Perú Deportes

El récord que Pedro Gallese está a punto de lograr con la selección peruana: igualaría a Roberto ‘Chorri’ Palacios

El guardameta lleva más de una década siendo titular indiscutido bajo los tres palos de la Blanquirroja. Este martes, en Nueva Jersey, podría sellar uno de los hitos personales más importantes de su carrera internacional

Pedro Gallese – Selección Peruana – Perú – deportes – 28 septiembre
El guardameta del combinado nacional enfrentará a México este martes 29 de septiembre en Nueva Jersey con 127 partidos en su haber. Si disputa el amistoso, alcanzará las 128 apariciones con la Blanquirroja y se colocará entre los cinco futbolistas más convocados de la historia (Selección Peruana)
Guardar

Pedro Gallese está a un paso de escribir una nueva página en su trayectoria con la selección peruana. El arquero nacional sería titular este martes ante México en un amistoso internacional que se disputará desde las 20:00 horas peruanas en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey.

Si el guardameta completa ese compromiso, sumará su aparición número 128 con la Blanquirroja, una cifra que lo ubicará a la par de Roberto Palacios en la tabla histórica de futbolistas con mayor cantidad de partidos defendiendo los colores patrios.

PUBLICIDAD

El encuentro será el segundo de la gira internacional que viene disputando el equipo conducido por Mano Menezes, luego de la derrota por 4-1 frente a Estados Unidos.

Un recorrido que comenzó en 2014

Pedro Gallese – Selección Peruana – Perú – deportes – 28 septiembre
Pedro Gallese acumula 127 partidos con la selección peruana desde su debut en 2014. El arquero fue titular en los cuatro encuentros de Perú durante 2026 y mantiene su lugar entre los habituales. (EFE)

Desde su debut con la selección hace más de una década, Gallese construyó una presencia sostenida entre los palos de la Blanquirroja. Partido a partido, convocatoria a convocatoria, el arquero fue acumulando minutos y encuentros hasta convertirse en una de las figuras más representativas del combinado nacional en las últimas generaciones. Sus registros de 2026 confirman esa continuidad: fue titular en los cuatro partidos que disputó Perú durante el año, según datos de Opta Analyst y National Football Teams.

PUBLICIDAD

Con 127 apariciones internacionales en su haber, el denominado “Pulpo” ya ocupa el quinto lugar en el historial de convocados más frecuentes de la selección peruana. Por encima de él se ubican nombres que definen décadas del fútbol nacional: Yoshimar Yotún encabeza la lista con 134 partidos, seguido por Luis Advíncula con 131 y Paolo Guerrero con 129. El cuarto lugar corresponde a Roberto Palacios, histórico volante que acumuló 128 presencias entre 1992 y 2012.

Si Gallese salta al campo este martes en Harrison, igualará ese registro y quedará a un solo escalón de Guerrero, a dos de Advíncula y a seis del actual líder histórico, Yotún. Una perspectiva que, para alguien que sigue en actividad y mantiene la titularidad, no luce lejana.

La tabla que reordena la historia

Pedro Gallese – Selección Peruana – Perú – deportes – 28 septiembre
La lista de los jugadores con más presencias internacionales de Perú tiene a Gallese en el quinto lugar. El arquero todavía está en actividad y puede seguir escalando posiciones con cada convocatoria. (Selección Peruana)

El listado de los diez futbolistas peruanos con más partidos en la selección refleja la magnitud del camino recorrido por Gallese. Detrás de él aparecen figuras de distintas épocas: André Carrillo con 108 encuentros, el histórico defensor Héctor Chumpitaz con 105 entre 1965 y 1981, Jefferson Farfán con 102, Jorge Soto con 101 y Christian Cueva con 100.

Lo que distingue al arquero de Deportivo Cali de Colombia dentro de ese grupo es que, a diferencia de varios de los nombres mencionados, sigue en plena actividad y mantiene la confianza del cuerpo técnico. Eso le otorga una ventaja concreta: cada convocatoria es una nueva oportunidad de avanzar en ese registro. El amistoso ante México no es un partido cualquiera para él, aunque el contexto del encuentro tampoco sea menor para el equipo.

La selección peruana llega a este compromiso con la necesidad de mejorar la imagen dejada ante Estados Unidos, donde sufrió una goleada que encendió las alarmas. El duelo ante el conjunto mexicano servirá como banco de pruebas para que Mano Menezes evalúe variantes, ajuste el esquema y encuentre respuestas antes de los próximos compromisos oficiales.

Un amistoso con doble lectura

Pedro Gallese – Selección Peruana – Perú – deportes – 28 septiembre
Pedro Gallese afrontará ante México un amistoso con un objetivo personal e importancia colectiva. El arquero puede igualar a Roberto Palacios mientras Perú busca mejorar su imagen tras el 4-1. (Selección Peruana)

Para la Blanquirroja, el partido ante México tiene una dimensión colectiva clara: recuperar confianza, probar alternativas y seguir la gira con una actuación más sólida que la del debut. Para Gallese, en cambio, el encuentro carga con un significado adicional que trasciende el resultado.

Llegar a 128 partidos con la selección no es un número abstracto. Es la suma de más de diez años de presencia ininterrumpida, de clasificatorias, de Copa América, de amistosos en distintos continentes y de una jerarquía ganada dentro del grupo. Pocos arqueros en la historia del fútbol peruano pueden exhibir una trayectoria de esa extensión con la camiseta nacional.

El Sports Illustrated Stadium de Harrison será, si el plan del cuerpo técnico se confirma, el escenario donde Pedro Gallese iguale a uno de los referentes históricos de la selección. Un hito que no necesita de grandes celebraciones para tener peso: los números, solos, ya cuentan la historia.

Temas Relacionados

Pedro GalleseSelección peruanaperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Lima será sede de la IFA7 Super Cup Perú 2026: el campeón irá a la Copa América Brasil 2027

Cuatro selecciones femeninas medirán fuerzas en el estadio Andrés Bedoya Díaz de Ate, en un torneo organizado por la International Football Association – IFA7

Lima será sede de la IFA7 Super Cup Perú 2026: el campeón irá a la Copa América Brasil 2027

Alianza Lima intensifica su minipretemporada con la presencia de Paolo Guerrero, el retorno de D’Alessandro Montenegro y la ausencia de Piero Cari

En un entorno de exigencia y vigilancia, el bloque aliancista se pone a punto en Cieneguilla. El entrenador Pablo Guede ha recuperado a dos elementos sustanciales toda vez que ha promovido a varios jóvenes

Alianza Lima intensifica su minipretemporada con la presencia de Paolo Guerrero, el retorno de D’Alessandro Montenegro y la ausencia de Piero Cari

La categórica opinión de Diego Penny luego de la derrota peruana en Estados Unidos: “Nadie puede disfrazar lo que sucedió”

El ex arquero fue contundente al evaluar la caída de la selección peruana por 4-1 ante Estados Unidos: reconoció que el equipo no estuvo a la altura, pero remarcó que el proceso de Mano Menezes apunta a encontrar un esquema y descubrir nuevos futbolistas

La categórica opinión de Diego Penny luego de la derrota peruana en Estados Unidos: “Nadie puede disfrazar lo que sucedió”

Mano Menezes aclara que su enfoque solo se centra en la selección nacional: “No vine para reformular el fútbol peruano”

El entrenador de la ‘bicolor’, además, aprovechó su extensa alocución en la antesala del partido contra México para asegurar que “no es posible hacer un equipo solo de jóvenes, en ningún lugar del mundo se hace eso”

Mano Menezes aclara que su enfoque solo se centra en la selección nacional: “No vine para reformular el fútbol peruano”

Alineaciones de Perú vs México: posibles titulares del partido amistoso en Nueva Jersey por fecha FIFA 2026

Mano Menezes y Rafa Márquez afinan los últimos detalles de sus equipos para este esperado duelo internacional. Conoce todos los detalles

Alineaciones de Perú vs México: posibles titulares del partido amistoso en Nueva Jersey por fecha FIFA 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Roberto Sánchez afirma que pedido de facultades de Keiko Fujimori es un “mamarracho” que “no se ajusta a la Constitución”

Roberto Sánchez afirma que pedido de facultades de Keiko Fujimori es un “mamarracho” que “no se ajusta a la Constitución”

Miguel Torres, alarmado por negativa a facultades legislativas: “Correspondía debatir, ajustar y decidir, no rechazar todo”

Comisión de Constitución recomienda no aprobar pedido de facultades al Gobierno de Keiko Fujimori y enviarlo al archivo, según predictamen

EE.UU. retiró la visa al juez peruano Juan Carlos Núñez Matos: el magistrado falló a favor de régimen chino en caso del puerto de Chancay

Premier arremete contra congresistas que rechazan facultades e impulsan mociones contra ministros: “Deberían superar la elección”

ENTRETENIMIENTO

Cuto Guadalupe le gana juicio a Magaly Medina: Poder Judicial dicta prisión suspendida y pago de reparación civil

Cuto Guadalupe le gana juicio a Magaly Medina: Poder Judicial dicta prisión suspendida y pago de reparación civil

BTS en Lima: ARMY Chile cuestionó el show de drones de Perú para Jimin y asegura que es una copia

Proyectos de ARMY Perú para BTS: todo lo que debes saber de los fan actions en el Estadio San Marcos

Avengers Doomsday: Cinemark y Cineplanet colapsaron en la preventa y entradas se agotaron en menos de una hora

BTS en Perú: reventa de entradas cuestan hasta los 7 mil soles para sus conciertos en el Estadio San Marcos

DEPORTES

Lima será sede de la IFA7 Super Cup Perú 2026: el campeón irá a la Copa América Brasil 2027

Lima será sede de la IFA7 Super Cup Perú 2026: el campeón irá a la Copa América Brasil 2027

Alianza Lima intensifica su minipretemporada con la presencia de Paolo Guerrero, el retorno de D’Alessandro Montenegro y la ausencia de Piero Cari

La categórica opinión de Diego Penny luego de la derrota peruana en Estados Unidos: “Nadie puede disfrazar lo que sucedió”

Mano Menezes aclara que su enfoque solo se centra en la selección nacional: “No vine para reformular el fútbol peruano”

Alineaciones de Perú vs México: posibles titulares del partido amistoso en Nueva Jersey por fecha FIFA 2026