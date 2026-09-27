Perú

BTS en Perú: entradas en reventa llegan hasta los 7 mil soles para sus conciertos en el Estadio San Marcos

A solo unos días del evento más esperado por ARMY, diversos usuarios vienen revendiendo sus entradas a precios impensados

Integrantes de BTS cantan frente a una captura de pantalla con un mapa de estadio y precios de entradas expresados en soles.
Un gráfico del mapa de un estadio expone los precios de reventa de entradas en soles para una presentación del grupo de K-pop BTS. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Faltan pocos días para los conciertos de BTS en el Estadio San Marcos y las tres fechas previstas para el 7, 9 y 10 de octubre ya están agotadas en los canales oficiales. El sold out impulsó la aparición de ofertas de reventa de entradas en plataformas digitales, donde algunos boletos se ofrecen por montos que superan los S/ 7 mil.

La expectativa entre ARMY, como se conoce a la comunidad de seguidores de la agrupación surcoreana, creció desde el inicio de la preventa. Desde entonces, usuarios comenzaron a publicar entradas en Marketplace de Facebook y otros espacios de compra y venta. En esa etapa, los precios oscilaban entre S/ 1.500 y S/ 2.500, según la zona elegida.

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Ahora, con las localidades oficiales agotadas, los valores se incrementaron. En Viagogo todavía aparecen boletos para las presentaciones de BTS en Lima, aunque la disponibilidad es limitada y depende de cada sector del recinto. La plataforma funciona como intermediaria entre vendedores y compradores, por lo que los montos no corresponden a la tarifa original de la ticketera.

Para el concierto del 7 de octubre, aún hay entradas publicadas en casi todas las zonas. Los precios comienzan en S/ 1.602 para Tribuna Norte. En Tribuna Occidente, sector que ofrece ubicaciones numeradas, las publicaciones llegan a S/ 6.568.

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Captura de pantalla de un sitio web con el mapa interactivo del Estadio San Marcos y una lista de precios en soles para entradas
Un esquema del Estadio San Marcos en Lima detalla las tarifas en soles para la reventa de entradas del concierto de la banda BTS.

La segunda fecha, prevista para el 9 de octubre, también mantiene alternativas de reventa en las distintas áreas del Estadio San Marcos. Tribuna Norte parte de S/ 1.738, mientras que Occidente registra precios desde S/ 2.500 y ofertas que superan los S/ 6.500. Campo, por su parte, se mantiene por encima de los S/ 2.000.

Captura de pantalla de un mapa de asientos y precios en soles peruanos para un concierto en el Estadio San Marcos de Lima
Un portal de venta de entradas ofrece boletos de reventa para el concierto de BTS en el Estadio San Marcos de Lima a precios de hasta 6.568 soles peruanos.

Para el último show, el 10 de octubre, las opciones son más reducidas. Las publicaciones disponibles se concentran en Occidente y los precios parten de S/ 4.929. Algunos boletos superan los S/ 7 mil, la cifra más alta entre las tres fechas anunciadas para los conciertos de BTS.

Captura de pantalla de un mapa de asientos de un estadio con varios precios en soles peruanos y un recuadro rojo que destaca 7.115 soles
Una plataforma de venta de entradas ofrece boletos en reventa para el concierto del grupo BTS en el Estadio San Marcos de Lima por precios que alcanzan los 7.115 soles.

Los valores contrastan con los precios fijados durante la venta oficial. Tribuna Norte y Tribuna Sur costaron S/ 483. Tribuna Oriente y Tribuna Occidente tuvieron un valor de S/ 667, mientras que Campo se vendió a S/ 851.

La diferencia permite advertir que algunos boletos ofrecidos en reventa llegan a quintuplicar el precio original. En el caso de Occidente para el 10 de octubre, el incremento supera los S/ 6 mil frente al monto establecido en la venta inicial.

Ante este escenario, la ticketera recomendó evitar la compra de entradas en reventa. La advertencia apunta a prevenir inconvenientes durante el ingreso al Estadio San Marcos, ya que los boletos adquiridos fuera de los canales autorizados pueden presentar problemas de validación o no corresponder a una operación segura.

Siete jóvenes con trajes oscuros y camisas blancas posan sonrientes en primer plano frente a un estadio lleno con luces rojas de fondo.
Los miembros del grupo BTS posan juntos sobre una imagen del Estadio San Marcos iluminado durante un concierto en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Se podrá transmitir el concierto por TiKTok?

No. El comunicado difundido entre los compradores establece que estarán prohibidas las transmisiones en vivo durante los conciertos. La medida alcanza a plataformas como TikTok, Instagram, Facebook y otras aplicaciones que permitan emitir imágenes y sonido en tiempo real.

La disposición forma parte de las reglas sobre cámaras y equipos de grabación dentro del Estadio San Marcos. La organización permitirá el ingreso de dispositivos fotográficos no profesionales para uso personal, aunque estableció límites para los equipos autorizados.

“Los asistentes pueden utilizar cámaras fotográficas no profesionales —por ejemplo, cámaras desechables, Polaroid o cámaras con lentes de menos de 15 cm de longitud— para uso personal”, señala el texto remitido a los compradores de entradas.

Recomendaciones para el concierto de BTS en San Marcos
Recomendaciones para el concierto de BTS en San Marcos

El reglamento prohíbe el ingreso con trípodes, monopiés, cámaras GoPro, selfie sticks y cámaras DSLR profesionales. Tampoco se admitirán cámaras con lentes fijos o desmontables que superen los 15,24 centímetros.

La comunicación añade que no se permitirá el acceso con cámaras de video ni la realización de grabaciones audiovisuales del espectáculo. También quedan prohibidas las grabaciones de audio profesional.

“Asimismo, está estrictamente prohibido realizar transmisiones en vivo del evento”, indica la organización. El comunicado no detalla las razones de la medida ni precisa cuáles serán los controles dentro del recinto para impedir las emisiones desde el público.

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