Alianza Lima intensifica su minipretemporada con la presencia de Paolo Guerrero, el retorno de D’Alessandro Montenegro y la ausencia de Piero Cari

Paolo Guerrero deja atrás una lesión y entrena a la par con sus compañeros, en Cieneguilla. - Crédito: @ClubALOficial

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Habitable es el entorno en el que trabaja Alianza Lima aprovechando el receso de la Liga 1 por la participación de la selección peruana en una serie de partidos amistosos en el extranjero. Con la consigna de ajustar detalles a nivel general, Pablo Guede dio luz verde para una pequeña pretemporada de aproximadamente dos semanas.

El lugar elegido para activar los entrenamientos, dividido en tres sesiones diarias, es Cieneguilla, donde se trabaja con absoluto hermetismo en distintos aspectos, siendo la definición lo más atendible para el comando técnico.

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Paolo Guerrero integra la expedición hacia Cieneguilla. - Crédito: Alianza Lima

Durante el inicio de la última semana de septiembre, se ha conocido que Paolo Guerrero va dejando atrás una lesión al tobillo y ha podido integrarse con absoluta normalidad a los ejercicios con balón en espacio reducido.

También ha sido de conocimiento público que el DT Guede recuperará a un futbolista que no ha visto acción desde hace más de un semestre: D’ Alessandro Montenegro. Su buena condición y resistencia, de hecho, le han abierto la puerta para que sea titular contra Palestino.

El 'Huasi', muy servicial, se dedicó a atender a los simpatizantes antes de dar inicio a la minipretemporada, en Cieneguilla. | VIDEO: Jordy Flores

Como la intertemporada es una ocasión especial para revitalizar al plantel, el CT de Alianza Lima aprobó que algunos futbolistas de las divisiones menores participen. Destaca la presencia de Adriano Neciosup, joven valor que hace no mucho hizo una pasantía por Flamengo.

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Entretanto, otros talentos han quedado afuera de la planificación, pero para emplearse de lleno en la Villa Deportiva Nacional pensando en la U20 de Perú, entre ellos sobresalen Piero Cari, Jiuseppi García, Fabrizio Mesías y Geray Motta.

Alianza Lima ha dado inicio a su pequeña pretemporada, aprovechando el receso del campeonato peruano. - Crédito: @ClubALOficial

Rival a la vista

Por los evidentes problemas de contundencia en área rival, Alianza Lima ha dado un paso adecuado al organizar un partido amistoso internacional, en Matute, contra Palestino (CHI), oponente que claramente servirá como termómetro para recuperar buenas sensaciones y que las mismas se traduzcan en un score favorable.

Aunque sea un amistoso, el club de La Victoria se tomará el juego con la máxima seriedad posible. De ahí que el entrenador Pablo Guede mande a la cancha del estadio Alejandro Villanueva a su mejor oncena, liderada por el goleador Eryc Castillo, que en los últimos días ha sido tanteado por Santos Laguna (MEX).

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El partido ante el elenco chileno está bastante avanzado y sería una de las dos pruebas que afrontará el plantel durante el receso. (Video: L1MAX)

Al cabo de ese ensayo, del que se sacarán muchas conclusiones para enmendar la plana en el Torneo Clausura 2026, las autoridades de Alianza Lima analizarán la opción de impulsar un último encuentro de preparación. Inicialmente se había pensado en Emelec (ECU), pero la posibilidad ha sido descartada.

En caso no se logre establecer un acuerdo de partido más, los puntuales ‘íntimos’ tendrán una mayor exigencia en los entrenamientos y gimnasio para regresar de la mejor manera posible a la reanudación del Torneo Clausura 2026, donde ha cedido demasiado terreno por una mala racha.

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Alianza Lima recibe en Matute a Palestino, en el marco de un amistoso internacional. - Crédito: @ClubALOficial

El calendario liguero le depara a Alianza Lima un examen de mucha complejidad cuando visite a Cusco FC en su guarida. A su favor juega que en lo que va del año no ha hincado la rodilla en la altura; por lo contrario, ha salido más que revitalizado con resultados plausibles.

Por haber salido ganadores del Apertura 2026, con un desenvolvimiento impresionante, los de Pablo Guede tienen la primera chance para acceder a la final nacional, siempre y cuando sigan manteniéndose entre los dos primeros lugares de la Tabla Acumulada.