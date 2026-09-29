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La categórica opinión de Diego Penny luego de la derrota peruana en Estados Unidos: “Nadie puede disfrazar lo que sucedió”

El ex arquero fue contundente al evaluar la caída de la selección peruana por 4-1 ante Estados Unidos: reconoció que el equipo no estuvo a la altura, pero remarcó que el proceso de Mano Menezes apunta a encontrar un esquema y descubrir nuevos futbolistas

Diego Penny – Mano Menezes – Erick Noriega – Piero Magallanes Selección Peruana – Perú – deportes – 28 septiembre
El exarquero analizó el tropiezo en el programa Después de Todo, rescató la actuación de Piero Magallanes y pidió la titularidad de Erick Noriega ante México el próximo martes en Nueva Jersey. (Selección Peruana)
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La goleada que sufrió la selección peruana a manos de Estados Unidos encendió las alarmas en el fútbol nacional. El 4-1 dejó expuestas las carencias colectivas de la ‘Bicolor’ y reavivó el debate sobre el rumbo del equipo bajo la conducción de Mano Menezes.

En ese escenario, Diego Penny, exarquero del combinado nacional, salió a dar su lectura del partido y no ahorró críticas, aunque tampoco descartó algunos destellos positivos dentro de un panorama complicado.

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La radiografía de Penny: sin filtros sobre el nivel del equipo

Diego Penny – Mano Menezes – Erick Noriega – Piero Magallanes Selección Peruana – Perú – deportes – 28 septiembre
Diego Penny cuestionó el rendimiento de Perú en la derrota 4-1 ante Estados Unidos y sostuvo que el partido expuso las falencias del equipo. El exarquero pidió no maquillar lo ocurrido. (Selección Peruana)

El exguardameta fue directo al momento de evaluar lo que mostró la ‘Bicolor’ en el césped. Para Penny, el nivel del rival sirvió como espejo para dejar al descubierto todas las falencias que arrastra el equipo, y consideró que no había margen para suavizar las conclusiones.

“Este tipo de rivales te desnudan completamente y también te hacen mejorar. La película completa es que Perú no tuvo un buen partido, nadie puede disfrazar lo que sucedió el último sábado”, afirmó el exarquero en el programa Después de Todo.

Penny subrayó que enfrentar selecciones de ese calibre tiene un valor diagnóstico que va más allá del marcador: permite identificar con precisión qué aspectos del juego todavía necesitan corrección. En su análisis, el exguardameta señaló que la actuación dejó en evidencia problemas tanto en la línea defensiva como en la capacidad del equipo para generar peligro en ataque.

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El resultado, en perspectiva: lo que busca el proceso

Diego Penny – Mano Menezes – Erick Noriega – Piero Magallanes Selección Peruana – Perú – deportes – 28 septiembre
Más allá de la goleada sufrida ante Estados Unidos, Penny puso el foco en la etapa de construcción que atraviesa Perú. El exarquero destacó la búsqueda de un esquema y nuevos futbolistas. (Selección Peruana)

Pese a la dureza de su diagnóstico, Penny también ubicó el tropiezo dentro de un contexto más amplio. Para el exarquero, la cifra final del marcador no debería ser el único parámetro con el que se mida este período de la selección, ya que el comando técnico atraviesa una etapa de construcción en la que la búsqueda de una identidad colectiva tiene prioridad sobre los resultados inmediatos.

“El resultado en sí, creo que no es tan importante porque claramente se está buscando un funcionamiento. Se está buscando que aparezcan jugadores”, sostuvo.

En esa misma línea, Penny también se refirió a Erick Noriega, volante de Gremio que no integró el once inicial ante los estadounidenses. El exarquero consideró que el mediocampista reúne las condiciones para actuar como pivote y que su presencia le otorga equilibrio al equipo, aunque especuló con que su ausencia pudo estar relacionada con la carga física acumulada tras una extensa seguidilla de partidos en su club.

“Con lo que vi del partido de Araujo y Garcés, Erick Noriega tranquilamente puede jugar de contención, como lo ha hecho en los últimos partidos. Te da solidez en el medio y les da libertad a los volantes para que los demás ataquen y Perú va a tener bastante equilibrio”, explicó. Y agregó: “Sigo pensando que Noriega llegó cargado a la selección por muchos partidos. Es una locura la cantidad de partidos que juega, pero si no lo metió a este partido es porque seguramente tiene alguna carga muscular”.

Magallanes, la nota positiva en medio del naufragio

Diego Penny – Mano Menezes – Erick Noriega – Piero Magallanes Selección Peruana – Perú – deportes – 28 septiembre
Piero Magallanes fue uno de los nombres que Diego Penny rescató tras la derrota ante Estados Unidos. El exarquero destacó su atrevimiento, sus pases y la capacidad para mostrarse ante un rival exigente (Selección Peruana)

En medio de un panorama adverso, Penny rescató la actuación de Piero Magallanes como uno de los pocos puntos a favor que dejó el encuentro. El futbolista, proveniente del fútbol local, tuvo la oportunidad de mostrarse ante un rival de jerarquía internacional y, según el exarquero, aprovechó el espacio para dar señales de que puede ser tenido en cuenta en futuras convocatorias.

“Para mí, creo que hizo un buen partido Magallanes, tuvo atrevimiento, desinhibido en varias ocasiones, levantaba la cabeza, daba buenos pases. Creo que uno esperaba que un jugador como Magallanes, que es del torneo local, pueda asomar la cabeza y decir que puede estar convocado más adelante”, indicó Penny.

Para el exguardameta, la aparición de futbolistas con ese perfil es parte del objetivo que persigue el cuerpo técnico en esta etapa: ampliar el abanico de opciones disponibles y construir una base más sólida de cara a los compromisos que se avecinan.

La selección peruana tiene por delante el amistoso ante México, programado para el martes 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, a las 8.00 p. m. (hora peruana). El partido será la primera oportunidad para que Mano Menezes aplique correcciones tras el golpe recibido ante los estadounidenses y para que algunos de los jugadores señalados por Penny, como Noriega y Magallanes, tengan mayor protagonismo dentro del esquema.

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