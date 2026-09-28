Tiago PZK confirmó su romance con La Joaqui: la foto en un avión privado a dos meses de la ruptura de Luck Ra con la artista

Tiago PZK oficializó su relación sentimental con La Joaqui mediante una imagen compartida en sus historias de Instagram

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Tiago PZK compartió este domingo por la noche una foto en la que se lo ve de la mano con La Joaqui mientras ambos bajaban de un avión privado. La imagen, publicada por el propio cantante en sus historias de Instagram, se convirtió en la confirmación pública más contundente del vínculo que mantienen desde hace semanas y que había generado repercusión mediática por su cercanía con Luck Ra, expareja de la artista de RKT.

En la instantánea, ambos aparecen vestidos con ropa deportiva y capuchas, tomados de la mano frente a la aeronave, en un gesto que sus seguidores interpretaron de inmediato como una señal de que la relación había dejado atrás la etapa de rumores para volverse oficial. La publicación llegó después de varias semanas de especulaciones y de un conflicto público que involucró a los tres artistas.

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El artista mostró a ambos tomados de la mano al descender de un avión privado, tras semanas de versiones sobre un vínculo surgido luego de la separación de la intérprete de Luck Ra

La Joaqui había confirmado a fines de julio su separación de Luck Ra, después de más de dos años de relación. Semanas más tarde, comenzaron a circular las primeras imágenes de la cantante junto a Tiago, momento en el que ella salió a explicar públicamente que ambos se conocían desde hacía años y que existía entre ellos una historia previa, independiente de su vínculo con el cordobés.

La situación escaló cuando Luck Ra decidió hablar del tema en una charla con el streamer Coscu. El cantante, que consideraba a Tiago un amigo cercano, expresó que se sintió “traicionado” por la relación y contó que el artista había sido una de las personas que lo acompañó tras la ruptura. “Y lo que hizo el otro culero, la verdad que me parece una banda, ¿qué querés que te diga? Más sabiendo que con las únicas dos personas con las que yo había hablado cuando había cortado habían sido Lit y él”, afirmó Luck Ra en esa entrevista.

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El cordobés relató además que se encontraba en Nueva York cuando se enteró de que la noticia de su separación ya era pública, y que desconocía cómo había trascendido la información. “Hubo un montón de teléfonos descompuestos que no sé quién descompuso, o andá a saber. A partir de ahí, mi vida se empezó a ir al carajo”, sostuvo, y agregó que incluso se llegó a poner en duda la amistad que mantenía con Tiago: “Si alguien viene a tu casa, come asado, te metés al sauna con él, salimos de joda...”.

El músico cordobés relató que Tiago PZK le enviaba mensajes de afecto tras la ruptura amorosa (Video: TikTok)

Uno de los puntos más comentados de su descargo fueron los mensajes que, según contó, Tiago le había enviado tras la ruptura. “El chabón me mandaba mensajes: ‘Gordito, te quiero mucho, todo va a estar bien, no te preocupes por las cosas que la gente ‘flashea’ una banda, vos sabés que te quiero un montón’. Esos mensajes después me hicieron muy mal. En su momento me hicieron muy mal”, relató el cuartetero.

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Tras ese descargo, La Joaqui publicó un video en TikTok que sus seguidores leyeron como una respuesta indirecta. La grabación incluyó un fragmento de una canción de Kendrick Lamar con una letra que hablaba de manipulación y mentiras: “Sé que eres un manipulador experto y también un mentiroso habitual. Pero no digas mentiras sobre mí y yo no diré verdades sobre ti”, se escuchaba en el audio elegido por la cantante, quien no mencionó a nadie de forma directa en la publicación.

La reacción de los usuarios se dividió entre quienes respaldaron a la artista con mensajes como “mamacita está volviendo a su brillo” y quienes cuestionaron su postura con comentarios como “entonces la tipa se mete con un pana de él, y el malo es él”. Luck Ra, por su parte, había aclarado en la misma charla con Coscu que no guardaba rencor hacia su expareja: “Desde el primer día solo espero que ella posta sea feliz ahora en esta nueva etapa con él. Ya está. Independientemente de si a mí me duele o no, eso ya es problema mío. Hicimos lo que pudimos, nos soltamos, no nos debemos nada”.

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Pese al malestar expresado en esa entrevista, el cantante reconoció que Tiago y La Joaqui ya se conocían desde antes de su propia separación, y remarcó que su reclamo apuntaba más a un código de amistad que a la libertad de su expareja para rehacer su vida sentimental. La nueva foto compartida por Tiago PZK llegó, de este modo, como un cierre público al episodio que había mantenido en vilo a los seguidores de ambos artistas durante las últimas semanas.