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A qué hora juega Perú vs México: partido amistoso en Nueva Jersey por fecha FIFA 2026

La ‘bicolor’ afrontará el segundo amistoso de su gira en Norteamérica ante el combinado azteca. Conoce el horario y todos los detalles del encuentro

Perú enfrenta a México en su segundo amistoso en Norteamérica.
Perú enfrenta a México en su segundo amistoso en Norteamérica.
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La selección peruana volverá a tener acción este martes 29 de septiembre, cuando enfrente a México por un nuevo amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA 2026. El encuentro se disputará en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, y será el segundo compromiso de la gira que afronta la ‘Bicolor’ por territorio norteamericano.

El equipo dirigido por Mano Menezes buscará recuperarse después de la derrota ante Estados Unidos, mientras que el combinado mexicano afrontará su segundo partido bajo la conducción de Rafael Márquez, luego de empatar frente a Colombia. El duelo entre ambas selecciones representa una nueva prueba dentro de sus respectivos procesos rumbo al siguiente ciclo internacional.

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A qué hora juega Perú vs México, amistoso por fecha FIFA 2026

El partido entre Perú y México arrancará a las 20:00 horas (hora peruana). El encuentro se disputará en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Harrison, Nueva Jersey, donde la selección nacional afrontará su segundo compromiso de esta fecha FIFA.

En México, el pitazo inicial está previsto para las 19:00 horas, mientras que en la costa este de Estados Unidos, zona donde se encuentra el escenario del partido, comenzará a las 21:00 horas.

Para los aficionados de otros países de Sudamérica, el encuentro comenzará a las 20:00 horas en Colombia y Ecuador, a las 21:00 horas en Bolivia y Venezuela, y a las 22:00 horas en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. En España, el duelo se podrá seguir desde las 03:00 horas del miércoles 30 de septiembre.

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  • Fecha: martes 29 de septiembre de 2026
  • Hora: 8:00 p. m. (Perú)
  • Estadio: Sports Illustrated Stadium
  • Ciudad: Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos
  • Competencia: amistoso internacional por fecha FIFA
La selección peruana se alista para enfrentar a México por fecha FIFA.
La selección peruana se alista para enfrentar a México por fecha FIFA. Crédito: FPF

Canal TV de Perú vs México, amistoso por fecha FIFA 2026

El amistoso entre Perú y México será transmitido en señal abierta por América TV, mientras que los aficionados también podrán seguirlo mediante América tvGO, plataforma de streaming del canal. La programación deportiva de América TV contempla el encuentro dentro de la serie de amistosos que afrontará la ‘bicolor’ durante esta fecha FIFA.

En México, el partido cuenta con opciones de transmisión a través de TNT, truTV, HBO Max, Telemundo, Universo y Peacock, según la programación reportada para este compromiso.

¿Cómo llega Perú?

La selección peruana afrontará este compromiso después de caer 4-1 ante Estados Unidos en Orlando. La ‘bicolor’ comenzó ganando con un gol de Gianluca Lapadula, pero el conjunto estadounidense reaccionó y terminó remontando en la segunda mitad. El resultado dejó al equipo de Mano Menezes con la necesidad de mostrar una respuesta en su siguiente presentación.

El técnico brasileño continúa evaluando alternativas dentro de su plantel y cuenta con futbolistas de experiencia como Pedro Gallese, André Carrillo, Yoshimar Yotún y Gianluca Lapadula, además de jugadores jóvenes que buscan consolidarse en la selección absoluta. El duelo ante México será una nueva oportunidad para probar variantes dentro de este proceso.

Precisamente, la gira de Perú continuará después de este partido con los amistosos frente a Canadá y Colombia, por lo que el encuentro ante el ‘tri’ forma parte de una serie de compromisos que servirán para ampliar la evaluación del plantel.

Un resumen imperdible con las jugadas más destacadas y los goles que marcaron la derrota de Perú ante Estados Unidos por amistoso FIFA | América TV

¿Cómo llega México?

México llega al duelo después de empatar 1-1 frente a Colombia en Baltimore, en el que fue el debut de Rafael Márquez como entrenador de la selección absoluta. El conjunto colombiano se adelantó en el marcador, pero Gilberto Mora consiguió la igualdad para el ‘tri’ en el segundo tiempo.

El encuentro ante Perú será, por tanto, la segunda prueba de Márquez al frente del combinado mexicano. El estratega busca comenzar a darle forma a su nuevo proceso y cuenta con una convocatoria que combina futbolistas experimentados con jóvenes que buscan ganarse un lugar en el equipo nacional.

Entre los nombres que forman parte de esta etapa aparecen Hirving Lozano, Roberto Alvarado, Armando González y Gilberto Mora, este último protagonista del estreno de Márquez tras marcar ante Colombia. El partido contra Perú será la siguiente prueba del ‘tri’ durante esta fecha FIFA.

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