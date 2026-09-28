Cómo limpiar tus cañerías con sal y vinagre: método fácil y seguro

Una mano vierte sal gruesa en el filtro de un fregadero de cocina junto a una jarra con vinagre blanco para la limpieza del desagüe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La sal y el vinagre blanco son ingredientes de uso común que pueden ayudar a mantener limpias las tuberías y reducir malos olores en lavabos, tarjas y regaderas.

El método requiere cantidades moderadas, tiempo de reposo y un enjuague con agua caliente para retirar residuos ligeros de jabón y grasa.

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Una persona vierte sal gruesa en el desagüe de un fregadero de acero inoxidable junto a una jarra con vinagre blanco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así es como puedes limpiar tus cañerías con sal y vinagre

Este método sirve para reducir malos olores y remover residuos ligeros de jabón o grasa en el desagüe. No suele resolver una obstrucción severa.

Retira el agua acumulada del lavabo o tarja. Vierte ½ taza de sal directamente en la coladera. Agrega 1 taza de vinagre blanco. Deja actuar la mezcla entre 15 y 30 minutos. Enjuaga con agua caliente durante uno o dos minutos.

Puedes repetirlo una vez por semana si el drenaje suele oler mal o drena lento.

Precaución: no combines vinagre con cloro, amoniaco ni otros limpiadores comerciales. La mezcla de productos de limpieza puede liberar gases tóxicos. Ventila el área y revisa que no haya residuos de otros químicos en la cañería antes de usar vinagre.

Si el agua sigue estancada, hay fuga o el drenaje se tapa con frecuencia, conviene limpiar el sifón o llamar a un plomero.

Una infografía de Infobae detalla las instrucciones, tiempos y precauciones para limpiar desagües mediante el uso de sal y vinagre blanco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de usar sal y vinagre para limpiar tuberías

Ayuda a controlar malos olores. El vinagre puede remover parte de los residuos orgánicos y depósitos ligeros que generan olor en lavabos, tarjas y regaderas.

Sirve para mantenimiento preventivo. La sal aporta una acción abrasiva leve que ayuda a desprender restos de jabón, grasa superficial y suciedad acumulada cerca del desagüe.

Es una alternativa económica. Son productos comunes en casa y pueden usarse para una limpieza ocasional sin comprar destapacaños químicos.

Evita químicos agresivos. Usado por sí solo, el vinagre no es tan corrosivo como algunos productos comerciales para destapar drenajes. Aun así, no debe mezclarse con cloro, amoniaco ni otros limpiadores.

Puede complementar la limpieza manual. Funciona mejor después de retirar cabello, residuos de comida o grasa visible de la coladera.

No sustituye un destapacaños ni resuelve bloqueos fuertes. Si el agua se queda estancada, el problema puede estar en el sifón o más adelante en la tubería, y conviene revisar la instalación o llamar a un plomero.

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Agua destilada, vinagre blanco y jabón de Castilla forman los componentes de una solución de limpieza casera para baldosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios del vinagre para la limpieza del hogar

Ayuda a retirar sarro y depósitos minerales. Por su acidez, puede ser útil en llaves del agua, regaderas, azulejos y otras superficies con manchas provocadas por agua dura.

Reduce olores. Sirve para neutralizar olores leves en botes de basura, coladeras, refrigerador o superficies lavables.

Remueve manchas ligeras y grasa superficial. Diluido con agua, puede ayudar a limpiar vidrios, espejos y algunas superficies de cocina.

Es económico y fácil de conseguir. El vinagre blanco destilado suele ser una alternativa doméstica para tareas de mantenimiento y limpieza cotidiana.

Puede usarse para el enjuague de algunas telas. Una pequeña cantidad en el ciclo de enjuague puede ayudar a retirar residuos de detergente, siempre que la prenda permita este tipo de lavado.

El vinagre no sustituye un desinfectante: no se considera suficiente para sanitizar superficies cuando se requiere eliminar microorganismos. Tampoco debe aplicarse en mármol, granito, piedra natural, madera sin sellar, pantallas electrónicas o superficies que puedan dañarse con ácidos.

Nunca lo mezcles con cloro ni con productos que contengan hipoclorito, porque esa combinación puede liberar gas de cloro, irritante para ojos y vías respiratorias.