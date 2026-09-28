BTS en Lima: ARMY Chile cuestionó el show de drones de Perú para Jimin y asegura que es una copia

El cantante surcoreano Jimin, integrante del grupo BTS, aparece retratado sobre un fondo compuesto por las banderas nacionales de Perú y Chile. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La disputa entre comunidades de seguidores de BTS en Perú y Chile surgió por un homenaje con drones dedicado a Jimin, previsto para el 9 de octubre en la Costa Verde. Fan bases chilenas sostienen que la propuesta replica iniciativas que preparaban para los conciertos en Santiago, mientras que organizaciones peruanas afirman que el proyecto se trabajaba desde antes de que se confirmaran las fechas de la gira.

ARMY Chile cuestionó públicamente el show de drones que una fan base peruana prepara para Jimin, integrante de BTS, y aseguró que la idea forma parte de varios proyectos que habrían sido replicados sin coordinación previa. La actividad está anunciada para la madrugada del 9 de octubre en la Costa Verde, durante la estadía de la agrupación surcoreana en Lima.

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El reclamo se produjo a pocos días de los conciertos de BTS en Perú, previstos para el 7, 9 y 10 de octubre. La agrupación luego viajará a Chile, donde tiene presentaciones programadas para los días 14, 16 y 17 de octubre. Jimin cumplirá 31 años el 13 de octubre, fecha en la que ya estará en territorio chileno.

Un espectáculo de luces en el cielo nocturno celebra el cumpleaños de Jimin, integrante de la agrupación BTS, junto a una vista costera. (Infobae Perú / Analí Espinoza)

La controversia enfrentó a fan bases de ambos países en redes sociales. Las organizaciones chilenas señalaron que sus propuestas comenzaron a planificarse desde febrero, mientras que ARMY Perú y BTS Perú Fanclub desde 2013 sostuvieron que el homenaje en Lima se trabajaba desde antes y que su colaboración en la difusión comenzó en marzo de 2026.

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ARMY Chile pidió retirar los proyectos que considera replicados

En un comunicado, las fan bases chilenas expresaron su molestia por la aparición de iniciativas similares en Perú antes de los conciertos que BTS dará en Santiago. “Hemos constatado que varios de nuestros proyectos fueron replicados por fanbases peruanas para los conciertos de BTS en Perú, sin aviso ni autorización previa”, afirmaron.

El mensaje no se limitó al espectáculo dedicado a Jimin, aunque el show de drones fue uno de los proyectos que generó mayor atención. Las comunidades chilenas señalaron que la coincidencia las deja en una situación desfavorable porque sus conciertos se realizarán después de los de Lima.

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“El trabajo que llevamos preparando desde febrero aparece en otro país”, señalaron en el documento. También indicaron que trataron de ponerse en contacto con las fan bases involucradas, pero afirmaron que no recibieron respuesta hasta ese momento.

Un comunicado de seguidores de BTS en Chile reclama a grupos de Perú la copia de sus proyectos preparados para los conciertos de la agrupación de K-pop.

Las agrupaciones realizaron un pedido directo a la comunidad peruana. “Les pedimos que retiren los proyectos que fueron copiados y que ideen propuestas propias, sin perjudicar el trabajo de otros países”, escribieron. A la vez, aclararon que los proyectos previstos para las tres fechas en el Estadio Nacional de Santiago seguirán adelante sin cambios.

“Muchas de estas ideas comenzaron a organizarse en febrero, y algunas se vienen trabajando desde mucho antes”, añadieron. “No vamos a modificar ni a reducir nada de lo que hemos construido con tanto esfuerzo”, concluyeron.

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El 27 de septiembre, la cuenta BTS Chile | ARIRANG publicó un pedido urgente para ubicar una empresa de drones que pudiera realizar shows los días 14, 16 y 17 de octubre. “Buscamos a una empresa de drones para un show el 14, 16 y 17 octubre”, decía el mensaje difundido a las 19:40. La publicación confirmó que se buscaba concretar una acción aérea para las fechas chilenas, aunque no precisó desde cuándo se gestiona esa propuesta.

Una publicación en la red social X de la cuenta BTS Chile solicita información sobre empresas de drones para organizar un espectáculo en octubre.

El proyecto peruano fue anunciado como un homenaje anticipado

El espectáculo cuestionado está a cargo de PJmusas, una fan base de Jimin en Perú. El proyecto plantea iluminar el cielo de la Costa Verde con drones que formen imágenes y mensajes dedicados al artista, con la expectativa de que pueda observar el homenaje durante su permanencia en Lima.

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La actividad fue anunciada para las 00:00 del 9 de octubre, una fecha anterior al cumpleaños de Jimin, que se celebra el 13 de octubre. El homenaje fue planteado como una celebración anticipada debido a la cercanía entre el aniversario del cantante y los conciertos de BTS en la capital peruana.

La vocera de PJmusas, Deissy Ascanio, explicó previamente que el club empezó a preparar actividades relacionadas con Jimin en 2024, cuando los integrantes de BTS cumplían el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. El proyecto del show de drones tomó forma luego de que se confirmara la inclusión de Perú en la gira.

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Desde un bus ploteado hasta un globo gigante, las fans peruanas de Jimin siempre han celebrado su cumpleaños a lo grande. Este año, elevan la apuesta con un 'Gran Show de Drones' en la Costa Verde, un evento sin precedentes en el país. (Video: Paula Elizalde)

Según la organización, durante 2025 realizaron otras actividades por el cumpleaños del cantante, entre ellas un bus decorado y un globo de gran tamaño con su imagen. Para este año, decidieron preparar un espectáculo de drones como parte de las acciones especiales por la llegada de BTS.

El mismo 9 de octubre, además, otras comunidades de seguidores preparan una bienvenida aérea para BTS como grupo. PJmusas también anunció una intervención dentro del estadio para el concierto del 10 de octubre, con un canto de cumpleaños y corazones amarillos para Jimin.

ARMY Perú rechazó que busque competir con las fan bases chilenas

Tras el comunicado de las comunidades chilenas, ARMY Perú y BTS Perú Fanclub desde 2013 difundieron una aclaración para precisar que no son los organizadores del espectáculo de drones ni de los corazones amarillos. No obstante, reconocieron que apoyan y difunden ambas acciones.

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Las organizaciones indicaron que, después del anuncio de los conciertos, se contactaron con PJmusas para coordinar la difusión de proyectos vinculados a Jimin. “Desde entonces, aproximadamente desde marzo de 2026, hemos venido apoyando” el show de drones y la acción de los corazones amarillos durante el concierto del 10 de octubre, señalaron.

En su pronunciamiento, las fan bases peruanas defendieron la autonomía de los grupos de seguidores de cada país. “No buscamos competir con ninguna fanbase, de Perú, Chile o cualquier otro país, ni apropiarnos de proyectos o iniciativas ajenas”, afirmaron.

Un comunicado del club de fanáticos BTS Perú aclara su postura sobre las iniciativas en homenaje a Jimin tras comentarios en redes sociales.

También señalaron que las comunidades tienen libertad para desarrollar sus propias propuestas y expresaron que el objetivo de sus acciones es que BTS se sienta acompañado durante su llegada a Sudamérica. “Nuestro enfoque está en seguir construyendo, desarrollando proyectos y celebrando la llegada de BTS, no en alimentar controversias o divisiones”, indicaron.

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La diferencia entre ambas versiones se concentra en el origen y la planificación de las iniciativas. Mientras las fan bases chilenas sostienen que sus ideas fueron replicadas y piden que se retiren, las organizaciones peruanas aseguran que el homenaje para Jimin se gestó con anterioridad y que su difusión comenzó meses antes de la disputa pública.