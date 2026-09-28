Miguel Torres, alarmado por negativa a facultades legislativas: “Correspondía debatir, ajustar y decidir, no rechazar todo”

Miguel Torres pidió “prudencia y responsabilidad” a la Comisión de Constitución ante el predictamen que plantea archivar las facultades solicitadas por el Ejecutivo

Guardar

El segundo vicepresidente y titular del Senado, Miguel Torres, pidió este lunes a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados actuar con “prudencia y responsabilidad” ante el predictamen que recomienda no aprobar y enviar al archivo el pedido de delegación de facultades legislativas presentado por el Gobierno de Keiko Fujimori.

“Durante 30 días dijeron que el pedido de facultades era demasiado amplio y debía concentrarse en seguridad y fenómeno de El Niño. Entonces correspondía debatir, ajustar y decidir, no rechazar todo”, señaló en un pronunciamiento difundido en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

Torres sostuvo que el grupo de trabajo deberá evaluar el pedido del Ejecutivo en función de las materias que considera urgentes. “Mañana la Comisión de Constitución tiene que mostrar prudencia y responsabilidad. Rechazar incluso lo urgente sería darle la espalda al país”, afirmó.

La Comisión de Constitución, presidida por la diputada Giannina Avendaño (Juntos por el Perú), difundió un predictamen que recomienda no aprobar y enviar al archivo la solicitud del Ejecutivo para recibir facultades legislativas durante 120 días en ocho materias.

Torres defendió un debate sobre el pedido y sostuvo que, tras las críticas a su amplitud, correspondía “debatir, ajustar y decidir, no rechazar todo”

El documento recoge las opiniones de las comisiones parlamentarias consultadas y de especialistas, organizaciones y otros sectores. Ocho de las 12 comisiones consultadas se pronunciaron en contra de la delegación y cuatro consideraron viable el pedido.

PUBLICIDAD

Entre los argumentos del predictamen figura que el Ejecutivo no habría detallado de manera suficiente las normas y artículos que pretende modificar y que habría presentado una “fórmula general”. El documento sostiene además que la existencia de problemas públicos en las materias planteadas no genera, por sí sola, una obligación de otorgar facultades legislativas al Ejecutivo.

La Comisión de Constitución ha convocado para este martes, a las 14.00 horas, una sesión extraordinaria para sustentar y debatir al respecto.

Poco antes del pronunciamiento de Torres, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, arremetió contra los congresistas que se oponen al pedido de facultades y cuestionó que algunos parlamentarios promuevan mociones contra ministros del gabinete, a tres meses de asumir el cargo.

PUBLICIDAD

El predictamen recomienda archivar las facultades por 120 días en ocho materias, al considerar, entre otros argumentos, que el Gobierno no precisó suficientemente las normas que pretende modifica

Durante un acto oficial en el que se formalizó el aumento del salario mínimo, Galarreta pidió al Congreso bicameral respaldar las iniciativas del Gobierno y sostuvo que rechazar las facultades solicitadas supone, a su juicio, frenar medidas orientadas a beneficiar a la población y a las pequeñas empresas.

“Hay algunos senadores y diputados (...) que ya presentan una moción o un dictamen negando las facultades”, afirmó, antes de calificarlos de “extremos y radicales”, pedirles “dar la batalla política” y expresar su confianza en que otras bancadas respalden las propuestas del Ejecutivo.

“(Esta actitud) no es decirle no a Keiko Fujimori. Yo creo que ya deberían superar la elección. Es decirle no al pueblo peruano, decirle no al Perú”, afirmó.

PUBLICIDAD

Galarreta concluyó su intervención con un llamado al Legislativo a reconsiderar su posición y reivindicó la actitud mantenida hasta ahora por el Gobierno. “Ojalá se pueda recapacitar (...) porque nosotros hemos mantenido paciencia democrática y hemos mantenido una actitud republicana hasta el momento”, afirmó.