El Gobierno confirmó el feriado nacional por la visita del papa León XIV

El papa León XIV (Foto: Andina/AFP)

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El Gobierno declaró feriado nacional el 9 de noviembre por la visita del papa León XIV, en el marco de una gira apostólica que se extenderá del 8 al 11 de ese mes en el territorio nacional y abarcará Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. El decreto de necesidad y urgencia (DNU), firmado por el presidente Javier Milei y publicado este lunes en el Boletín Oficial, también establece días no laborables diferenciados para Córdoba y la provincia de Buenos Aires el 10 y el 11, respectivamente.

De acuerdo con lo dispuesto, el lunes, fecha en la que se realizará la multitudinaria misa en Palermo, será feriado en todo el territorio nacional. El martes 10 regirá únicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en la provincia de Córdoba, mientras que el miércoles 11 será no laborable exclusivamente en la provincia de Buenos Aires. El instrumento invoca razones de seguridad, logística y ordenamiento del tránsito, y señala que la magnitud de los eventos previstos haría imposible compatibilizarlos con una jornada hábil.

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A su vez, se creó la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para planificar, articular y conducir todas las acciones necesarias. La unidad estará encabezada por un funcionario con rango de secretario, con carácter ad honorem, y tendrá vigencia de hasta doce meses.

El papa León XIV, junto al presidente Javier Milei en el Vaticano (Foto: Reuters)

Así quedó la agenda del papa León XIV

León XIV aterrizará el domingo 8 de noviembre a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Florida, Uruguay. Tras pisar suelo argentino, su primera parada será el Monumento al General San Martín, en la Plaza San Martín, seguida de un encuentro con Milei en la Casa Rosada y un acto con autoridades, diplomáticos y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad, a las 18:30.

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El lunes 9, el pontífice visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole y a las 11:30 presidirá la misa multitudinaria frente al Monumento a los Españoles, en Palermo. Por la tarde, tendrá un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), luego una reunión con líderes religiosos en el Palacio San Martín y cerrará la jornada con vísperas en la Catedral Metropolitana y cena con obispos en el Arzobispado. El martes 10 volará a Córdoba para una misa en la Escuela de Aviación Militar y una visita a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, antes de regresar a Buenos Aires para presidir una vigilia juvenil a las 20:15. El miércoles 11, último día de la visita, recorrerá el Complejo Penitenciario Federal y celebrará una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján; a las 14:00 partirá desde Ezeiza hacia Lima, donde llegará esa misma tarde.

Se espera que más de 20 mil fieles participen de la misa del papa León XIV

A través de la Oficina del Presidente, el Gobierno nacional emitió un comunicado en el que agradeció al Vaticano la decisión de incluir a la Argentina en la gira. “La visita del Papa León XIV constituye un acontecimiento de especial trascendencia para la República Argentina y una oportunidad de encuentro para todos los argentinos. La Argentina espera al Santo Padre con alegría y afecto”, concluye el texto con la firma de Milei.

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Para el operativo, el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, convocó a 20.000 voluntarios. “Hasta el día de hoy hay registrados aproximadamente catorce mil, así que bienvenidos los que puedan incorporarse”, dijo. A su vez, informó que quienes participen contarán con pasajes gratuitos en la red SUBE durante los días de la visita. El financiamiento será compartido: cada jurisdicción afrontará los gastos de los eventos en su territorio, mientras que los costos de la Unidad Ejecutora se imputarán al presupuesto de la Jefatura de Gabinete de Ministros.