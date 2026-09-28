Cuto Guadalupe le gana juicio a Magaly Medina: Poder Judicial dicta prisión suspendida y pago de reparación civil

El exfutbolista Luis Guadalupe obtuvo un fallo favorable en el proceso por difamación contra la conductora Magaly Medina, a quien sancionaron con prisión suspendida.

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El exfutbolista Luis “Cuto” Guadalupe informó que el Poder Judicial resolvió a su favor la querella contra Magaly Medina por comentarios emitidos después del ampay de Charlene Castro, madre de su hijo. La decisión impuso a la conductora tres años de pena privativa de libertad suspendida por dos años, una multa de S/57.216,5 y el cumplimiento de una reparación civil cuyo monto no aparece en el documento difundido.

Según el texto que Guadalupe publicó en Instagram, la sentencia corresponde al expediente 08977-2023-0-1826-JR-PE-02, tramitado en el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Lima. El exjugador identificó a la jueza Silvia Marisa Villar Rodríguez como la magistrada que resolvió la querella que presentó contra Medina y la televisora ATV.

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“Creo en la justicia divina, y hoy también tengo razones para creer en la justicia de los hombres”, escribió Guadalupe.

Magaly Medina niega burlarse de la fe de Cuto Guadalupe y lanza fuerte frase. Captura: Magaly TV La Firme.

En su publicación, sostuvo que el fallo reconoció la existencia de injuria y difamación hacia su persona, a raíz de las expresiones de la conductora sobre su reacción ante la exposición pública de su entorno familiar.

La condena incluye tres años de prisión suspendida y una multa

La resolución judicial difundida establece que Magali Jesús Medina Vela fue condenada como autora de los delitos contra el honor, en las modalidades de injuria y difamación agravada, en agravio de Luis Alberto Guadalupe Rivera.

La jueza impuso tres años de pena privativa de libertad, aunque suspendió su ejecución por dos años. Durante ese periodo, Medina deberá cumplir reglas de conducta, entre ellas no cambiar de domicilio ni salir del país sin autorización judicial, firmar cada 30 días ante la Corte Superior de Justicia de Lima y abstenerse de emitir expresiones que puedan constituir injuria o difamación contra el querellante.

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El Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Lima condenó a Magaly Medina a tres años de prisión suspendida por difamación agravada contra Luis Alberto Guadalupe.

La sentencia también establece que la conductora no deberá cometer otro delito y tendrá que cumplir con el pago de la multa en un plazo de 10 días desde la notificación. El documento precisa, además, que debe abonar la reparación civil dentro del periodo de suspensión de la pena, que comprende dos años.

La multa fijada asciende a 202 días-multa, equivalentes a S/57.216,5. El texto judicial advierte que el incumplimiento de las reglas de conducta o del pago de la multa puede derivar en la revocatoria de la pena suspendida y en su conversión en efectiva, conforme a los artículos 56 y 59 del Código Penal.

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El documento compartido no detalla el monto de la reparación civil. Por ello, esa cifra deberá confirmarse con la resolución íntegra o con una comunicación oficial posterior del Poder Judicial.

El origen del caso fue el tratamiento posterior al ampay de Charlene Castro

La controversia se remonta al 15 de mayo de 2023, cuando el programa Magaly TV, la firme difundió imágenes de Charlene Castro al salir de un hotel de Barranco junto a otro hombre. Castro era entonces pareja de Guadalupe y madre de su hijo.

Tras la emisión, el exfutbolista ofreció una conferencia de prensa y afirmó que no buscaría exponer ni juzgar públicamente a la madre de su hijo. “Yo no soy quien para juzgar, yo también cargo mi cruz, nadie es perfecto”, declaró en ese momento.

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Instante que Charlene Castro abandonaba el hotel donde estuvo por una hora con misterioso hombre

Guadalupe señaló que su decisión de mantener una posición de respeto hacia Castro se convirtió después en objeto de comentarios y burlas dentro del programa de Medina. En su publicación reciente, sostuvo que la relación de pareja ya había terminado, aunque insistió en que su deber era proteger a la madre de su hijo del “maltrato público”.

“No iba a juzgar ni a humillar a la madre de mi hijo. La relación de pareja había terminado, pero mi deber era proteger a ambos del maltrato público, no sumarme a él”, escribió el exjugador.

El caso, por tanto, no se centra en la difusión inicial del ampay, sino en el contenido de los comentarios posteriores atribuidos a la conductora sobre la reacción de Guadalupe y sobre la forma en que enfrentó la situación familiar.

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Magaly Medina dijo que se burló de la infidelidad y no de la fe de Guadalupe

En abril de 2026, Medina se refirió públicamente a la demanda durante una emisión de su programa. La conductora confirmó que Guadalupe la había denunciado y cuestionó que considerara difamatorios sus comentarios.

“Ustedes saben que Cuto Guadalupe me ha demandado porque la gente acá demanda por cualquier cosa, no tienen correa ni siquiera para soportar una crítica”, expresó Medina el 16 de abril, según informó Infobae.

La presentadora sostuvo que sus expresiones se relacionaban con la infidelidad que involucró a Charlene Castro. “¿Que me he burlado de su fe? ¿Cómo me voy a burlar de su fe? Me burlé de sus cachos”, afirmó.

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Magaly Medina niega burlarse de la fe de Cuto Guadalupe y lanza fuerte frase. Captura: Magaly TV La Firme.

Guadalupe, en cambio, sostuvo que las expresiones de la conductora afectaron su honor y el de su familia. En su pronunciamiento tras conocer el fallo, afirmó que no recibía la decisión “con ánimo de revancha”, sino como una respuesta judicial frente a la exposición y las burlas que denunció.

“Esta sentencia no es solo mía. Es una advertencia para quienes pretenden normalizar que la vida privada de una persona o una familia se puede exhibir públicamente con el único afán de ganar audiencia y dinero a costa del honor y el buen nombre de las personas”, escribió.

La resolución difundida no permite establecer si la defensa de Medina apelará la decisión ni si el fallo quedó consentido. Ese estado procesal deberá verificarse en el expediente judicial.

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