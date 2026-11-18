Luis Galarreta presenta ante autoridades locales los alcances de la construcción de un nuevo centro penitenciario previsto en el distrito de Sayán. (GOB/PCM)

Guardar

El Gobierno nacional avanza en la construcción de un nuevo centro penitenciario en el distrito de Sayán, provincia de Huaura, destinado a albergar a internos de baja peligrosidad. El primer vicepresidente de la República y premier Luis Galarreta, presentó los alcances del proyecto a las autoridades electas de la zona, en el marco de la articulación previa a su asunción de funciones.

El penal se ubicará a la altura del kilómetro 131 de la carretera Panamericana Norte y contará con vigilancia y retenes a cargo de las Fuerzas Armadas, según se informó durante la reunión. La iniciativa forma parte de un conjunto de medidas que el Ejecutivo busca implementar junto con los gobiernos locales entrantes.

PUBLICIDAD

La política de seguridad del gobierno peruano se refuerza con la próxima construcción de dos grandes penales en Huacho. (Crédito: PCM)

Dos nuevos penales con seguridad militar

La propuesta presentada por Galarreta contempla la utilización de dos predios: uno de más de 2.000 hectáreas, donde se construirá el establecimiento penitenciario propiamente dicho, y otro de más de 400 hectáreas destinado a vías de acceso y servicios complementarios. Según se precisó en la reunión, el penal se emplazará lejos de las zonas urbanas, como parte del esquema de seguridad diseñado para su funcionamiento.

El encuentro convocó a los alcaldes electos Pompeyo Vergara, de la provincia de Huaura, y Ludwin Samanez, del distrito de Sayán. También participaron el senador Elard Melgar y el titular de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), Ángel Manero, además de representantes de la sociedad civil. “La lucha contra la criminalidad no admite pausas ni tiempos de espera. Por eso es importante articular desde hoy con las autoridades electas para adoptar medidas concretas que frenen este flagelo y protejan a nuestros ciudadanos”, afirmó Galarreta durante la cita.

PUBLICIDAD

Un mapa satelital detalla las rutas de acceso y los tiempos de traslado para la construcción de un penal en dos predios ubicados junto a la Carretera Panamericana Norte, cerca de Huacho. (Crédito: GOB/PCM)

También mejorarán comisarías, hospitales y saneamiento

El vicepresidente anunció que el proyecto penitenciario se complementará con el fortalecimiento de comisarías y servicios hospitalarios en la provincia de Huaura. A esto se sumará una mejora en la infraestructura de agua y saneamiento en la localidad de Santa Rosa, en el marco de un paquete de intervenciones que el Ejecutivo vincula con la agenda de seguridad para la zona conocida como el norte chico.

Con estos anuncios, el Gobierno busca presentar el proyecto carcelario no como una medida aislada, sino como parte de una estrategia más amplia de atención a las necesidades locales, que incluye infraestructura básica y servicios de seguridad ciudadana en la provincia.

PUBLICIDAD

El primer vicepresidente Luis Galarreta encabeza una reunión con autoridades electas de Huaura y Sayán para tratar el proyecto de un nuevo penal en la zona. (GOB/PCM)

Rechazo de la gobernadora regional de Lima

La gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez, manifestó su desacuerdo con la instalación de los penales en la provincia de Huacho. En declaraciones a Punto Informativo Huacho, señaló que convocará una reunión con todas las autoridades locales para definir una posición conjunta frente al anuncio del Ejecutivo.

Vásquez cuestionó la ausencia de estudios previos y pidió que se evalúe la posibilidad de instalar el proyecto en otras zonas. “Tiene que haber una serie de estudios definitivamente”, declaró, al tiempo que advirtió que la decisión no puede ejecutarse sin un proceso técnico que la respalde. La funcionaria también remarcó que el gobierno regional exigirá al Ejecutivo precisiones sobre la meta y los estudios que sustentan el proyecto, antes de que avance su implementación.

PUBLICIDAD

La gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez, expresó su rechazo a la construcción de penales en Huaura y anunció que convocará a las autoridades locales para definir una posición conjunta frente al proyecto del Ejecutivo. (Crédito: FB/@ Punto Informativo Huacho)