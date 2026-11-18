El cantante Don Omar viste una chaqueta negra en el marco de la preventa de entradas para su concierto en Lima.

Guardar

Don Omar volverá a Lima el 28 de octubre de 2027 para presentarse en el Estadio Nacional como parte de The Last King World Tour Latam 2027. El anuncio activó el interés de sus seguidores, que desde este jueves 19 de noviembre podrán acceder a la preventa de entradas.

La venta preferencial comenzará a las 10:00 y estará dirigida a clientes de Interbank. Antes de ese proceso, el artista habilitó un prerregistro gratuito que permitirá a los fanáticos recibir un código o enlace de prioridad para ingresar a la fila virtual.

PUBLICIDAD

El concierto marcará el retorno de William Omar Landrón, nombre real de Don Omar, a los escenarios peruanos después de varios años. El puertorriqueño es autor de canciones como “Danza Kuduro”, “Pobre Diabla” y “Dile”, que forman parte de distintas etapas de su carrera.

Un formulario en línea solicita los datos personales de los usuarios para acceder a la preventa de entradas de la gira de Don Omar en Latinoamérica.

El prerregistro no representa una reserva de boleto ni asegura la presencia en el espectáculo. Su función es otorgar una vía prioritaria para ingresar a la plataforma de venta cuando la ticketera oficial active la compra de localidades.

Los interesados deberán ingresar a donomar.com o utilizar los enlaces difundidos en las cuentas verificadas del cantante. Esas son las únicas vías autorizadas para completar el proceso previo a la venta.

PUBLICIDAD

El formulario solicita información de contacto y no exige pagos. No se debe ingresar información bancaria, hacer transferencias ni cancelar montos por una supuesta separación de entradas.

La organización recomendó evitar ofertas de terceros que prometan códigos, accesos anticipados o boletos garantizados a cambio de dinero. Medios de comunicación, promotores locales y creadores de contenido no cuentan con enlaces independientes ni con privilegios para asignar cupos.

El afiche oficial anuncia la presentación del cantante Don Omar en el Estadio Nacional de Lima para octubre de 2027.

Tras completar la inscripción, cada usuario deberá revisar los datos que reciba en el correo electrónico registrado o a través del canal que indique la producción. El código o enlace permitirá ingresar a la fila virtual en el momento de la preventa, aunque la compra estará sujeta a la disponibilidad de entradas.

PUBLICIDAD

Los precios para ver a Don Omar en el Estadio Nacional

La preventa para clientes de Interbank tendrá precios desde S/130, correspondiente a Tribuna Norte. La entrada más costosa en esa etapa será VIP, con un valor de S/340.

Las zonas numeradas de Occidente 1 y Oriente 1 tendrán el mismo precio. También habrá dos sectores numerados de menor valor en ambas tribunas.

Preventa Interbank

VIP: S/340

General: S/230

Occidente 1 Numerado: S/320

Occidente 2 Numerado: S/270

Oriente 1 Numerado: S/320

Oriente 2 Numerado: S/270

Tribuna Norte: S/130

Precio de entradas para ver a Don Omar. Teleticket

Precio full

VIP: S/392

General: S/265

Occidente 1 Numerado: S/370

Occidente 2 Numerado: S/312

Oriente 1 Numerado: S/370

Oriente 2 Numerado: S/312

Tribuna Norte: S/151

Los usuarios que reciban un código de prioridad deberán ingresar a la fila virtual cuando se habilite la venta y elegir la ubicación deseada. El prerregistro no elimina el pago ni garantiza que una zona específica continúe disponible al momento de realizar la compra.