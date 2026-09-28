Gobierno no contempla tres feriados por visita del papa León XIV y ministro descarta reducir los días de descanso este año

Un calendario del mes de noviembre de 2026 tachado con una cruz roja aparece detrás de un papa que saluda con la mano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La visita del papa León XIV al Perú tendrá medidas especiales para facilitar el desplazamiento de los ciudadanos, pero el Gobierno todavía no contempla establecer tres días de feriado por la llegada del pontífice. El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, aclaró que la decisión sobre los días no laborables sigue bajo evaluación.

La presencia del papa en el país está prevista para noviembre y contempla actividades en distintas ciudades. La agenda difundida incluye Lima y otros destinos, por lo que las autoridades analizan cómo facilitar la asistencia de los ciudadanos sin generar un impacto mayor sobre las actividades laborales.

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La discusión sobre los feriados surgió en paralelo a la preparación de las actividades públicas previstas durante la visita. El Ejecutivo evalúa una medida que permita el desplazamiento de los fieles, pero sin establecer tres jornadas consecutivas de descanso por la presencia de León XIV.

Sheput también se refirió a la situación general de los feriados nacionales. El ministro señaló que este año no se prevé reducir su número, debido a que cualquier modificación requiere un análisis previo y una eventual delegación de facultades para plantear cambios en el calendario.

Juan Sheput descarta tres feriados por la visita papal

Juan Sheput, titular de la cartera de Trabajo, ofrece detalles sobre las discusiones en el Consejo de Ministros respecto a los feriados y la visita del Papa. Esto ocurre en el contexto de la recomendación de la Comisión de Constitución de no aprobar el pedido de facultades delegadas al Ejecutivo. | Canal N

El titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo precisó que la posibilidad de otorgar tres días de feriado por la visita del papa León XIV no corresponde a una decisión adoptada por el Ejecutivo. La propuesta todavía se encuentra bajo análisis dentro del Consejo de Ministros.

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“En estos momentos ha salido en los medios que el Gobierno quiere dar tres días de feriado. No va a ser así. Estamos estudiándolo en el Consejo de Ministros”, señaló Juan Sheput.

El ministro explicó que el objetivo de las autoridades consiste en permitir que la población pueda acudir a las actividades vinculadas con la visita del pontífice, pero con una medida que tome en cuenta el funcionamiento de las actividades productivas.

“Estamos viendo la fórmula de que el pueblo peruano pueda acudir a ver al Papa, pero sin que esto signifique también problemas con la productividad”, indicó.

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