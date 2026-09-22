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Erick Noriega reveló por qué Mano Menezes marcó su nueva posición en la selección peruana: “Me conoce de central”

El ‘Samurai’ dio detalles del nuevo lugar que ocupará en la alineación de la ‘blanquirroja’ para los amistosos con Estados Unidos, México, Canadá y Colombia

Erick Noriega acompañado de Oliver Sonne y Juan Pablo Goicochea. - Crédito: FPF
Erick Noriega acompañado de Oliver Sonne y Juan Pablo Goicochea. - Crédito: FPF
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Mano Menezes sorprendió con varias novedades en su lista de convocados para los duelos con Estados Unidos, México, Canadá y Colombia, y uno de ellos fue el cambio de posición de Erick Noriega. El actual mediocampista de Gremio asumirá un nuevo rol en el combinado nacional para los cotejos que sostendrá como parte de la doble fecha FIFA de septiembre y octubre.

El ‘Samurai’ volverá a desempeñarse en la defensa en la ‘blanquirroja’, una función que ya cumplió durante su etapa en la sub-23 y en su primera convocatoria a la selección mayor, bajo la dirección de Juan Máximo Reynoso.

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¿Qué dijo Erick Noriega sobre su nueva posición en la selección peruana?

Erick Noriega reveló el contundente motivo por el que Mano Menezes decidió cambiarlo de posición en la selección peruana. El jugador de Gremio aseguró que se siente bien con la modificación y resaltó que siempre dará todo por defender a la ‘blanquirroja’.

“El profe me conoce de central; yo también sé qué es lo que él pide, porque lo pidió en Gremio. Por esa parte creo que no tengo ningún problema; como siempre le digo, lo que más quiero es jugar y en este caso apoyar a la selección. Ya tenemos algunos microciclos con Mano Menezes. Creo que la idea que él está intentando pactar con nosotros la tenemos bastante clara y ahora aprovechar estas dos semanas que tenemos cuatro amistosos, que no es normal tener cuatro amistosos”, indicó en rueda de prensa.

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El jugador de Gremio se refirió a su nuevo rol en la alineación de Mano Menezes. (AreaSportsNet)

Además, el ‘Samurai’ confía que la gira internacional servirá para revertir las malas presentaciones del combinado nacional en los últimos tiempos.

“Tenemos cuatro amistosos, pero para nosotros nos sirven muchísimo. Lo que nosotros queremos es poder mejorar muchísimo en la selección y creo que la idea que él (Mano Menezes) está dándonos en cada entrenamiento nos va a ayudar mucho para conseguir los objetivos más adelante. Llevo un año y unos pocos meses en Brasil. Creo que me está ayudando muchísimo a evolucionar como futbolista y como persona, bastante contento de poder estar en una liga buena y jugando, que es lo más importante”, añadió.

Mano Menezes plantea emplear a Erick Noriega como central. - Crédito: FPF
Mano Menezes plantea emplear a Erick Noriega como central. - Crédito: FPF

Finalmente, reconoció que todavía no han armado una táctica para enfrentar a Estados Unidos, pero está seguro que la ‘bicolor’ tendrá un buen desempeño.

“Todavía acá en la selección no se ha hablado de los amistosos que tenemos, pero por lo que hemos visto de sus partidos anteriores, sabemos que tienen bastantes jugadores de mucha calidad, pero tenemos que pensar en lo que tenemos que hacer nosotros y, en el momento que nos toque ver el video de ellos, ahí analizarlos bien”, dijo.

Programación de los amistosos de Perú

La selección peruana afrontará cuatro amistosos internacionales durante las fechas FIFA de septiembre y octubre. La ‘bicolor’ jugará fuera del país ante selecciones que participaron en el último Mundial. Esta es la programación de los encuentros:

  • Perú vs Estados Unidos (sábado 26 de setiembre / 15:30 horas / Interco Stadium / América TV)
  • Perú vs México (martes 29 de setiembre / 20:00 horas / Sports Illustrated Stadium / América TV)
  • Perú vs Canadá (sábado 3 de octubre / 13:00 horas / Saputo Stadium / América TV)
  • Perú vs Colombia (martes 6 de octubre / 18:00 horas / Niu Stadium / América TV)
La programación de los próximos amistosos de la selección peruana.
La programación de los próximos amistosos de la selección peruana.

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