Alineaciones de Perú vs México: posibles titulares del partido amistoso en Nueva Jersey por fecha FIFA 2026

Mano Menezes y Rafa Márquez afinan los últimos detalles de sus equipos para el esperado amistoso entre Perú y México. Crédito: Agencias

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La selección peruana volverá a escena este martes 29 de septiembre para enfrentar a México en un nuevo amistoso internacional por la fecha FIFA. El encuentro se disputará desde las 20:00 horas (hora peruana) en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, y será la segunda presentación de la ‘bicolor’ en esta gira por Norteamérica, luego de la derrota por 4-1 ante Estados Unidos.

El equipo dirigido por Mano Menezes buscará dejar atrás el resultado sufrido en Orlando y ofrecer una mejor versión ante el combinado azteca. El técnico brasileño viene evaluando distintas alternativas en su plantel y, para este compromiso, prepara algunos ajustes con la intención de fortalecer el rendimiento del equipo patrio.

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Pese a estas modificaciones, Perú mantendría buena parte de la base que inició ante Estados Unidos. Menezes apostaría por darle continuidad a varios futbolistas, mientras define algunas variantes puntuales para darle mayor equilibrio a la formación y encontrar respuestas que le permitan competir de mejor manera frente a México.

Este fue el equipo peruano que arrancó el amistoso ante Estados Unidos. Crédito: FPF

Posible once de la selección peruana

Para el duelo ante el conjunto mexicano, la posible alineación de Perú estaría conformada por Pedro Gallese en el arco. La defensa mantendría a Oliver Sonne, Miguel Araujo, Renzo Garcés y Marcos López, mientras que Erick Noriega aparecería como una de las principales novedades que prepara Mano Menezes.

El mediocampo se completaría con André Carrillo, quien ya estaría recuperado de sus molestias físicas, además de Yoshimar Yotún y Jairo Vélez. Los tres tendrían la responsabilidad de darle mayor elaboración al equipo, manejar la salida y generar conexión con los futbolistas de ataque.

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En ofensiva, Jhonny Vidales y Gianluca Lapadula serían las alternativas elegidas para buscar generar peligro frente al arco mexicano. De esta manera, Menezes mantendría una base importante del equipo que enfrentó a Estados Unidos, aunque introduciría algunas variantes para intentar mejorar el funcionamiento colectivo.

Posible alineación de Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, André Carrillo, Yoshimar Yotún, Jairo Vélez; Jhonny Vidales y Gianluca Lapadula.

Un resumen imperdible con las jugadas más destacadas y los goles que marcaron la derrota de Perú ante Estados Unidos por amistoso FIFA | América TV

Posible once de la selección de México

México llegará a este compromiso después de empatar 1-1 ante Colombia en el debut de Rafael Márquez como entrenador de la selección absoluta. El conjunto mexicano comenzó ese encuentro en desventaja, pero consiguió igualar mediante Gilberto Mora.

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Para el duelo frente a Perú, su segunda prueba en el banquillo, el posible once contempla modificaciones respecto al equipo que inició ante Colombia. Raúl Rangel sería el arquero, con Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo en la línea defensiva.

En la mitad de la cancha aparecerían Erik Lira, Obed Vargas y Álvaro Fidalgo, mientras que Roberto Alvarado, Armando González y Hugo Camberos completarían el frente ofensivo.

Posible alineación de México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo; Roberto Alvarado, Armando González y Hugo Camberos.

México viene de empatar 1-1 con Colombia. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)

Un nuevo examen para Mano Menezes

El encuentro representará una nueva prueba para Mano Menezes al frente de la selección peruana. El técnico brasileño continuará evaluando alternativas dentro de su plantel y buscará que el equipo muestre una mejor versión después de la caída ante Estados Unidos.

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Perú afrontará este compromiso con la intención de ofrecer una respuesta en su segundo amistoso de la fecha FIFA. A su vez, Menezes buscará consolidar una base de jugadores y darle forma a su equipo, pensando en los próximos amistosos que la ‘Bicolor’ disputará ante Canadá y Colombia.