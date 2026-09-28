Club extranjero está interesado en Eryc Castillo: prepara millonaria oferta por la figura de Alianza Lima

El extremo ecuatoriano acumula 17 goles y 5 asistencias en 26 partidos de Liga 1 esta temporada y su rendimiento encendió las alarmas en el fútbol mexicano, donde Santos Laguna lidera la carrera por su fichaje con una propuesta millonaria. (Alianza Lima)

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Eryc Castillo atraviesa el mejor momento de su carrera. El atacante de 31 años se transformó en el motor ofensivo de Alianza Lima durante la temporada 2026, con números que no pasan desapercibidos en el continente: 17 anotaciones y 5 asistencias en 26 presentaciones en el torneo doméstico.

Esa producción lo convirtió en el máximo artillero del plantel blanquiazul y, al mismo tiempo, en el objeto de deseo de dos clubes de la Liga MX que ya movieron fichas concretas para intentar contratarlo. Uno de ellos, según reveló la prensa ecuatoriana, es Santos Laguna, institución con la que la ‘Culebra’ ya tuvo un vínculo entre 2019 y 2020.

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Santos Laguna vuelve sus ojos hacia un viejo conocido

El interés de Santos Laguna por Eryc Castillo toma fuerza en el mercado mexicano. El cuadro de Torreón prepara una propuesta millonaria por el extremo, quien ya defendió sus colores entre 2019 y 2020. (Alianza Lima)

El portal ecuatoriano El Futbolero fue el primero en señalar que el cuadro de Torreón trabaja en la confección de una propuesta formal para repatriar al atacante. La cifra que se maneja en los corrillos del mercado supera los 2 millones de dólares, un monto que refleja la magnitud del interés y la valoración que los mexicanos le asignan al jugador en este momento de su carrera.

“Santos Laguna prepararía una gran oferta de 2 millones de dólares por Eryc Castillo, que es la estrella en Alianza Lima”, precisó el medio citado en su publicación.

Por su parte, medios peruanos informaron que dos equipos de la Liga MX tomaron contacto con Franco Navarro durante el TransferRoom celebrado en São Paulo. Según esa misma fuente, el monto puesto sobre la mesa en esas conversaciones ronda también los 2 millones de dólares. Aunque ninguno de los dos clubes mexicanos fue identificado oficialmente por el medio limeño, la información que circula desde Ecuador apunta a Santos Laguna como uno de los interesados.

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Por el momento, no hay negociaciones formales en curso. El interés existe y es concreto, pero las partes aún no iniciaron un proceso de transferencia.

Alianza Lima no negocia hasta que termine la Liga 1

La directiva de Alianza Lima no contempla desprenderse de Eryc Castillo durante la recta final de la temporada. El extremo tiene contrato vigente y su continuidad es considerada clave para competir por el campeonato. (Alianza Lima)

Dentro de la institución blanquiazul hay una postura clara y unánime: Eryc Castillo no saldrá antes de que concluya el Torneo Clausura. El club compite por el título nacional y no está dispuesto a resignar a su jugador más influyente en la recta final de la temporada. En La Victoria son conscientes del valor que el ecuatoriano tiene en el mercado, pero la prioridad es deportiva.

El atacante tiene contrato con Alianza Lima hasta finales de 2027, según una fuente, o hasta 2028, de acuerdo con otra. En cualquier caso, la vigencia del vínculo otorga al club peruano una posición negociadora sólida: ningún equipo podrá llevarse a Castillo sin negociar directamente con la directiva blanquiazul y sin desembolsar una suma acorde a su rendimiento.

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Una vez cerrado el campeonato, la cúpula dirigencial evaluará las propuestas que lleguen. La institución no cierra las puertas a una salida, en especial considerando el ingreso económico que representaría una transferencia de esa envergadura. Pero ese análisis queda postergado para después de la última fecha.

El peso de la ‘Culebra’ en el esquema de Pablo Guede

Castillo fue uno de los protagonistas del Apertura conquistado por Alianza Lima y mantiene su importancia en el Clausura. Su rendimiento lo convirtió en una pieza difícil de reemplazar para Pablo Guede. (Alianza Lima)

Los números de Castillo en 2026 explican por qué su nombre genera tanto ruido en el mercado. El extremo participó directamente en 22 goles a lo largo de los 26 partidos que disputó, entre tantos y pases de gol. Esa cifra lo posiciona como la principal amenaza del equipo conducido por Pablo Guede y como una pieza difícil de reemplazar en el esquema táctico del entrenador argentino.

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Su aporte fue determinante en la conquista del Torneo Apertura 2026, título que Alianza Lima levantó con el ecuatoriano como uno de sus referentes. Ahora, con el Clausura en marcha y el club obligado a sumar puntos para pelear el campeonato sin necesidad de llegar a los playoffs, prescindir de Castillo en este tramo sería un golpe demasiado grande para absorber.

La ‘Culebra’ seguirá en La Victoria, al menos hasta que suene el pitazo final de la temporada. Lo que ocurra después dependerá de las ofertas que lleguen, de la voluntad del jugador y de una negociación que, si los números sobre la mesa son reales, promete ser una de las más resonantes del mercado sudamericano en los próximos meses.

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