventaja en el tramo final.

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El partido comenzó equilibrado, aunque el cuadro brasileño mostró una ligera superioridad. Maluh Oliveira consiguió el primer ace del encuentro, mientras que Cat Flood fue una de las principales cartas ofensivas de las ‘pumas’ durante el arranque.

La ‘U’ presionó con el saque y sostuvo un orden defensivo que le permitió abrir una diferencia de cuatro puntos. Esa situación llevó a Facundo Morando a pedir tiempo y ajustar la estrategia de Fluminense, que empezó a cargar sus ataques sobre Aixa Vigil. La fórmula dio resultados: las brasileñas lograron un ace, descontaron la distancia e igualaron el marcador tras una jugada polémica que fue reclamada por su técnico.

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Fluminense tomó ventaja a partir de una mejora en el bloqueo, pero Universitario respondió con los ingresos de Karla Ortiz y Claudia Palza. La ‘leona’ aportó mayor solidez en defensa, mientras que la central ayudó a recortar la diferencia en el cierre.

Cuando Fluminense parecía encaminarse a quedarse con la manga, las ‘merengues’ igualaron el marcador y lograron darle vuelta al desenlace. Cat Flood selló el 25-23 con un potente ataque contra el bloqueo brasileño.

Las 'pumas' se impusieron 25-23 en el arranque de la final de la Copa Brasilia de vóley 2026. Créditos: Metrópoles.

Segundo set

Fluminense reaccionó en el segundo set y se impuso 25-17 ante Universitario, con lo que igualó el marcador del partido.

El equipo brasileño salió con mayor intensidad y consiguió una ventaja temprana a partir de su bloqueo y la diferencia de alcance cerca de la red. La ‘U’ intentó responder con orden defensivo y logró acercarse, pero el ‘tricolor’ volvió a despegarse con ataques potentes y una mejor ejecución en los fundamentos.

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Paco Hervás pidió tiempo en dos ocasiones para ajustar a su equipo, mientras que Facundo Morando también recurrió a sus indicaciones cuando Universitario presionó con el saque, el ingreso de Claudia Palza y un ace de Aixa Vigil.

Las ‘pumas’ volvieron a recortar la diferencia en el tramo medio, incluso con un ace de Magallanes, pero Fluminense recuperó el control en el cierre. Los errores de recepción de Universitario permitieron que el cuadro brasileño ampliara la distancia y asegurara la segunda manga.

Las 'pumas' no pudieron mantener su nivel y tropezaron 25-17 en el segundo parcial de la final de la Copa Brasilia de vóley 2026. Créditos: Metrópoles.

Tercer set

Universitario recuperó la ventaja en el partido tras imponerse 25-22 a Fluminense en un tercer set que se definió por detalles.

El cuadro brasileño mantuvo la intensidad con la que cerró la segunda manga y tomó una ventaja inicial. Sin embargo, las ‘pumas’ equilibraron el trámite a partir de su orden defensivo y de los bloqueos para contener el poder ofensivo del rival. Cat Flood volvió a ser determinante con sus ataques, mientras que el saque de Sarah Evaristo impulsó la remontada de la ‘U’.

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Universitario pasó al frente y obligó a Fluminense a bajar la potencia de sus ataques para recurrir a jugadas colocadas. El equipo peruano sostuvo una corta diferencia en un desarrollo parejo, con intercambios extensos y puntos disputados cerca de la red.

Mirian Patiño protagonizó una defensa sobre la valla publicitaria que permitió prolongar una jugada clave, y Sarah Evaristo ganó después un balón en la net para darle impulso a las ‘cremas’. Fluminense respondió con Bianca Bertolino, quien asumió protagonismo en el ataque y devolvió la ventaja al cuadro brasileño en el tramo final.

No obstante, Flood apareció otra vez con su potencia para inclinar el set a favor de Universitario. La atacante dejó a las ‘pumas’ cerca del triunfo y el equipo de Paco Hervás cerró la tercera manga.

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Las 'pumas' volvieron a ponerse arriba en el marcador con un ajustado 25-22 en la final de la Copa Brasilia de vóley 2026. Créditos: Metrópoles.

Cuarto set

Fluminense igualó el partido tras imponerse 25-17 en el cuarto set y llevó la definición de la Copa Brasilia al quinto parcial.

A diferencia de las mangas anteriores, el inicio fue parejo y se disputó punto a punto. Ambos equipos entendían la importancia del set: Universitario buscaba cerrar el partido y quedarse con el título, mientras que el conjunto brasileño necesitaba ganar para extender la final.

Fluminense logró quebrar la paridad con una mejora en el bloqueo, que le permitió sacar una ventaja de tres puntos. Paco Hervás pidió tiempo para ajustar a las ‘pumas’, pero el cuadro dirigido por Facundo Morando mantuvo la presión y amplió la diferencia con un ace de Natália Danielski.

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Universitario intentó reaccionar con un punto de saque de Daniella Muñoz y el ingreso de Ingrid Herrada en el armado. La ‘U’ logró reducir parcialmente la distancia, aunque no encontró continuidad para sostener la remontada.

Bianca Bertolino fue determinante en el tramo final con sus ataques, que consolidaron la ventaja de Fluminense. Las brasileñas cerraron el set por 25-17 y obligaron a disputar un quinto y decisivo parcial en Brasilia.

Las brasileñas ganaron 25-17 el cuarto parcial y alargaron la definición de la Copa Brasilia de vóley 2026. Créditos: Metrópoles.

Quinto set

El quinto set comenzó con paridad y un rally que terminó en manos de Cat Flood. Sin embargo, Fluminense reaccionó con su bloqueo y aprovechó algunas imprecisiones de Universitario para tomar una ventaja inicial.

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La ‘U’ insistió con Flood como principal alternativa ofensiva, mientras que Bianca Bertolino asumió protagonismo en el conjunto brasileño. La atacante argentina fue una de las figuras de Fluminense y volvió a complicar a la defensa peruana en los momentos decisivos.

Universitario cometió errores en ataque y saque que permitieron al ‘tricolor’ despegarse. Además, un cobro polémico del árbitro, tras una acción en la que una jugadora brasileña cayó sobre Daniela Muñoz, otorgó un punto a Fluminense y generó desconcierto en las ‘pumas’. El equipo de Facundo Morando cambió de lado con ventaja de 8-5.

Paco Hervás pidió tiempo después de un punto de Ariane Pinto que amplió la diferencia. La ‘U’ reaccionó con un ataque zaguero de Flood y un punto de Aixa Vigil contra el bloqueo, pero no logró igualar el marcador.

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Universitario perdió 3-2 ante Fluminense y terminó subcampeón en la Copa Brasilia de vóley 2026.

Fluminense recuperó el control en el cierre, volvió a encontrar respuestas con Bertolino y se impuso por 15-10. El resultado consagró al cuadro brasileño como campeón de la Copa Brasilia y dejó a Universitario en el segundo lugar, en su primer torneo internacional.

Lo que se viene para Universitario vóley

Tras su participación en la Copa Brasilia, Universitario regresará a Perú para retomar los entrenamientos bajo la dirección de Paco Hervás y preparar La Noche de las Pumas.

El evento se realizará el viernes 9 de octubre, a las 20:00 horas, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. La jornada incluirá la presentación del nuevo plantel de las ‘merengues’ y un amistoso internacional.

La ‘U’ enfrentará a Sancor Seguros Vôlei Londrina, club que ascendió recientemente a la Superliga de Brasil. El encuentro representará una nueva prueba para Universitario antes del inicio de la Liga Peruana de Vóley, competencia en la que buscará disputar la primera final de su historia.

La Noche de las Pumas se realizará el viernes 9 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Por ahora, el club informó que La Noche de las Pumas se transmitirá a través de su canal de YouTube. También existe la posibilidad de que el evento llegue a la señal abierta, debido a negociaciones con TV Perú, canal 7, aunque todavía no hay una confirmación oficial.