Perú

Gobierno no contempla tres feriados por visita del papa León XIV y ministro descarta reducir los días de descanso este año

Juan Sheput precisó que el Ejecutivo estudia cómo facilitar el desplazamiento de los fieles durante la visita del pontífice, prevista para noviembre.

Un papa vestido de blanco saluda con la mano levantada junto a un calendario de noviembre de 2026 tachado con una equis roja.
Un calendario del mes de noviembre de 2026 tachado con una cruz roja aparece detrás de un papa que saluda con la mano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La visita del papa León XIV al Perú tendrá medidas especiales para facilitar el desplazamiento de los ciudadanos, pero el Gobierno todavía no contempla establecer tres días de feriado por la llegada del pontífice. El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, aclaró que la decisión sobre los días no laborables sigue bajo evaluación.

La presencia del papa en el país está prevista para noviembre y contempla actividades en distintas ciudades. La agenda difundida incluye Lima y otros destinos, por lo que las autoridades analizan cómo facilitar la asistencia de los ciudadanos sin generar un impacto mayor sobre las actividades laborales.

PUBLICIDAD

La discusión sobre los feriados surgió en paralelo a la preparación de las actividades públicas previstas durante la visita. El Ejecutivo evalúa una medida que permita el desplazamiento de los fieles, pero sin establecer tres jornadas consecutivas de descanso por la presencia de León XIV.

Sheput también se refirió a la situación general de los feriados nacionales. El ministro señaló que este año no se prevé reducir su número, debido a que cualquier modificación requiere un análisis previo y una eventual delegación de facultades para plantear cambios en el calendario.

Juan Sheput descarta tres feriados por la visita papal

Juan Sheput, titular de la cartera de Trabajo, ofrece detalles sobre las discusiones en el Consejo de Ministros respecto a los feriados y la visita del Papa. Esto ocurre en el contexto de la recomendación de la Comisión de Constitución de no aprobar el pedido de facultades delegadas al Ejecutivo. | Canal N

El titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo precisó que la posibilidad de otorgar tres días de feriado por la visita del papa León XIV no corresponde a una decisión adoptada por el Ejecutivo. La propuesta todavía se encuentra bajo análisis dentro del Consejo de Ministros.

PUBLICIDAD

“En estos momentos ha salido en los medios que el Gobierno quiere dar tres días de feriado. No va a ser así. Estamos estudiándolo en el Consejo de Ministros”, señaló Juan Sheput.

El ministro explicó que el objetivo de las autoridades consiste en permitir que la población pueda acudir a las actividades vinculadas con la visita del pontífice, pero con una medida que tome en cuenta el funcionamiento de las actividades productivas.

“Estamos viendo la fórmula de que el pueblo peruano pueda acudir a ver al Papa, pero sin que esto signifique también problemas con la productividad”, indicó.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

papa León XIVferiadosJuan SheputPapa León XIV en PerúVisita del Papa León XIV a Perúperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Premier arremete contra congresistas que rechazan facultades e impulsan mociones contra ministros: “Deberían superar la elección”

El jefe del gabinete los tildó de “extremos y radicales” y pidió a sus aliados “dar batalla política”, mientras confió en que otras bancadas “estarán a la altura” y respaldarán al Ejecutivo

Premier arremete contra congresistas que rechazan facultades e impulsan mociones contra ministros: “Deberían superar la elección”

Alineaciones de Perú vs México: posibles titulares del partido amistoso en Nueva Jersey por fecha FIFA 2026

Mano Menezes y Rafa Márquez afinan los últimos detalles de sus equipos para este esperado duelo internacional. Conoce todos los detalles

Alineaciones de Perú vs México: posibles titulares del partido amistoso en Nueva Jersey por fecha FIFA 2026

Sueldo mínimo sube a S/1.230 desde octubre: ¿cuándo llegará a los S/1.300 que anunció el Gobierno de Keiko Fujimori?

El primer tramo del aumento será de S/100 y entrará en vigencia el 1 de octubre. El Ejecutivo estableció que la subida de la RMV se aplicará de manera progresiva.

Sueldo mínimo sube a S/1.230 desde octubre: ¿cuándo llegará a los S/1.300 que anunció el Gobierno de Keiko Fujimori?

Harvey Colchado choca con sus colegas de Ahora Nación y rechaza censurar al ministro César Astudillo: le da plazo hasta diciembre

El diputado condiciona su respaldo a la censura al cumplimiento de cinco metas sobre seguridad, investigación criminal y reforma policial

Harvey Colchado choca con sus colegas de Ahora Nación y rechaza censurar al ministro César Astudillo: le da plazo hasta diciembre

Comisión de Constitución recomienda no aprobar pedido de facultades al Gobierno de Keiko Fujimori y enviarlo al archivo, según predictamen

El documento recomienda la “no aprobación y envío al archivo” de la propuesta presentada por el Gobierno. El debate en la Comisión de Constitución está programado para el 29 y 30 de septiembre

Comisión de Constitución recomienda no aprobar pedido de facultades al Gobierno de Keiko Fujimori y enviarlo al archivo, según predictamen
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Premier arremete contra congresistas que rechazan facultades e impulsan mociones contra ministros: “Deberían superar la elección”

Premier arremete contra congresistas que rechazan facultades e impulsan mociones contra ministros: “Deberían superar la elección”

Harvey Colchado choca con sus colegas de Ahora Nación y rechaza censurar al ministro César Astudillo: le da plazo hasta diciembre

Comisión de Constitución recomienda no aprobar pedido de facultades al Gobierno de Keiko Fujimori y enviarlo al archivo, según predictamen

Gobierno de Keiko Fujimori oficializa el aumento del sueldo mínimo: primer tramo se aplicará desde octubre

¿Habrá feriados por la visita del Papa León XIV al Perú? Canciller Carlos Espá expone lo que evalúa el Gobierno

ENTRETENIMIENTO

BTS en Lima: ARMY Chile cuestionó el show de drones de Perú para Jimin y asegura que es una copia

BTS en Lima: ARMY Chile cuestionó el show de drones de Perú para Jimin y asegura que es una copia

Proyectos de ARMY Perú para BTS: todo lo que debes saber de los fan actions en el Estadio San Marcos

Avengers Doomsday: Cinemark y Cineplanet colapsaron en la preventa y entradas se agotaron en menos de una hora

BTS en Perú: reventa de entradas cuestan hasta los 7 mil soles para sus conciertos en el Estadio San Marcos

POP UP de BTS en Lima: estos son los productos que se agotaron a días de abrir sus puertas

DEPORTES

Alineaciones de Perú vs México: posibles titulares del partido amistoso en Nueva Jersey por fecha FIFA 2026

Alineaciones de Perú vs México: posibles titulares del partido amistoso en Nueva Jersey por fecha FIFA 2026

Club extranjero está interesado en Eryc Castillo: prepara millonaria oferta por la figura de Alianza Lima

Gianluca Lapadula, ofuscado por el mal paso de Perú en el inicio de la gira norteamericana tras fuerte caída ante Estados Unidos: “Nos duele mucho”

El notable balance de Thiago Kosloski con la Sub-20 en los Juegos ODESUR 2026 y por qué el futuro de la selección peruana se encuentra en sus manos

A qué hora juega Perú vs México: partido amistoso en Nueva Jersey por fecha FIFA 2026