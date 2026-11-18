Edgar Lastre ha registrado 9 goles y 5 asistencias con CD Moquegua en su primera andadura en Perú. - Crédito: ITEA

Guardar

Terminado el curso liguero para CD Moquegua, con mucha algarabía por haber virtualmente salvado la categoría en la última fecha con un triunfo ‘in extremis’ contra Atlético Grau, los futbolistas han sido liberados para que disfruten sus respectivas vacaciones. El referente Edgar Lastre fue de los primeros en ir con destino a su natal Ecuador.

Al llegar al aeropuerto Mariscal Sucre fue identificado por los periodistas e inmediatamente se sometió a un breve interrogatorio para responder distintos temas. Con mucha tranquilidad, Lastre explicó que atravesó una campaña personal primorosa pese a que el club sureño convivió con el fantasma del descenso por un muy buen trecho.

PUBLICIDAD

Edgar Lastre descolló con CD Moquegua al convertirse en su máximo estandarte en el aparato ofensivo. - Crédito: ITEA

“Estoy primero agradecido con Dios por la oportunidad brindada. Ha sido un año en mi carrera futbolística muy espectacular. Dios ha sido bueno conmigo y estoy muy agradecido con él. Espero que las cosas se sigan dando”, sostuvo Edgar.

Su fantástico desempeño, reflejado en un ritmo goleador demasiado atendible pese a pertenecer a un modesto CD Moquegua, ha generado que su hoja de vida gane muchos enteros en los clubes más tradicionales del espacio doméstico, entre ellos Alianza Lima.

La 'Máquina' ha preferido mantener silencio y atribuirle la responsabilidad a su empresario, el peruano Jonathan Córdova. | VIDEO: Alejandro Ruilova

Hace no mucho, de hecho, se especuló que en La Victoria seguían muy de cerca a Edgar Lastre por sus condiciones, sobre todo su inteligencia para actuar con mucho rigor táctico. Al respecto, el ecuatoriano prefirió dejar cualquier asunto de sondeos / propuestas en manos de su agente.

PUBLICIDAD

“De eso se encarga ya mi representante, Jonathan Córdova. Creo que sí hay muchas propuestas y eso es importante, tener trabajo. Espero escoger la mejor [oferta]”, indicó.

Edgar Lastre ha formado un grupo entrañable en CD Moquegua. - Crédito: ITEA

Eso sí, Lastre ha dejado muy en claro que su elenco actual cuenta con una prioridad para extender el contrato en caso surja un interés institucional: “CD Moquegua siempre va a ser escuchado primero por ser el club que me abrió las puertas y donde pude mostrar bien mi talento”.

Edgar Lastre, de 27 años, vio en la Liga 1 una oportunidad ideal para echar raíces tal y como lo han hecho otros compatriotas. El desplazamiento, a todas luces, fue muy favorable y ahora se ha hecho de un nombre para el siguiente mercado.

PUBLICIDAD

Un momento increíble en el partido. Moquegua anota el gol del descuento gracias a un formidable tiro libre que el portero rival no pudo contener, cometiendo un error que le costó caro a su equipo.

“Estoy agradecido con el fútbol peruano, porque nos ha brindado la oportunidad. Podemos demostrar nuestro fútbol y demostrar que somos capaces de muchas cosas. Destaco que ha aumentado su potencia”, externó.

Por su notable alza, fue imposible cuestionarle a Lastre si se proyecta a integrar el combinado nacional, que acaba de dar marcha a un nuevo proceso con Marcelo Gallardo a los mandos. Al respecto mencionó que hay marcadas diferencias con los nominados actuales.

Edgar Lastre sabe lo que es anotar en Matute; lo hizo con CD Moquegua en el Apertura 2026. - Crédito: ITEA

“No hablo mucho de la selección, porque creo que la mayoría de los jugadores están en Europa. Sin demeritar el trabajo que uno hace, hay que ser consciente de eso. Si en un momento se brinda la oportunidad, solo hay que seguir trabajando por mí y mi familia”, cerró.

PUBLICIDAD

Lastre se caracteriza por ser un extremo derecho muy punzante con cualidades goleadoras acreditadas. En la temporada que se marcha totalizó 10 goles y 6 asistencias en 34 presentaciones.