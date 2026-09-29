El récord que Pedro Gallese está a punto de lograr con la selección peruana: igualaría a Roberto ‘Chorri’ Palacios

El guardameta del combinado nacional enfrentará a México este martes 29 de septiembre en Nueva Jersey con 127 partidos en su haber. Si disputa el amistoso, alcanzará las 128 apariciones con la Blanquirroja y se colocará entre los cinco futbolistas más convocados de la historia (Selección Peruana)

Guardar

Pedro Gallese está a un paso de escribir una nueva página en su trayectoria con la selección peruana. El arquero nacional sería titular este martes ante México en un amistoso internacional que se disputará desde las 20:00 horas peruanas en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey.

Si el guardameta completa ese compromiso, sumará su aparición número 128 con la Blanquirroja, una cifra que lo ubicará a la par de Roberto Palacios en la tabla histórica de futbolistas con mayor cantidad de partidos defendiendo los colores patrios.

PUBLICIDAD

El encuentro será el segundo de la gira internacional que viene disputando el equipo conducido por Mano Menezes, luego de la derrota por 4-1 frente a Estados Unidos.

Un recorrido que comenzó en 2014

Pedro Gallese acumula 127 partidos con la selección peruana desde su debut en 2014. El arquero fue titular en los cuatro encuentros de Perú durante 2026 y mantiene su lugar entre los habituales. (EFE)

Desde su debut con la selección hace más de una década, Gallese construyó una presencia sostenida entre los palos de la Blanquirroja. Partido a partido, convocatoria a convocatoria, el arquero fue acumulando minutos y encuentros hasta convertirse en una de las figuras más representativas del combinado nacional en las últimas generaciones. Sus registros de 2026 confirman esa continuidad: fue titular en los cuatro partidos que disputó Perú durante el año, según datos de Opta Analyst y National Football Teams.

PUBLICIDAD

Con 127 apariciones internacionales en su haber, el denominado “Pulpo” ya ocupa el quinto lugar en el historial de convocados más frecuentes de la selección peruana. Por encima de él se ubican nombres que definen décadas del fútbol nacional: Yoshimar Yotún encabeza la lista con 134 partidos, seguido por Luis Advíncula con 131 y Paolo Guerrero con 129. El cuarto lugar corresponde a Roberto Palacios, histórico volante que acumuló 128 presencias entre 1992 y 2012.

Si Gallese salta al campo este martes en Harrison, igualará ese registro y quedará a un solo escalón de Guerrero, a dos de Advíncula y a seis del actual líder histórico, Yotún. Una perspectiva que, para alguien que sigue en actividad y mantiene la titularidad, no luce lejana.

PUBLICIDAD

La tabla que reordena la historia

La lista de los jugadores con más presencias internacionales de Perú tiene a Gallese en el quinto lugar. El arquero todavía está en actividad y puede seguir escalando posiciones con cada convocatoria. (Selección Peruana)

El listado de los diez futbolistas peruanos con más partidos en la selección refleja la magnitud del camino recorrido por Gallese. Detrás de él aparecen figuras de distintas épocas: André Carrillo con 108 encuentros, el histórico defensor Héctor Chumpitaz con 105 entre 1965 y 1981, Jefferson Farfán con 102, Jorge Soto con 101 y Christian Cueva con 100.

Lo que distingue al arquero de Deportivo Cali de Colombia dentro de ese grupo es que, a diferencia de varios de los nombres mencionados, sigue en plena actividad y mantiene la confianza del cuerpo técnico. Eso le otorga una ventaja concreta: cada convocatoria es una nueva oportunidad de avanzar en ese registro. El amistoso ante México no es un partido cualquiera para él, aunque el contexto del encuentro tampoco sea menor para el equipo.

PUBLICIDAD

La selección peruana llega a este compromiso con la necesidad de mejorar la imagen dejada ante Estados Unidos, donde sufrió una goleada que encendió las alarmas. El duelo ante el conjunto mexicano servirá como banco de pruebas para que Mano Menezes evalúe variantes, ajuste el esquema y encuentre respuestas antes de los próximos compromisos oficiales.

Un amistoso con doble lectura

Pedro Gallese afrontará ante México un amistoso con un objetivo personal e importancia colectiva. El arquero puede igualar a Roberto Palacios mientras Perú busca mejorar su imagen tras el 4-1. (Selección Peruana)

Para la Blanquirroja, el partido ante México tiene una dimensión colectiva clara: recuperar confianza, probar alternativas y seguir la gira con una actuación más sólida que la del debut. Para Gallese, en cambio, el encuentro carga con un significado adicional que trasciende el resultado.

PUBLICIDAD

Llegar a 128 partidos con la selección no es un número abstracto. Es la suma de más de diez años de presencia ininterrumpida, de clasificatorias, de Copa América, de amistosos en distintos continentes y de una jerarquía ganada dentro del grupo. Pocos arqueros en la historia del fútbol peruano pueden exhibir una trayectoria de esa extensión con la camiseta nacional.

El Sports Illustrated Stadium de Harrison será, si el plan del cuerpo técnico se confirma, el escenario donde Pedro Gallese iguale a uno de los referentes históricos de la selección. Un hito que no necesita de grandes celebraciones para tener peso: los números, solos, ya cuentan la historia.

PUBLICIDAD