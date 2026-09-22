Diego Penny criticó a Bryan Reyna por explosivos comentarios en Universitario: “Le juega en contra, tiene que verse en el espejo”

El exarquero habló de las sorpresivas confesiones del extremo peruano por su falta de continuidad en la 'U'. (Video: Después de Todo)

Guardar

Universitario de Deportes cayó ante Deportivo Garcilaso en Cusco y el resultado abrió críticas por el rendimiento de la ‘U’, la labor del técnico Héctor Cúper y las declaraciones que Bryan Reyna realizó tras el partido, en medio de su malestar por la falta de continuidad.

El extremo disputó su primer encuentro en el Torneo Clausura después de 10 fechas. Su exposición ante la prensa puso el foco en su situación dentro del plantel y motivó el análisis de Diego Penny, quien advirtió que ese tipo de reclamos públicos puede perjudicar al futbolista.

PUBLICIDAD

“Lo que hizo Bryan Reyna le puede jugar en contra 100%, porque si él quiere comunicarse o gritarle al mundo de que quiere jugar, de que está bien... Nosotros no vemos los entrenamientos del día a día, el que lo ve es el técnico”, afirmó en primera instancia para el programa Después de Todo.

El exguardameta reconoció la intención del propio Reyna, pero dejó en claro que esa comunicación con el técnico Héctor Cúper debe producirse cara a cara y lejos de las cámaras. “Si él quiere comunicarse con alguien, tiene que agarrarlo al técnico, encerrarse con él y pedirle ‘profesor Cúper, por favor, regáleme 10 minutos’. Te encierras con él o le invitas un café o donde quieras, y le dices ‘’profe’, esto, esto, esto y esto. ¿Qué pasa? ¿Por qué no estoy jugando?’. Lo que quieras encerrado en cuatro puertas con el entrenador. Hoy él mismo se expone pidiendo explicaciones ante la prensa, usando de canal a la prensa. Esto le puede jugar una muy mala pasada", comentó.

PUBLICIDAD

Tras la goleada sufrida ante Deportivo Garcilaso en Cusco, el extremo peruano expuso su malestar por la ausencia de minutos en la 'U' bajo la tutela de Héctor Cúper. (Video: L1 MAX)

La situación remite a un antecedente de 2023, cuando Bryan Reyna también manifestó su incomodidad ante los medios por no haber jugado las finales ante Universitario durante el ciclo de Mauricio Larriera como DT de Alianza Lima.

Aquel episodio y el reclamo posterior al encuentro en Cusco, sumado a otras diferencias con entrenadores en su carrera deportiva, muestran una coincidencia: el futbolista optó por exteriorizar su malestar en un momento de baja participación.

Diego Penny sobre la autocrítica que tiene que hacer Bryan Reyna

Diego Penny extendió su análisis a los jugadores jóvenes y a las personas que forman parte del entorno de Bryan Reyna. Para él, los futbolistas necesitan acompañamiento para procesar las frustraciones y decidir cómo comunicar sus reclamos.

PUBLICIDAD

“¿Sabes cuál es el gran problema en estos casos? Estamos hablando de Bryan Reyna, pero para que otros muchachos jóvenes que están saliendo, tu entorno, quién te apoya, quién te aconseja”, expresó.

Diego Penny criticó a Bryan Reyna por explosivos comentarios en Universitario.

El ‘Flaco’ sostuvo que un jugador debe contar con personas cercanas que le indiquen cuándo y cómo abordar un conflicto. Esa función, afirmó, puede evitar que una reacción inmediata afecte su relación con el entrenador o su posición dentro del plantel. “Uno tiene que tener alguien que te haga ver las cosas de la mejor manera, que te pueda aconsejar, hasta dar un consejo de cómo te comunicas”, precisó.

PUBLICIDAD

El segundo punto de su cuestionamiento fue la autocrítica, ya que consideró que el ‘Picante’ debe revisar primero su propio rendimiento y sus decisiones antes de reclamar oportunidades mediante declaraciones públicas.

“Uno tiene que verse primero en el espejo. Es lo que hablamos de Alejandro Duarte, que venía con error tras error. El día que Alejandro vuelva a ser sólido y todo es cuando él acepte que se está equivocando; y Bryan Reyna también. Tiene que verse en el espejo y después tratar de exigir algo a través de los medios de comunicación, es lo peor que puede hace”, indicó.

PUBLICIDAD