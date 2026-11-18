Melgar se medirá con Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026.

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Hoy, miércoles 18 de noviembre, Melgar visitará a Alianza Atlético a las 15:00 horas en el estadio Campeones del 36 de Sullana, por la fecha 17 del Torneo Clausura 2026. Este duelo no solo será vital para ambas escuadras, también podría definir el futuro de otros equipos. Por ello, todos estarán a la expectativa de este crucial choque.

¿Qué resultado le conviene a Melgar?

FBC Melgar cerrará la Liga 1 2026 con la clasificación a la Copa Libertadores 2027 ya garantizada y sin opción de disputar los playoffs por el título. Aunque el duelo parece destinado a completar el calendario, una derrota en Sullana podría favorecer al club arequipeño.

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Los rojinegros’ marchan tercero en la tabla acumulada, lugar que entrega la plaza Perú 3 e ingreso directo a la Fase 2 del torneo continental. Esa ronda asegura USD 500.000 y deja al equipo a una serie de la fase de grupos de la Copa Sudamericana y a dos de la Libertadores.

El panorama variaría si Sport Huancayo gana el Clausura y termina entre los ocho primeros del Acumulado. El conjunto huancaíno ocuparía al menos Perú 3 y desplazaría a Melgar a la Fase 1, con USD 400.000 asegurados y desgaste.

Conoce los escenarios del encuentro entre los 'rojinegros' y los 'churres' en Sullana. (Fútbol Satélite)

¿Qué pasa si Alianza Atlético gana?

Una victoria de Alianza Atlético ante Melgar alteraría la pelea por los playoffs y, a la vez, favorecería al cuadro arequipeño en su proyección internacional.

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El resultado sacaría a Sport Huancayo del octavo puesto de la tabla acumulada. Así, el equipo huancaíno quedaría fuera de la zona que permite acceder a las semifinales por el título nacional.

Bajo esa presión, el cuadro conocido como Rojo Matador tendría que vencer a Universitario para recuperar su lugar entre los ocho mejores de la temporada. Un empate no le bastaría en determinados escenarios.

Incluso si esa igualdad le alcanzara para ganar el Clausura debido a una caída de Sporting Cristal frente a Cienciano, la paridad de puntos no le devolvería el acceso a los playoffs.

Esa combinación impediría que Sport Huancayo aspirara a la plaza que podría modificar la ubicación internacional de Melgar. Para el elenco rojinegro, el tropiezo en Sullana podría ayudarlo a conservar su posición en la segunda fase preliminar de la Copa Libertadores.

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Alianza Atlético derrotó con suspenso 3-2 a Deportivo Garcilaso y se instala en el pelotón de equipos con 25 puntos en el Torneo Clausura. Crédito: Instagram Liga 1.

Universitario a la expectativa del Melgar vs Alianza Atlético

Una derrota de FBC Melgar ante Alianza Atlético también podría beneficiar a Universitario de Deportes en la definición de la Liga 1 2026.

Si los Churres vencen en Sullana, Sport Huancayo saldría del octavo puesto de la tabla acumulada. Esa situación modificaría las opciones del cuadro crema antes de visitar al conjunto huancaíno el domingo 22 de noviembre.

La ‘U’ suele necesitar una victoria y un tropiezo de Sporting Cristal ante Cienciano para acceder de forma directa a la final nacional frente a Alianza Lima. No obstante, el escenario en el estadio Campeones del 36 abriría otra posibilidad.

Con Sport Huancayo fuera de la zona de playoffs, un empate entre la U y el Rojo Matador, junto con una igualdad o derrota celeste, podría darle el Clausura al club huancaíno sin permitirle clasificar a semifinales.

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Esa combinación llevaría a Universitario directamente a la definición y evitaría una ronda previa.

Universitario tiene 20 goles en contra y 31 a favor en el Torneo Clausura 2026. - créditos: Liga 1